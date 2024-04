I Browns selezionarono il DT Michael Hall Jr. Con la selezione numero 54

Nelle sue tre stagioni all'Ohio State, Hall ha registrato 45 contrasti, 10 contrasti per sconfitta e sei licenziamenti. La sua migliore stagione è arrivata durante la stagione 2023, dove ha stabilito un totale di 24 contrasti da record in carriera. Alla NFL Combine del 2024, Hall si classificò al terzo posto tra i contrasti difensivi con un punteggio di atletismo di 86.

“Alla fine si è trattato di talento”, ha detto il vicepresidente del personale dei giocatori di Browns, Glenn Cook. “È un giovane davvero talentuoso. Il modo in cui lo descrivo è variabile. Il modo in cui può muovere il corpo, il modo in cui può attaccare il quarterback.”