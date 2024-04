Incontra il salmone con denti altamente mineralizzati

Nel 1964, i paleontologi scoprirono il cranio di un gigantesco antenato del salmone in una cava vicino alla città di Gateway, nell'Oregon. Alcuni stimano che il salmone sia cresciuto fino a raggiungere una lunghezza di nove piedi, rendendolo il più grande salmone conosciuto – una famiglia di oltre 200 specie di pesci che comprende tutte le specie di salmone, trota e taimen – che abbia mai nuotato sulla terraferma. I paleontologi che scoprirono i fossili scoprirono un enorme dente su entrambi i lati della mascella del salmone. Questi denti erano forati vicino al cranio ma non attaccati ad esso, quindi i paleontologi immaginarono che le zanne del salmone fossero curvate verso il basso come quelle delle tigri dai denti a sciabola del genere. SmilodonteIl che li ha spinti a doppiare i generi Smilodontichthys rastrosus (Verrà rinominato in seguito Onchorinchus rastrosus). Queste ricostruzioni hanno valso al pesce il suo duro soprannome, il salmone dai denti a sciabola, e il salmone ha intrecciato i denti nelle ricostruzioni per decenni.

Nel 1990 l’artista Ray Trull aveva una domanda. “Mi chiedevo se la trota e il salmone esistessero davvero ai tempi dei dinosauri”, ha scritto in una e-mail. Contattò gli scienziati dell'Università di Washington e chiese loro se il salmone fosse vissuto durante il periodo Cretaceo. “Ricordo che qualcuno disse: 'No, ma hai sentito parlare del salmone preistorico gigante?'”, Ha detto Trull. Quando gli scienziati gli hanno inviato un articolo che lo descriveva Oh Rastroso“Sono semplicemente impazzito”, ha detto Trull. “Era troppo bello per essere vero…sembrava quasi uno scherzo.” I pesci sono stati la sua musa ispiratrice da quando si è trasferito in Alaska vicino a un ruscello di salmoni e ha iniziato a disegnare salmoni dai denti a sciabola, per poi recarsi all'Università dell'Oregon a Eugene per vedere lo stile generale. “Mi hanno permesso di portarlo fuori sul marciapiede dove ho disegnato le sue dimensioni con il gesso”, ha detto.

Più di due decenni dopo, Trull dipinse un murale di salmone dai denti a sciabola al Museo di Storia Naturale e Culturale dell'Università dell'Oregon, dove il salmone mostrava i denti insieme alle tigri dai denti a sciabola. Due mesi dopo apprese che i paleontologi avevano appena scoperto due nuovi teschi di salmone meglio conservati: questa volta erano attaccati i denti del pesce più grande. Ma non puntavano verso il basso come le zanne del gatto con lo stesso nome, ma piuttosto sporgevano verso l'esterno come le zanne di un maiale o di un cinghiale. com. Un gruppo di ricercatori, tra cui Troll, descrive questi nuovi fossili e il volto aggiornato del salmone in un nuovo articolo Un vantaggio.

La ricostruzione di Ray Troll di un salmone dentato simile a un maiale.

Quando i ricercatori si resero conto che il salmone dai denti a sciabola non aveva più i denti a sciabola, si unirono per trovare un nuovo nome per l’antica creatura. Hanno compilato una lista e discusso le opzioni. “Saranno le zanne? Saranno le corna?” ha detto Keren Clayson, paleontologa e anatomista del Philadelphia College of Osteopathic Medicine e autrice del nuovo articolo. Troll aveva un chiaro favorito: il salmone dentato. “Si stacca dalla lingua molto più facilmente di alcune delle altre idee che vengono lanciate in giro e sembra descrivere bene i denti”, ha detto Trull. Clayson ha detto che la squadra ha accettato di “onorare qualcuno che disegna il salmone con tanta abilità e tanta gioia”.

Gli scienziati sapevano dell'esistenza di questi due nuovi esemplari da diversi anni, ma un pericoloso affioramento roccioso ne ha impedito la raccolta. Ma nel 2014, la sporgenza si era erosa abbastanza da poter scavare i fossili e prepararli per il museo. I due pesci sono rimasti pietrificati mentre erano in contatto tra loro e gli autori li hanno accuratamente separati in sezioni per le scansioni TC. Ma il nuovo volto del salmone era chiaramente visibile prima che entrasse nella macchina. “Sembra che questo pesce ti stia sorridendo e ci siano questi grandi denti rivolti verso l'esterno”, ha detto Clayson.

