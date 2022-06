Recensione completa del telescopio Celestron Advanced VX 8 Edge HD

Il Celestron Advanced VX 8-inch EdgeHD è un sistema telescopio versatile per astrofili di livello intermedio e avanzato, ma è ancora abbastanza piccolo e leggero da poter essere facilmente trasportato per l’osservazione nel paese. L’apertura di 8 pollici è sufficiente per visualizzare e fotografare tutti i tipi di oggetti celesti e la stabilizzazione equatoriale computerizzata è facile da trovare e tracciare.

SPECIFICHE CHIAVE CELESTRON ADVANCED VX 8 EDGE HD Progettazione visiva: EdgeHD (Schmidt-Casegrain migliorato con elementi obiettivi aggiuntivi) fessura: 203,2 mm (8 pollici) Lunghezza focale: 2032 mm (80 pollici) rapporto focale: f/10 Lunghezza focale dell’obiettivo: 40 mm (50 x) Peso totale del set: 61 libbre. (27,67 kg) (diviso in 3 principali componenti di trasporto) tipo di montaggio: Linea equatoriale tedesca, computerizzata, servomotori

Visivamente, il sistema EdgeHD è eccellente e, con gli accessori giusti, si abbina bene a tutti i tipi di fotocamere. Le vedute di Saturno e Giove sono eccitanti. Gli ammassi globulari decadono in stelle. Tutti gli oggetti Messier sono chiaramente visibili; Con un occhio allenato e un cielo rurale scuro, si possono vedere galassie fino a 12 gradi. È un telescopio di cui non ti libererai.

Poiché questo telescopio è destinato a utenti relativamente avanzati, lo stiamo rivedendo da questo punto di vista. L’autore utilizza Celestron Advanced VX 8 Edge HD come attrezzatura principale dal 2014 e li conosce molto bene. In quanto membro di lunga data della comunità degli utenti, l’autore è anche noto per essere affidabile.

Celestron Advanced VX 8 Edge HD: design

Mirino per treppiede montato su telescopio Celestron Advanced VX da 8 pollici HD (Credito fotografico: Michael Covington)

Il design ottico EdgeHD supera Schmidt-Cassegrain

Leggero, resistente e testato dal computer

Interoperabilità – altri telescopi, altre montature, accessori standard

Fiore all’occhiello di Celestron, il sistema ottico EdgeHD è un obiettivo Schmidt-Cassegrain migliorato con elementi obiettivi aggiuntivi e, sebbene l’ottimizzazione sia principalmente per la fotografia, possiamo vederlo ad occhio nudo.

Lo stand computerizzato combina il firmware NexStar di Celestron con uno stand equatoriale in stile tedesco il cui asse principale punta al polo celeste. Ciò fornisce un tracciamento correttamente orientato per la fotografia e la possibilità di utilizzare diversi telescopi sulla stessa montatura. Ad esempio, il nostro supporto Advanced VX tiene facilmente una fotocamera con un teleobiettivo invece di un EdgeHD. La versione attuale accetta sia vixen (stretto) che loosmandi (largo).

Il supporto computerizzato trova i corpi celesti, prendendo i comandi dalla pulsantiera o tramite USB dal tuo computer (Credito fotografico: Michael Covington)

Rispetto alla concorrenza, la testa stabilizzatrice avanzata VX è relativamente leggera e robusta e non viene facilmente danneggiata o messa a punto. Il telescopio, la testa di montaggio e il treppiede sono facilmente separabili per il trasporto.

Il supporto richiede un’alimentazione di 12-14 V CC, circa 0,5 A per la maggior parte del tempo, fino a 3 o 4 A per i momenti in cui si sposta rapidamente il telescopio. Stiamo usando una batteria portatile.

Celestron Advanced VX 8 Edge HD: prestazioni

Di solito la migliore visualizzazione è con un oculare di circa 20 mm, non il 40 mm di accompagnamento (Credito fotografico: Michael Covington)

Ottica eccellente

Cerca i corpi celesti e li segue in modo affidabile

La fotografia seria del cielo profondo richiede una migliore composizione

Tutti i buoni telescopi delle stesse dimensioni offrono viste simili, quindi questo non è molto diverso da altri telescopi da 6 a 10 pollici ben fatti. Rispetto ai tradizionali Schmidt-Cassegrain, tuttavia, riteniamo che l’EdgeHD sia più pronunciato, soprattutto più lontano dal centro del campo.

