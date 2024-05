Microsoft chiude lo sviluppatore di Redfall Arkane Austin, lo sviluppatore di Hi-Fi Rush Tango Gameworks e altri con tagli devastanti a Bethesda

Microsoft ha chiuso numerosi studi Bethesda, tra cui il produttore di Redfall Arkane Austin, Hi-Fi Rush, lo sviluppatore di The Evil Inside Tango Gameworks e altri con tagli devastanti a Bethesda, IGN può confermare.

Anche Alpha Dog Studios, produttore del gioco per cellulare Mighty Doom, chiuderà. Roundhouse Games verrà assorbita dallo sviluppatore di The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios. Microsoft non ha detto quanti dipendenti perderanno il lavoro. IGN ha chiesto a Bethesda e Microsoft un commento.

In Redfall, il disastroso gioco cooperativo sui vampiri non riceverà gli aggiornamenti promessi poiché Microsoft ha terminato tutto lo sviluppo del gioco. Microsoft ha detto che Redfall rimarrà online per giocare e offrirà un’offerta “valida” a coloro che hanno acquistato il DLC Hero.

In un’e-mail inviata ai dipendenti da Matt Botti, capo di Xbox Game Studios, Microsoft ha attribuito i tagli alla “riprioritizzazione di titoli e risorse”. L’e-mail, verificata da IGN, è la seguente:

Oggi condivido i cambiamenti che stiamo apportando ai team Bethesda e ZeniMax. Questi cambiamenti si basano sulla priorità data ai titoli ad alto impatto e sul continuo investimento nel portafoglio di giochi di successo e negli amati mondi di Bethesda che ha coltivato nel corso di molti decenni.

Moltiplicare questi franchising e investire per crearne di nuovi ci impone di esaminare l’intera attività per identificare le migliori opportunità di successo. Ristabilire le priorità di titoli e risorse significa che alcuni team verranno riorganizzati per allinearsi con altri team e che alcuni dei nostri colleghi ci lasceranno.

Di seguito sono elencate le modifiche che entrano in vigore:

Arkane Austin – Questo studio chiuderà e alcuni membri del team si uniranno ad altri studi per lavorare su progetti in tutta Bethesda. Arkane Austin ha una storia nella creazione di giochi innovativi e di grande impatto, di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi. Il precedente aggiornamento per Redfall sarà l’ultimo poiché abbiamo terminato tutto lo sviluppo del gioco. Il gioco e i suoi server rimarranno online per il divertimento dei giocatori e offriremo buone offerte ai giocatori che hanno acquistato il DLC Hero.

Alpha Dog Studios – Anche questo studio chiuderà. Apprezziamo la creatività del team nel portare Doom a nuovi giocatori. Mighty Doom terminerà il 7 agosto e interromperemo la possibilità per i giocatori di effettuare acquisti in-game.

Tango Gameworks – Anche Tango Gameworks chiuderà. Siamo grati per il loro contributo a Bethesda e ai giocatori di tutto il mondo. Hi-Fi Rush sarà ancora disponibile per i giocatori sulle piattaforme su cui è presente oggi.

Roundhouse Games – Il team di Roundhouse Games si unirà a ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse ha svolto un ruolo chiave in molti dei nostri recenti lanci di giochi e portarli su ZOS per lavorare su The Elder Scrolls Online significherà che possiamo fare ancora di più per far crescere il mondo che milioni di giocatori chiamano casa.

Con questo consolidamento dei team degli studi di Bethesda, in modo da poter investire più profondamente nel nostro portafoglio di giochi e in nuove proprietà intellettuali, verrà eliminato anche un piccolo numero di ruoli in team editoriali e aziendali selezionati di Bethesda.

Coloro i cui ruoli saranno interessati verranno informati oggi e vi chiediamo di trattare i vostri colleghi in partenza con rispetto e compassione. Offriremo il nostro pieno supporto a coloro che sono interessati dalle comunicazioni odierne e durante tutta la loro transizione, comprese le indennità di fine rapporto previste dalle leggi locali.

Questi cambiamenti non riflettono la creatività e l’abilità degli individui di talento in questi team o i rischi che hanno corso per provare cose nuove. Riconosco che questi cambiamenti comportano anche interruzioni per i vari team di supporto di ZeniMax e Bethesda che immettono i nostri giochi sul mercato. Stiamo prendendo queste difficili decisioni per creare la capacità di investire ulteriormente in altre parti del nostro portafoglio e concentrarci sui nostri giochi prioritari.

Bethesda rimane uno dei pilastri di Xbox con una vasta gamma di giochi straordinari e community fiorenti. Guardando al futuro, c’è un’entusiasmante line-up di giochi all’orizzonte. Solo nel 2024 abbiamo Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones e il Grande Cerchio e Golden Road di The Elder Scrolls Online. Mentre allineiamo i nostri piani e le nostre risorse per prepararci al meglio per il successo in questo settore complesso e in evoluzione, i nostri team di Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios e i team editoriali e aziendali di Bethesda resisteranno bene. Siamo posizionati per costruire nuove IP, esplorare nuovi concetti di gioco ed espandere i nostri franchise esistenti.

– non lucido

L’annuncio di Microsoft dei tagli a Bethesda arriva più di tre mesi dopo che la società ha annunciato l’intenzione di tagliare 1.900 dipendenti dalla forza lavoro dei videogiochi e in un periodo di boom per la serie Fallout di Bethesda in seguito al programma televisivo di successo Prime Video. Microsoft sta pianificando un evento vetrina a giugno per rivelare l’elenco dei giochi in arrivo e dei potenziali piani hardware Xbox.

I licenziamenti stanno dilagando nel settore dei videogiochi, con un certo numero di studi di alto profilo che tagliano il personale o chiudono i battenti. In netto contrasto con un anno di successi di videogiochi di successo, una delle maggiori tendenze in corso nel settore nel 2023 è stata la prevalenza di licenziamenti di massa, che continueranno nel 2024. Sebbene sia difficile ottenere numeri reali, le stime indicano il numero di lavoratori licenziati in giochi L’anno scorso si è avvicinato o superato i 10.000. Un recente sondaggio GDC sugli sviluppatori indica che un terzo degli sviluppatori di giochi sono stati colpiti da licenziamenti nell’ultimo anno, direttamente o vedendoli accadere nelle loro aziende.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi trovarlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.