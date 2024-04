Ryan Seacrest e Aubrey Page si sono lasciati dopo 3 anni insieme

celebrità

Questo americano cercherà un nuovo “idolo”.

Dopo tre anni di frequentazione, Ryan Seacrest si è separato dalla sua fidanzata modella, Aubrey Paige.

“Dopo tre bellissimi anni insieme, Ryan e Aubrey hanno deciso di separarsi.” Una fonte vicina alla coppia ha detto a PEOPLE Mercoledì. “Hanno intenzione di rimanere nella vita dell'altro come buoni amici e di sostenersi a vicenda negli sforzi.”

La coppia vola alto nel 2023. aubreypaige_/ Instagram

Un rappresentante del conduttore di “American Idol” ha confermato la rottura al quotidiano.

La coppia è stata avvistata insieme per la prima volta mentre celebrava il Memorial Day negli Hamptons nel 2021, ma per la maggior parte del tempo ha tenuto la relazione fuori dagli occhi del pubblico.

Paige e Seacrest suoneranno insieme nel 2022. Pagina Aubrey/Instagram

Fu solo a Capodanno che Paige, 26 anni, Ha condiviso uno scorcio della sua vita Con Seacrest, 49 anni, su Instagram. “Si può dire con certezza che la parte migliore del 2021 è stata incontrare l'uomo più straordinario 😍🙌🏼”, ha scritto.

Il duo ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso un anno dopo alla premiere del documentario di Jennifer Lopez “Halftime”.

Quando Seacrest ha concluso il suo periodo di sei anni come ospite di “Live” con Kelly Ripa nel 2023, Paige era tra il pubblico insieme ai suoi genitori e alla sorella Meredith.

All'epoca aveva pubblicato: “Ryan, non ho mai incontrato un uomo più stimolante… Lo fai sembrare così facile, ma la verità è che non c'è nessuno come te. Sono così orgogliosa di te. Non solo per il tuo etica del lavoro, ma per il tuo cuore premuroso e il vero amore che dai agli altri.

Le due attività si sono mescolate felicemente all'inizio di aprile quando Paige è apparsa nel programma radiofonico di Seacrest “On Air” per promuovere la sua nuova impresa commerciale, Sippin on Somethin'.

Seacrest ha già frequentato Julianne Hough per tre anni, dal 2010 al 2013, e la modella Shayna Taylor dal 2017 al 2020.

La scissione avviene cinque mesi prima che Seacrest subentri a Pat Sajak nei compiti di hosting della “Ruota della fortuna”.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}