Penske sospende Cindric e altri 3 in seguito allo scandalo per frode prima della 500 Miglia di Indianapolis

Roger Penske ha detto martedì che lui e altri tre hanno sospeso il capo del Team Penske per due gare per il suo ruolo nello scandalo di frode che ha scosso la IndyCar prima della 500 Miglia di Indianapolis.

Penske ha detto in un’intervista all’Associated Press che una revisione da parte del suo consulente legale ha rilevato che la squadra “non aveva intenti malevoli da parte di nessuno” e ha descritto l’incidente come un’interruzione dei processi interni e problemi di comunicazione.

Ha anche detto che rimane impegnato a regnare con il vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Josef Newgarden e sta attivamente cercando di firmare un prolungamento del contratto con il due volte campione IndyCar.

“Siamo la stessa azienda che siamo da 50 anni e terrò la testa alta”, ha detto Penske all’AP. “Questa è una situazione sfortunata e quando sei il leader devi agire. Lo abbiamo fatto e andremo avanti, non sto cercando di fare una gara di popolarità”.

Tim Cindric, che supervisiona tutte le operazioni del Team Penske ed è lo stratega di Newgarden, è il primo nome a ricevere una sospensione per due gare. Sono stati sospesi anche l’amministratore delegato del team Ron Rosowski, l’ingegnere di Newgarden Luke Mason e il capo ingegnere dei dati Robbie Atkinson.

Penske ha detto all’AP che Cindric e Roszewski “hanno alzato la mano come leader della squadra” per assumersi la responsabilità del pasticcio.

“Per Ron e io come leader di questa squadra, non si tratta di ciò che abbiamo fatto, ma di ciò che non abbiamo fatto. È nostra responsabilità fornire alla squadra e a tutti i nostri piloti i giusti processi per garantire che qualcosa del genere non accada. Ciò non accadrà”, ha detto Cindric in una dichiarazione. “Per questo, mi scuso con Roger e il nostro team e tutti coloro che ci supportano. La nostra prima missione è proteggere e migliorare la reputazione del nostro marchio e di coloro che ci supportano.

“A questo proposito, come comandante in capo, ho fallito e devo alzare le mani ed essere responsabile nei confronti degli altri. Questa è una squadra e nella mia posizione questa è la cosa giusta da fare”.

Sia Ruzewski che Atkinson lavorano sull’auto di Will Power – Ruzewski è uno stratega – e Power è l’unico dei tre piloti Penske a non essere stato accusato di illeciti nello scandalo del pay-to-pass. Penske ha ammesso che Bauer non aveva fatto nulla di male e ha detto che le sospensioni dei membri del suo equipaggio erano basate esclusivamente sui loro ruoli all’interno della squadra.

Nessun membro della squadra di Scott McLaughlin è stato punito.

Le sospensioni riguardano due gare, che coprono l’evento di questo fine settimana all’Indianapolis Motor Speedway e la Indy 500, che Penske sta cercando di vincere per la ventesima volta, un record.

“Questo è un grosso problema e ha un grande impatto sulla squadra e sulle persone coinvolte”, ha detto Penske all’AP dell’inclusione della 500 Miglia di Indianapolis nella sospensione. Ho parlato con tutti loro e l’obiettivo era: come possiamo andare avanti ed essere in grado di competere e vincere? Vincere le prossime due gare? “Questa è stata la sensazione che ho provato quando ho lasciato la riunione.”

Alla domanda su come Newgarden potrebbe andare avanti e riconquistare il rispetto dei suoi rivali, Penske ha detto: “Deve farlo in pista, penso che capisca la serietà della questione e devo sostenerlo”.

Ha detto che le trattative contrattuali con Newgarden sono in corso, ma “lo voglio assolutamente” voglio firmarlo nuovamente.

In una dichiarazione rilasciata quando sono state annunciate le sospensioni, Penske si è scusato per le azioni della squadra.

“Riconosco l’entità di ciò che è accaduto e il suo impatto continuo sullo sport a cui ho dedicato così tanti decenni”, ha affermato Penske nella dichiarazione. “Tutti nel Team Penske, così come i nostri fan e partner commerciali, dovrebbero sapere che mi scuso per gli errori commessi e me ne pento profondamente”.

Il team ha affermato che una revisione interna è stata completata dopo che IndyCar ha scoperto che tutte e tre le vetture Penske avevano installato un sistema software illegale che consentiva ai conducenti di utilizzare la funzione push-to-pass all’avvio e al riavvio. Il sistema è controllato da IndyCar e viene disabilitato all’avvio e al riavvio, quando l’aumento di potenza aggiuntivo è illegale.

IndyCar lo ha rilevato sulle vetture Penske nel riscaldamento mattutino a Long Beach quando un problema tecnico del software le ha eliminate da tutte le voci Penske tranne le tre. Un’indagine IndyCar ha successivamente dimostrato che il software era installato durante la gara di apertura della stagione e Newgarden lo ha utilizzato a suo vantaggio e ha confessato tre volte.

McLaughlin ha detto di averlo usato una volta a San Pietroburgo e Bauer non ha mai usato il software illegalmente. IndyCar ha privato Newgarden della vittoria di St. Pete e McLaughlin del terzo posto, mentre tutti e tre i piloti sono stati multati di $ 25.000 e detratti 10 punti.

Penske possiede la squadra da corsa, IndyCar e Indianapolis Motor Speedway, e ha lavorato sul controllo dei danni da quando i funzionari della serie hanno scoperto la manomissione alla fine del mese scorso. Cindric ha detto che il software è stato inavvertitamente lasciato sulle auto dallo scorso agosto, quando è stato installato per testare il prossimo motore ibrido IndyCar.

IndyCar ha detto che sta lavorando sui suoi processi per determinare come non è stato possibile trovare lo screening nei primi tre eventi di apertura della stagione.

Nel frattempo, Newgarden conferma che crede che ci sia stato un cambiamento nelle regole e che il P2P sarà ora legale al riavvio. McLaughlin ha detto di aver premuto il pulsante per abitudine e di non aver ottenuto alcun beneficio dall’aumento di potenza che è durato meno di due secondi.

