I Gonzaga si radunano, evitando il fastidio dello stato del Michigan sul ponte di volo

Coronado, California – Disegna Tim Lo ha paragonato alla sensazione di giocare a canestro in un parco da bambino, solo che questa volta sul ponte di volo di una delle navi da guerra più potenti del mondo.

Timme No. 2 Gonzaga ha guidato in una vivace rimonta da un ritardo di 12 punti, finendo 22 punti e 13 rimbalzi, mentre i Bulldogs hanno battuto lo stato del Michigan 64-63 venerdì sera sulla USS Abraham Lincoln alla North Island Naval Air Station.

“È decisamente qualcosa di diverso”, ha detto Timmy. “È qualcosa che non si sperimenta tutti i giorni. Penso che crescere giocando in giardino sia qualcosa che ci ha aiutato. E guarda, anche loro hanno dovuto giocarci sopra. … non è stata la partita più bella da guardare ma era solo mettere il naso nella sporcizia e andare avanti e non fermarti e ho pensato che fosse una vera prova della nostra determinazione e del nostro cuore e penso che abbiamo fatto un buon lavoro rispondendo al campanello oggi .

Timme ha dato a Zaggs il vantaggio due volte nella finale 2:27. Il suo tiro dall’interno lo ha portato sul 63-61 Sala di Malik Ha risposto con un gancio per legarlo. Zags ha segnato solo un punto, quando Timme ha realizzato il secondo di due tiri liberi a 1:51 dalla fine.

Gonzaga Giuliano Strother Fu chiamato a viaggiare con 31 secondi rimasti e lo stato del Michigan Jaden Akins Ha mancato l’indicatore di disperazione 3 appena prima del campanello.



1 relativo

L’allenatore degli Spartans Tom Izu ha detto: “Gonzaga è quello che è Gonzaga perché sono davvero bravi. Ma hanno un ragazzo vero. Nel tratto in cui quel ragazzo si è appena alzato. Questo è quello che dovrebbe fare”.

“Voglio sentirmi bene con il posto, i nostri fan, i veterani e il modo in cui ha giocato la nostra squadra, ma come ti senti bene quando perdi una partita quando guidi per 30 minuti?”, ha detto Izu. un atto.”

Timme aveva pareggiato a 55 con una partita da 3 punti e Bolton aveva pareggiato di nuovo a 59 con un grande 3 punti.

Strother ha segnato 13 punti e nove rimbalzi Nolan Hickman Record di 10 per i Gonzaga (2-0).

Lo stato del Michigan è un grande uomo Maddy Sissoko Ha segnato 10 dei suoi 14 punti nel primo tempo, ma ha commesso il suo terzo fallo all’inizio del secondo tempo e non ha avuto molto impatto per il resto del percorso.

Gli Spartans hanno condotto (1-1) 45-33 tre minuti nel secondo tempo prima che Tim Wiggs conducesse 11-0 per spendere 45-44. Timmy ha fatto un giro, ha fatto un tiro libero e poi è stato nutrito Il pilota Bolton Per saltare la linea di base per chiudere entro tre punti. Ifton Rosso IIISlam ha portato gli Zags sul 45-44.

Tyson Walker Ha fornito un calcio d’angolo poco prima delle 12:10 per rompere i cinque minuti di siccità della MSU.

Il gioco da 3 punti di Timme pareggia sul 55-55 e poi il tiro da 3 punti di Bolton lo pareggia sul 59-59 a 3:54 dalla fine.

Per quanto impressionante fosse nel complesso, Timme ha realizzato solo quattro dei suoi 10 tiri liberi e avrebbe potuto dare a Zaggs un cuscino a fine partita.

La partita è stata giocata 11 anni dopo la vittoria della Carolina del Nord sul Michigan sul ponte della USS Carl Vinson al North Island NAS, con l’allora presidente Barack Obama e sua moglie Michelle che guardavano dal lato del campo.

Le squadre indossavano divise mimetiche con gli USA sulle spalle. Poco prima dell’inizio del secondo tempo, i tifosi si sono alzati per ritirarsi dalla bandiera al tramonto. La folla di 3.000 persone era composta principalmente da marinai della portaerei e fan di entrambe le squadre.

Il Michigan State era in vantaggio 38-31 nel primo tempo, in gran parte grazie alla forte forza di gioco indoor di Sissoko di 6 piedi 9. Sissoko ha avuto tre colpi di pace negli ultimi cinque minuti del tempo, incluso un passaggio in vicolo di AJ Hoggard. I suoi ultimi due tuffi hanno aiutato gli Spartan a prendere il controllo. Lo stato del Michigan ha subito rapine consecutive, con l’allenatore Tom Ezo che ha sicuramente alzato i pugni.

Nessuna delle due squadre aveva paura di segnare da tre punti e ogni squadra ha tirato da dietro l’arco nei primi due minuti. Il vento sembrava influenzare solo uno dei tiri da tre punti poiché la subdola torre a sei livelli e il tabellone segnapunti hanno bloccato la maggior parte del vento al largo dell’Oceano Pacifico.