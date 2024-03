Fine settimana di apertura nazionale: 82,5 milioni di dollari al botteghino

Warner Bros.

Legendary Entertainment/Warner Bros. Dune di sabbia: seconda parte Inventato $ 82,5 milioni Apertura. È tutto grazie a una domenica superiore alle aspettative di 21,65 milioni di dollari contro 20,3 milioni di dollari.

Ho sentito che le prevendite all'Imax rimarranno forti fino al prossimo fine settimana poiché alcuni spettatori vogliono evitare la folla e ottenere i posti migliori. La Sandworm Saga segue uno schema simile al botteghino Oppenheimer; Questo film è sceso del -43% nel suo secondo fine settimana per 46,7 milioni di dollari. Le probabilità sono che Universal/DreamWorks Animation sia Kung Fu Panda 4 Tuttavia, vince il fine settimana con oltre 50 milioni di dollari, quindi aspettatevi un ricco secondo fine settimana a marzo. Alcune fonti hanno espresso preoccupazione al riguardo Dune di sabbia: seconda parte Sarà caricato in anticipo; Questo non sembra essere il caso (toccare ferro).

Più fiducia: Dune di sabbia: seconda parte Sembra attrarre un pubblico più giovane, il che è un ottimo segno che questa funzione avrà piede per tutta la primavera. Il gruppo Under 25 ha registrato un incremento del 26% lo scorso fine settimana secondo le uscite PostTrak di Screen Engine/Comscore.

Non dimentichiamoci nemmeno delle repliche: quasi la metà di coloro che hanno visto il seguito di Denis Villeneuve questo fine settimana hanno detto che lo rivedranno in sala. E altrettanto Dune di sabbia 3 Dice: Messaggio a Legendary e Warner Bros., ma l'81% dei fan di PostTrak afferma di voler vedere una serie di trilogia.

Su base globale Dune di sabbia: seconda parte In Imax ha incassato 32 milioni di dollari, il settimo debutto mondiale per un film su larga scala Oppenheimer, E prima Avatar: La strada dell'acqua In mercati simili (il sequel diretto da James Cameron ha debuttato con un'apertura Imax globale di 31,8 milioni di dollari).