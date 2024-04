J. Cole si scusa per il diss track di Kendrick Lamar

Il rapper J. Cole si è scusato domenica per aver pubblicato una canzone diss su Kendrick Lamar, dicendo che si sentiva “terribile” e promettendo di aggiornare la canzone o rimuoverla dai servizi di streaming.

Le scuse seguirono uno scambio di versi iniziato in ottobre, quando J. Cole e Drake si autoproclamarono, insieme a Lamar, come i “Tre Grandi” dell'hip-hop nella canzone “First Person Shooter”. A marzo, Lamar ha respinto quel paragone in una strofa ospite nella canzone di Future e Metro Boomin “Like That”, sostenendo che non esistono i Big Three, “lui è solo un Big One”.

In risposta, J. Cole venerdì ha pubblicato il singolo “7 Minute Drill” tratto dal suo nuovo album a sorpresa, “May Be Deleted Later”. Include le seguenti righe: “Ho ricevuto una telefonata, dicono che qualcuno sta mentendo / Vuoi un po' di attenzione, viene fornito con estensioni / Faccio ancora spettacoli ma è andato giù come 'I Simpson'.”

Due giorni dopo l'uscita della canzone, J. Cole si è scusato per questo mentre era sul palco del Dreamville Festival a Raleigh, nella Carolina del Nord. Secondo i video Pubblicato sui social media. Durante la sua esibizione da titolo, ha detto che quando ha visto la risposta alla canzone dopo la sua uscita, non “corrispondeva alla mia anima” e che ne stava parlando al concerto per porre fine alla disputa.