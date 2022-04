Aggiorna l’ordine di visione della partita della National Hockey League

Sebbene Sabato partita Tra i Florida Panthers e i Toronto Maple Leafs non avrà un grande impatto sulle corse dei playoff: i Panthers hanno strappato il titolo di divisione e la testa di serie numero uno nella Eastern Conference, e i Maple Leafs sono a sei punti dal n. 3 nel Tampa Bay Lightning – lo osserveremo da vicino per decifrare ulteriori indizi sulla fattibilità di ogni club come concorrente nella Stanley Cup.

Si potrebbe sostenere una qualsiasi delle otto squadre dell’Est per raggiungere la finale di coppa. Per i Panthers and Leafs, anche arrivare così lontano sarebbe un’impresa impressionante; I Leafs non escono al primo turno dai playoff del 2004 e i Panthers non vincono una serie di playoff dal 1996. Il viaggio dei playoff dei Panthers inizierà con una partita contro il primo club jolly dell’Est, attualmente i Washington Capitals Maple Leafs sono attualmente posizionati per affrontare il due volte campione in carica Lightning. denaro imp I Panthers danno una probabilità del 63% di fare il secondo round e i Leafs hanno una probabilità del 64,2%.

Se entrambe le squadre vincono la serie del primo round, si abbineranno, con il vincitore che affronterà il sopravvissuto della Divisione Metropolitana della Categoria, e poi alla finale della Stanley Cup se vincono. un gruppo. In tutto, le possibilità della Panthers Cup quest’anno sono del 9,6%, mentre le possibilità dei Leafs sono del 12,2%.

Mentre entriamo nella fase finale della stagione regolare 2021-22, è tempo di controllare tutte le gare dei playoff, insieme alle squadre in lizza per un posto nella lotteria del Draft NHL 2022.

Nota: possibilità della partita finale via CinqueTrentotto. Numeri tragici per gentile concessione di Damien Echivarreta dalla NHL.

saltare in avanti:

Partite attuali degli spareggi

Le partite del venerdì

I punteggi del giovedì sera

Disposizione ampliata

La corsa alla scelta numero 1

Partite attuali degli spareggi

Conferenza orientale

A1 Florida Panthers contro WC2 Washington Capitals

A2 Toronto Maple Leafs vs A3 Tampa Bay Lightning

M1 Carolina Hurricanes vs. WC1 Boston Bruins

M2 New York Rangers contro M3 Pittsburgh Penguin

Conferenza occidentale

C1 Colorado Avalanche vs WC2 Dallas Stars

C2 Minnesota Wild contro C3 St. Louis Blues

P1 Calgary Flames vs WC1 Nashville Predators

P2 Edmonton Oilers contro P3 Los Angeles Kings

I giochi di stasera

Nota: tutti gli orari sono EST. Tutti i giochi sono fuori mercato e non sono collegati alla rete NHL Disponibile per lo streaming su ESPN+.

New York Islanders a Buffalo Sabres, 12:30

Pittsburgh Penguins al Detroit Red Wings, 12:30 (NHLN)

Carolina Hurricanes ai New Jersey Devils, 12:30

New York Rangers a Boston Bruins, 15:00 (ABC, ESPN+)

Montreal Canadiens a Ottawa Senators, 19:00

Nashville Predators a Tampa Bay Lightning, 19:00 (NHLN)

Toronto Maple Leafs al Florida Panthers, 19:00

Seattle Kraken al Dallas Stars, 20:00

Chicago Blackhawks al San Jose Sharks, 20:00

Vancouver Canucks a Calgary Flames, 22:00

St. Louis Blues all’Arizona Coyotes, 22:00

Anaheim Ducks al Los Angeles Kings, 22:30

Il tabellone di ieri sera

Guarda In the Crease su ESPN+ per gli highlights di ogni partita.

