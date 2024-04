Hai osservato l'eclissi solare troppo a lungo? I medici spiegano i segni di danni agli occhi

Hai guardato Eclissi solare Senza il tuo Occhiali di sicurezza? Guardare il sole, anche quando è parzialmente coperto, come in questo caso Eclissi solare dell'8 aprile – Può causare danni agli occhi.

Ha detto che non esiste una dose sicura di radiazioni solari ultraviolette o infrarosse Dott.. Yahya Hashadoculista, specialista della retina e direttore medico dell'azienda per la salute degli occhi Bausch + Lomb.

“Una dose molto piccola può causare danni ad alcune persone”, ha detto. “Ecco perché diciamo che un'eclissi parziale può anche essere dannosa. Ecco perché proteggiamo i nostri occhi sia durante il sole parziale che durante il pieno sole.”

Ma come fai a sapere se hai danneggiato la tua vista? Abbiamo chiesto agli oftalmologi cosa dovrebbero sapere.

È un segno di danni agli occhi se ti fanno male gli occhi dopo aver guardato l'eclissi?

Probabilmente non ti farà male agli occhi se guardi l'eclissi senza di essa protezione – Ma questo non lo rende meno pericoloso.

La mancanza di dolore è in realtà parte del motivo per cui gli oculisti erano così preoccupati per l'evento, ha affermato il dottor Jason P. Brinton, oculista e direttore medico dell'Eye Center. La visione di Brenton A St. Louis.

“Tutti sanno che non bisogna guardare il sole. Se esci in una giornata luminosa e provi a guardare il sole, è troppo scomodo, troppo luminoso. Quindi la maggior parte delle persone intuitivamente associa ciò a qualcosa che non dovrebbe fare”, ha detto Brenton. . “Ma con un'eclissi, gran parte di ciò viene bloccato, quindi la normale sensazione di disagio e avversione per la luminosità non c'è.”

In alcuni casi, il sole può anche danneggiare la cornea, il che può essere doloroso, dice Brinton.

“La buona notizia è che guarisce completamente senza problemi permanenti, motivo per cui non pensiamo molto a questo aspetto. I problemi retinici, invece, sono indolori e possono avere effetti duraturi e duraturi sulla vista.” Egli ha detto.

Quali sono altri segni di danni agli occhi derivanti dalla visione di un'eclissi solare?

Hashad afferma che ci sono alcuni “segnali preoccupanti” a cui prestare attenzione, tra cui:

Mal di testa

Visione offuscata

Tumori o macchie scure: “Vedi solo un'area nera o un punto nero nel tuo campo visivo”, ha detto Hashad.

"Non vedi i colori nello stesso modo in cui li vedevi prima", ha detto.

“Non vedi i colori nello stesso modo in cui li vedevi prima”, ha detto. Linee distorte: Clinicamente, questo è noto come “metamorfosi”, che fa apparire le linee storte, distorte o curve, dice Hashad.

“Ciò può accadere unilateralmente o bilateralmente”, ha affermato. “Quindi non si verifica necessariamente in entrambi gli occhi. Può colpire un occhio sopra l'altro o entrambi gli occhi insieme.”

I problemi potrebbero non manifestarsi immediatamente, a volte comparire uno o pochi giorni dopo l'evento.

Mentre alcuni riacquistano la normale funzione visiva, a volte il danno è permanente.

“Spesso ci sarà un certo recupero della vista nei primi mesi successivi, ma a volte non c'è recupero, e altre volte ci sarà un grado permanente”, ha detto Brinton.

Cosa dovresti fare se sviluppi sintomi di danni agli occhi?

Se si verificano sintomi di danni agli occhi, Hashad ha suggerito alle persone di chiedere “immediatamente” il consiglio di un oculista.

“Penso che sia ragionevole rivolgersi a un oculista per migliorare la diagnosi e l'educazione”, ha affermato Brinton.

Sfortunatamente, non esiste una cura per la retinopatia solare, che è il nome ufficiale di questa condizione.

“In questo momento, non c'è niente che possiamo fare al riguardo. Basta aspettare e dargli tempo e il corpo guarirà un po',” ha spiegato Brenton.

Hashad ha spiegato che questo è il motivo per cui la prevenzione è importante e rimane “il pilastro del trattamento della retinopatia solare, o danno alla retina derivante dal sole”.

Quanto tempo ci vuole per osservare un'eclissi solare senza occhiali?

Gli esperti affermano che qualsiasi periodo di tempo trascorso per osservare un'eclissi solare senza occhiali è considerato un tempo lungo.

“I danni causati da un'eclissi solare possono verificarsi sulla retina in pochi secondi”, ha detto Hashad. “Ecco perché non vogliamo che le persone guardino anche per un breve periodo di tempo, anche se per pochi secondi, sotto il sole diretto, sia che sia eclissato o anche parzialmente eclissato.”

