Il commerciante Joe's ricorda i ravioli che potrebbero contenere plastica dura

Sabato il commerciante Joe's ha emesso un avviso di richiamo ai clienti che hanno acquistato i suoi gnocchi di zuppa di pollo al vapore, avvertendo che il prodotto potrebbe contenere plastica dura tracciata con un pennarello indelebile.

Servizio di ispezione e sicurezza alimentare dell'USDA (FSIS) Egli ha detto Circa 61.839 libbre di ravioli vengono richiamati per paura che possano essere “contaminati con materiali estranei”.

Le polpette di zuppa, prodotte da CJ Foods Manufacturing Beaumont Corporation, sono disponibili in 6 once. Scatole con vassoi in plastica contenenti sei pezzi.

Sono stati prodotti il ​​7 dicembre 2023 e spediti ai punti vendita di Trader Joe a livello nazionale.

Il commerciante Joe's ha scoperto il problema dopo che i consumatori hanno riferito di aver trovato plastica dura nei loro gnocchi. Non sono state segnalate reazioni avverse o lesioni derivanti dal consumo, ma la FSIS ha affermato di essere preoccupata per il fatto che i consumatori possano tenere i prodotti nei congelatori.

La FSIS ha consigliato ai consumatori di non mangiare i prodotti e di tornare al luogo di acquisto o buttare via i prodotti.

I prodotti ritirati riportano i codici di lotto “03.07.25.C1-1” e “03.07.25.C1-2” sul lato della scatola. I prodotti recano il numero di struttura “P-46009” elencato all'interno del cartellino di ispezione dell'USDA, ha affermato l'agenzia.