L’oculare da 40 mm fornisce una potenza di 50, che sembra bassa ma ideale per ammassi stellari, nebulose e galassie. Celestron presume che acquisterai più obiettivi e, in quanto tali, ti consigliamo altri due obiettivi, circa 20 mm (100x per uso generale) e 10 mm (200x per la luna e i pianeti). In un’aria eccezionalmente ferma, siamo stati in grado di utilizzare un obiettivo da 5 mm (400x) sulle stelle doppie vicine. Gli obiettivi di alta qualità tirano fuori il meglio da questo telescopio di precisione, quindi non lesinare.

Il supporto avanzato VX (versione precedente, con sella aftermarket) può contenere una fotocamera e un teleobiettivo per foto spettacolari del cielo profondo. (Credito fotografico: Michael Covington)

Dopo la corretta configurazione, la montatura trova gli oggetti celesti in modo accettabile (abbastanza buono da inserire il soggetto nel campo di un obiettivo da 20 mm) e li segue bene. È possibile selezionare oggetti su una console portatile, un computer che esegue il software PWI di Celestron o molti altri pacchetti di mappe del cielo come stellario. Gli astrofotografi vorranno eseguire l’addestramento PEC, come descritto nel manuale, per un monitoraggio più fluido.

Tuttavia, per le lunghe esposizioni di nebulose e galassie, con uno sterzo automatico e un periscopio che inviano correzioni di montatura coerenti, Advanced VX mi ha lasciato desiderare (e alla fine passare a) una montatura più pesante con ingranaggi più precisi e meno gioco. Questo è un problema solo quando l’Advanced VX trasporta un telescopio di queste dimensioni. Funziona molto bene con il trasporto di un telescopio più piccolo.

Celestron Advanced VX 8 Edge HD: funzioni

Fotocamera Star (non inclusa) o fotocamera DSLR montata al posto dell’obiettivo del telescopio (Credito fotografico: Michael Covington)

Processo di configurazione assistita da computer

Viste spettacolari di tutti i tipi di corpi celesti

Necessita di più obiettivi (circa 20 mm e 10 mm)

Poiché Advanced VX è una stabilizzazione equatoriale, l’impostazione è più di un normale processo di centraggio automatico di un paio di stelle puntate dal telescopio. Devi anche mirare al suo asse polare Polare, quindi migliora l’allineamento vedendo le stelle e lasciando che il computer del supporto ti dica gli errori. Il processo, che Celestron chiama “All-Star Polar Alignment”, è facile da usare e straordinariamente accurato, ma devi identificare le stelle luminose. Se il computer dice di centrare Enif e tu centra Alpheratz, otterrai risultati errati. Questa è la principale differenza tra i monti tropicali e quelli più adatti ai principianti.

Immagine di Giove elaborata digitalmente con EdgeHD da 8 pollici e fotocamera stellare (figura precedente). L’elaborazione delle immagini spicca molto di più di quanto sembri (Credito fotografico: Michael Covington)

Questo è un buon telescopio per osservare tutti i tipi di corpi celesti. Puoi anche collegare una fotocamera (smartphoneE il DSLRE il nessuno specchioo astrale) per le immagini della luna e, con attenzione e abilità, dei pianeti e degli oggetti del cielo profondo. Una delle cose più soddisfacenti che abbiamo fatto è stata prendere migliaia di fotogrammi video di Giove, Saturno o Marte con una videocamera astronomica, quindi impilarli e renderli più nitidi per ottenere una visione molto migliore di quella che l’occhio umano può ottenere con lo stesso telescopio.

Questo è un sistema espandibile, richiede molti accessori standard e avrai bisogno subito di uno o due obiettivi di potenza maggiore (lunghezza focale più corta).

Aggiungi una gamma guida, un puntamento automatico e una fotocamera adeguata e puoi scattare foto del cielo profondo come questa con un telescopio, ma la migliore stabilizzazione dell’Advanced VX lo rende molto più semplice (Credito fotografico: Michael Covington)

Dovrei acquistare un telescopio Celestron Advanced VX 8 Edge HD?

Se sei un astronomo dilettante serio che ha sviluppato una profonda conoscenza sia del cielo che del telescopio, questo è un prodotto interessante. Il telescopio è buono come vuoi che sia nella sua gamma di dimensioni. La montatura funziona bene per tutto tranne la fotografia di cielo profondo a lunga esposizione e c’è molto spazio per crescere con accessori standard e anche, se necessario, una montatura più pesante.

Se questo prodotto non è adatto a te

Se il tuo interesse principale è l’astrofotografia a lunga esposizione, salta l’Advanced VX e acquista lo stesso telescopio su una montatura Celestron CGX o Losmandy GM8 (a un costo significativamente più alto).

Se sei nuovo all’astronomia e non sei ancora bravo a riconoscere le stelle, questo può essere molto; È possibile ottenere viste molto simili con il telescopio Celestron NexStar da 6 o 8 pollici su una montatura a braccio a forcella che è facile da trasportare e installare.