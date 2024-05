Il volo Boeing Starliner per gli astronauti della NASA è stato cancellato

Gli astronauti della NASA dovranno aspettare fino a un altro giorno per lanciarsi in orbita a bordo della navicella spaziale Starliner della Boeing. Un lancio previsto per lunedì sera è stato annullato a causa di un problema con il razzo Atlas V che avrebbe dovuto inviarli nello spazio.

Gli ingegneri lavoreranno tutta la notte per valutare se gli astronauti Butch Wilmore e Sonny Williams potranno tornare sulla rampa di lancio martedì o se saranno necessarie riparazioni che potrebbero ritardare il volo di almeno diversi giorni.

Ciò ha portato al rinvio del primo volo con equipaggio dello Starliner, un volo per gli astronauti della NASA da e per la Stazione Spaziale Internazionale, che ha visto una serie di costosi ritardi negli ultimi anni.

Circa tre ore prima dell’orario di lancio previsto, alle 22:34, ora orientale, e subito dopo l’arrivo degli astronauti sulla rampa di lancio, la valvola che regola la pressione nel serbatoio dell’ossigeno nel secondo stadio del razzo ha iniziato a ronzare a una velocità di circa 40. volte al secondo. L’equipaggio sulla rampa di lancio ha descritto di aver sentito un “suono udibile insolito” ai controllori di volo.

I preparativi per il volo continuarono con il signor Wilmore e la signora Williams che salirono a bordo della navicella spaziale. Ma alle 20:34 ET, due ore prima del decollo previsto, la United Launch Alliance, la società che produce e gestisce il razzo, ha cancellato il volo.

Questo comportamento è stato osservato in precedenza durante altri lanci di Atlas V e in genere l’apertura e la chiusura della valvola interrompono il ronzio, ha affermato Tory Bruno, CEO di United Launch Alliance, la società che produce e lancia il razzo Atlas V.

Ma per i lanci degli astronauti, l’ULA ha stabilito come regola di non fare nulla che possa cambiare lo stato del razzo mentre gli astronauti erano presenti, inclusa l’apertura e la chiusura della valvola. Questo di per sé non era un atto pericoloso, ma avrebbe aumentato l’incertezza.

“La nostra filosofia è che non abbiamo bisogno di cambiare lo stato del veicolo quando le persone sono lì, quindi non lo faremo”, ha detto Bruno in una conferenza stampa lunedì sera con i funzionari della NASA e della Boeing.

Dopo che gli astronauti uscirono dallo Starliner e tornarono negli alloggi dell’equipaggio, la valvola si chiuse e il ronzio cessò.

Gli ingegneri ULA dovranno ora sapere se la valvola ha superato il limite di progettazione e deve essere sostituita. In caso contrario, il lancio potrebbe essere possibile martedì sera. Ma se dovesse essere sostituito, il razzo dovrà essere rimosso dalla rampa di lancio per essere riparato.

La decisione di procedere verrà probabilmente presa entro e non oltre otto ore prima del lancio martedì sera alle 22:11 ET, ha affermato Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA.

Boeing è stata una delle due aziende ad aggiudicarsi un contratto per costruire un veicolo spaziale per trasportare gli astronauti da e verso la stazione spaziale diversi anni dopo che la NASA ha ritirato le sue navette spaziali nel 2011. Per nove anni, gli astronauti hanno potuto raggiungere la ISS solo a bordo di una navicella spaziale russa Soyuz. . Missili.

L’altra compagnia era SpaceX. Nel maggio 2020, gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley sono volati alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. Da allora quella capsula è diventata l’unico modo per raggiungere l’orbita dagli Stati Uniti.

Lo sviluppo dello Starliner della Boeing ha richiesto molto più tempo del previsto. I rischi tecnici includevano test inadeguati del software, corrosione delle valvole di spinta, nastro infiammabile e un componente chiave del sistema di paracadute che si rivelò più debole di quanto progettato. Boeing ha risolto i problemi ed è stato finalmente pronto a partire. I ritardi hanno lasciato la Boeing ad affrontare spese impreviste per un valore di oltre 1,4 miliardi di dollari.

Mentre il volo cancellato di lunedì era dovuto al razzo, il tentativo di lancio posticipato arriva in un 2024 difficile per il gigante spaziale. A pochi giorni dall’inizio dell’anno, un pannello sulla fusoliera di un Boeing 737 MAX 9 è esploso durante un volo dell’Alaska Airlines. I piloti sono riusciti a far atterrare l’aereo in sicurezza e non ci sono stati feriti gravi, ma l’incidente ha avuto ripercussioni di vasta portata per l’azienda, in particolare per il suo reparto di aviazione.

Neeraj Chokshi Contributo ai rapporti.