Ma le mascelle dei pesci non sono stabili come quelle umane. I nostri denti sono attaccati alle ossa della mascella, che muoviamo per masticare il cibo. “Ci sono alcuni gruppi di pesci che possono effettivamente spingere la bocca abbastanza lontano per catturare la preda che vogliono”, ha detto Clayson. I denti di questi pesci e le loro mascelle sono attaccati liberamente ai tessuti, il che li rende molto più facili da rimuovere o separare durante il processo di fossilizzazione. “Stavamo cercando di scoprire se l'ipotesi era corretta o meno”, ha detto Clayson. “Dovevano essere in una posizione verso il basso? Stavamo guardando qualcosa che avrebbe potuto essere deformato durante la fossilizzazione?”

Vista dal vivo del salmone dentato. | Clayson et al., 2024, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Le scansioni TC hanno permesso a Clayson di sezionare digitalmente i due teschi e di discernere quali parti del fossile fossero ossa, roccia o altri tessuti. Una volta rimossa la roccia dalle scansioni e osservato ciascun osso individualmente, è stata in grado di vedere diversi pezzi di tessuto che puntavano o sporgevano in determinati modi e capire come erano attaccati all'osso. Questo tessuto, eroso e scomparso nei fossili di salmone rinvenuti nel 1964, dimostrava che i denti giganti si erano fossilizzati così come apparivano in vita. Quando Clayson vide l'anatomia interna sulle scansioni, ricorda di aver pensato: “Sì, è così che dovrebbe essere”.

I due nuovi fossili di salmone sono stati trovati a contatto tra loro all'interno della roccia, il che, secondo Clayson, significa che sono stati fossilizzati nello stesso momento. La presenza di numerosi fossili di salmone nella zona suggerisce che furono tutti sepolti rapidamente e durante il processo riproduttivo, ha detto. “Probabilmente non è stato così drammatico come quello che è successo alla gente di Pompei, tutta ricoperta di cenere”, ha detto Clayson. “Ma è così.”

Le caratteristiche dei teschi e dei denti nei due fossili rivelano che i salmoni erano maschio e femmina, forse una coppia accoppiata. Quando i salmoni moderni migrano dal mare ai fiumi e ai torrenti per deporre le uova, i loro crani si deformano per aumentare le probabilità di accoppiamento. I maschi di salmone rosso sviluppano un dorso convesso e un uncino nelle mascelle chiamato “kip”, e le loro mascelle si allungano effettivamente. “Mi ricordano sempre un po' i Gonzo dei Muppets”, ha detto Clayson. Le femmine di salmone scavano i nidi nella ghiaia chiamata rossi e, quando il nido è completo, i due salmoni nuotano fianco a fianco per deporre le uova. “Sono praticamente in bilico uno accanto all'altro”, ha detto Clayson. “Lasciano andare l'ovulo e lo sperma uno alla volta, si mescoleranno e poi si annideranno in quel nido.” Clayson ritiene che la coppia si stesse riproducendo nel momento in cui si fossilizzarono. “Sono molto vicini l’uno all’altro”, ha detto.

Un salmone rosso accoppiato nuota sopra una femmina in un fiume dell'Alaska. Thomas Klein/Immagini di design

Articolo del 2016 sulla rivista Paleobios È stato suggerito che il salmone dentato potrebbe aver subito cambiamenti di sviluppo simili durante la stagione riproduttiva, poiché gli esemplari di salmone provenienti da sedimenti di acqua dolce avevano i denti più grandi con le punte dei denti più esposte, suggerendo che il salmone usasse le zanne per difendere i territori e costruire nidi per deposizione delle uova. Oh Rastroso Non usavano i denti spinosi per nutrirsi, poiché i loro fossili rivelano prove di branchie simili a setacci che avrebbero permesso ai pesci di nutrirsi di plancton. Ma il nuovo studio ipotizza che i salmoni dentati usassero i loro grandi denti anche come armi per attaccare o difendersi da altri pesci, oltre che per costruire il nido. Molti pesci moderni, come il pesce sega, hanno sporgenze corporee che possono servire a molteplici scopi.

Clayson e i suoi colleghi hanno segnalato per primi il “lifting” di questo famoso salmone dai denti a sciabola conferenza nel 2016, portando ad alcune revisioni nelle numerose incarnazioni moderne del pesce. Lo scultore Gary Stapp Seghetto Ha tagliato i denti a sciabola nella statua del salmone alta sei piedi e li ha riattaccati su entrambi i lati della testa del salmone. Nello stesso museo, il murale del salmone del Troll rimane invariato. “Spetta allo staff del museo decidere questo, ma penso che l'idea sia di lasciarlo così com'è per riflettere come la scienza cambia man mano che emergono nuove scoperte”, ha detto Trull. “Riflette la nostra comprensione in quel momento.” Quindi il salmone dai denti a sciabola del Troll sarà ancora zannuto e ringhierà nel futuro, una reliquia del passato proprio come la sua musa ispiratrice.