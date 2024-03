Il leaker del Pentagono Jack Teixeira accetta di scontare 16 anni di prigione

Jack Teixeira, membro della Guardia Nazionale dell'Aeronautica del Massachusetts, si è dichiarato colpevole lunedì di una delle più insolite rivelazioni di segreti di sicurezza nazionale e ha accettato di scontare 16 anni di carcere, forse la pena più lunga in un caso di detenzione illegale.

Teixeira, 22 anni, ha accettato di dichiararsi colpevole di sei capi di imputazione per conservazione intenzionale e diffusione di informazioni sulla sicurezza nazionale, secondo un patteggiamento firmato e depositato in tribunale. In cambio, i pubblici ministeri hanno accettato di non sporgere ulteriori accuse contro di lui ai sensi della legge sullo spionaggio.

Teixeira “ha avuto accesso e stampato centinaia di documenti riservati” e ha pubblicato le immagini su Discord prima del suo arresto lo scorso aprile, ha detto lunedì un pubblico ministero durante un'udienza presso il tribunale federale di Boston, dove l'Air National Guard si è dichiarata colpevole.

Teixeira è entrato nell'aula del tribunale del penitenziario della contea di Plymouth in manette e una tuta arancione con le iniziali PCCF sul retro, e ha sorriso a suo padre, che sedeva in seconda fila.

Steven Cheney/AP

Si è presentato davanti al giudice Indira Talwani insieme all'avvocato difensore Michael Bachrach, si è identificato e ha risposto a domande basilari. I suoi capelli scuri tagliati corti erano ben pettinati sulla parte superiore e la metà inferiore della sua testa era rasata.

Dalwani ha chiesto a Teixeira se sarebbe d'accordo a scontare fino a 16 anni di carcere e non meno di 11 anni.

“Sì, Vostro Onore, capisco”, ha detto Teixeira, chinandosi e parlando al microfono al tavolo della difesa.

“Come supplichi ora di contare uno, due, tre, quattro, cinque e sei? Colpevole o non colpevole?” chiese l'impiegato. “Colpevole”, ha risposto Teixeira.

Come parte del patteggiamento, Teixeira deve sedersi per un'udienza con il Dipartimento di Difesa e il Dipartimento di Giustizia e consegnare tutti gli oggetti vitali in suo possesso.

La sentenza di Teixeira è prevista per il 27 settembre.

Un funzionario della difesa ha confermato ad ABC News che Teixeira rimane attivo nell'aeronautica militare e potrebbe affrontare accuse militari statunitensi dopo che le accuse penali civili saranno risolte. In qualità di guardia nazionale dell'aeronautica del Massachusetts, gli è stato assegnato lo status di servizio attivo del titolo 10 presso l'aeronautica militare, che determinerà se Teixeira dovrà affrontare accuse penali militari.

I pubblici ministeri federali hanno chiarito che Teixeira non aveva alcun interesse a trattare informazioni riservate perché il suo lavoro di basso livello non lo richiedeva.

“Il compito dell'imputato era riparare le postazioni di lavoro dei computer”, ha detto l'assistente procuratore americano Jason Casey.

Tuttavia, ha detto Casey, Teixeira ha avuto accesso a “centinaia” di documenti classificati all'interno della struttura protetta dove lavorava e “ha deliberatamente rimosso documenti e informazioni riservate nonostante le istruzioni dei suoi superiori di astenersi”.

Teixeira ha pubblicato contenuti su Discord usando il soprannome di “theexcalibereffect” e “ha adottato misure per nascondere la sua attività illegale”, ha detto Casey.

Senza fornire dettagli, i pubblici ministeri federali hanno affermato che Teixeira ha rivelato la compromissione da parte di un avversario straniero di alcuni conti appartenenti a una società statunitense e di informazioni sulle attrezzature che gli Stati Uniti stavano inviando all'Ucraina, su come sarebbero state trasferite e utilizzate al momento del ricevimento. I pubblici ministeri hanno affermato che avrebbe anche pubblicato dei movimenti di truppe in Ucraina, un complotto di un avversario straniero per attaccare le forze statunitensi all'estero e la consegna di merci occidentali su un campo di battaglia ucraino.

“Sai che è riservato, vero?” chiese Talwani a Teixeira. “Sì, vostro onore”, rispose Teixeira.

Si dice che Casey abbia affermato che Teixeira ha detto ai membri del suo gruppo di chat Discord di “aver rotto un UT rex”, un riferimento alle norme sulla divulgazione non autorizzata, anche se si è vantato, secondo i pubblici ministeri, che “nessuno sa nulla del fatto che io sia stato accusato”.

Teixeira, che aveva 21 anni al momento dell'arresto, si è dichiarato non colpevole nel giugno 2023 di sei capi di imputazione per conservazione intenzionale e diffusione di informazioni sulla sicurezza nazionale.

Teixeira si è arruolato nella Guardia Nazionale Aerea nel 2019 e ha ottenuto un nulla osta di sicurezza segreta fino al 2021, secondo il suo curriculum di servizio, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, ha iniziato a pubblicare documenti riservati online nel gennaio 2022.

A dicembre, 15 aviatori sono stati sanzionati – e anche privati ​​del comando – per non aver intrapreso azioni appropriate quando hanno appreso delle attività di ricerca di intelligence di Teixeira, secondo un'indagine più ampia dell'aeronautica.

Un'indagine interna ha accusato Teixeira di divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, ma ha scoperto che i membri della sua unità non hanno adottato le misure necessarie, come ispezioni inadeguate delle aree sotto il loro comando e linee guida incoerenti sulla segnalazione di incidenti di sicurezza.

Alexander Malin e Luis Martinez di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.