Senatori di Ottawa 2, Giacche blu Columbus 1 (SO)

Minnesota Wild 6, Seattle Kraken 3

Edmonton Oilers 6, Colorado Avalanche 3

Washington Capitals 2, Arizona Coyote 0

Disposizione ampliata

Nota: x = punto virgola inclinato; y = titolo della sezione estratta; z = strappa il miglior record della conferenza; e = escludere

Divisione atlantica

punti: 118

Vincite organizzate: 41

centro separatore: A 1

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: vs TOR (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 108

Vincite organizzate: 43

centro separatore: A 2

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @ FLA (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

2 relativo

punti: 102

Vincite organizzate: 35

centro separatore: A3

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: contro NSH (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 99

Vincite organizzate: 36

centro separatore: WC1

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: vs NYR (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 71

Vincite organizzate: 24

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: vs NYI (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 70

Vincite organizzate: 19

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: Davanti casa (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 67

Vincite organizzate: 24

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: vs. MTL (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 51

Vincite organizzate: 14

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @OTT (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

Dipartimento Metropolitano

punti: 108

Vincite organizzate: 44

centro separatore: m 1

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @NJ (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 108

Vincite organizzate: 43

centro separatore: m2

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @ BOS (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 99

Vincite organizzate: 35

centro separatore: m 3

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @ DET (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 99

Vincite organizzate: 35

centro separatore: gabinetto 2

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: vs TOR (domenica)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 80

Vincite organizzate: 32

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: @BUF (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 77

Vincite organizzate: 24

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: vs EDM (domenica)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 61

Vincite organizzate: 19

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: contro CAR (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 59

Vincite organizzate: 19

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: vs PIT (domenica)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

Divisione Centrale

punti: 116

Vincite organizzate: 45

centro separatore: C1

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @WPG (domenica)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 107

Vincite organizzate: 36

centro separatore: C2

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @NSH (domenica)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 105

Vincite organizzate: 42

centro separatore: c 3

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @ARI (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 93

Vincite organizzate: 35

centro separatore: WC1

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: @ TB (sabato)

Possibilità di playoff: 98%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 91

Vincite organizzate: 29

centro separatore: gabinetto 2

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: vs SEA (sabato)

Possibilità di playoff: 77%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 81

Vincite organizzate: 28

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: al fianco di Cole (domenica)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 63

Vincite organizzate: 15

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @SJ (sabato

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 50

Vincite organizzate: 16

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: Di fronte al Tribunale speciale per il Libano (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

Divisione Pacifico

punti: 106

Vincite organizzate: 43

centro separatore: P1

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: furgone di fronte (sabato)

Possibilità di playoff: 100%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 98

Vincite organizzate: 37

centro separatore: P2

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @CBJ (domenica)

Possibilità di playoff: > 99%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 94

Vincite organizzate: 33

centro separatore: p 3

Partite rimanenti: 3

La prossima partita: contro ANA (sabato)

Possibilità di playoff: 95%

Numero tragico: Non disponibile

punti: 89

Vincite organizzate: 33

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: contro SJ (lun)

Possibilità di playoff: 28%

Numero tragico: 7

punti: 87

Vincite organizzate: 31

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @CGY (sabato)

Possibilità di playoff: 2%

Numero tragico: 5

punti: 74

Vincite organizzate: 21

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 4

La prossima partita: @LA (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 72

Vincite organizzate: 21

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: contro CHI (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

punti: 58

Vincite organizzate: 22

centro separatore: Non disponibile

Partite rimanenti: 5

La prossima partita: @DAL (sabato)

Possibilità di playoff: 0%

Numero tragico: H

La gara per scegliere il numero 1

La NHL utilizza le lotterie draft per determinare la classifica in cima al primo round, quindi una squadra che finisce ultima non garantisce una selezione numero 1. A partire dal 2021, una squadra può aumentare di un massimo di 10 punti se vince la lotteria , quindi solo 11 squadre si qualificano per tirare il primo check. Tutti i dettagli sul processo possono essere trovati qui. La lotteria del 2022 si terrà il 10 maggio.

punti: 50

Vincite organizzate: 16

punti: 51

Vincite organizzate: 14

punti: 58

Vincite organizzate: 22

punti: 59

Vincite organizzate: 19

punti: 61

Vincite organizzate: 19

punti: 63

Vincite organizzate: 15

punti: 67

Vincite organizzate: 24

punti: 70

Vincite organizzate: 19

punti: 71

Vincite organizzate: 24

punti: 72

Vincite organizzate: 21

punti: 74

Vincite organizzate: 21

punti: 77

Vincite organizzate: 24

punti: 80

Vincite organizzate: 32

punti: 81

Vincite organizzate: 28

punti: 87

Vincite organizzate: 31

punti: 89

Vincite organizzate: 33

Note sulle scelte negoziate in modo condizionale che incidono sui primi 16: