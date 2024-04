Kawakami: Klay Thompson dei Warriors continua a progredire e il suo prezzo continua a salire

SAN FRANCISCO – Klay Thompson non è corso lungo il corridoio per tornare nello spogliatoio dei Golden State Warriors dopo l'allenamento pre-partita di domenica. Su. rinculo. Almeno una volta si fece strada in una sorta di momentanea tranquillità. Ha riso. Gridò.

“Amico, mi sento bene oggi!” gridò Clay a uno dei suoi dipendenti preferiti del Chase Center mentre passava. “Oh sì, mi sento bene!”

Ciò che accadde nelle ore successive, a chiunque avesse assistito all'ingresso, sembrò a quel punto inevitabile: con Stephen Curry a riposo, Klay fece cinque dei suoi primi sette tentativi da tre punti, segnò 25 punti nel primo tempo e fu così. Esso. Ha segnato 32 punti nella vittoria per 118-110 dei Warriors contro uno Utah Jazz molto stanco al Chase Center.

Non sarà una serata storica per Klay, perché quei posti sono riservati a scoppi unici e scatti di campionato dei playoff e perché Klay ha già lanciato più della sua parte in quelle partite. Ma la prestazione di domenica è sembrata un po' più pesante di un'altra sconfitta accidentale per un avversario in difficoltà, semplicemente perché faceva parte della serie di vittorie consecutive di Clay. E perché Klay, i suoi compagni di squadra, i decisori dei Warriors e tutti gli altri nella NBA sanno certamente che questi non saranno i suoi ultimi momenti in questo modo.

Poi, sul podio, Clay era molto più calmo rispetto a poche ore prima. Ma anche questo sembra aggiungere grinta a tutto. Non era quello il momento di urlare ed esultare. Questo è successo prima. Dopo la partita le cose erano più serie e continue, anche per Clay. Soprattutto per Clay.

“Mi sentivo bene fisicamente oggi”, ha detto Clay. “Non ho sentito alcun dolore da nessuna parte. Ho pensato che questo si riflettesse bene nel gioco.

Quanto spesso ti senti così bene prima di una partita, Clay? “Ottantadue partite, non sarai al 100% ogni sera”, ha detto. “Voglio dire, cosa mi sono perso, forse tre o quattro partite quest'anno? È incredibile dopo due anni di riabilitazione. Quindi è qualcosa su cui posso appoggiarmi e di cui essere orgoglioso, essere solido durante la stagione”.

Per la cronaca, Klay ha saltato solo quattro partite finora in questa stagione regolare, lasciando solo quattro partite da giocare. Ha iniziato male la stagione, il che ha contribuito molto allo scarso inizio della squadra e ha portato a parlare sempre più che questa avrebbe potuto essere la fine per lui come giocatore importante nella NBA e forse anche la fine della dinastia dei Warriors. Ma ha continuato a giocare. A gennaio è stato messo in panchina per il debuttante Brandin Podzemski. Ma Clay continuava a giocare. È tornato alla formazione titolare. Continuare a giocare.

Alla fine, Clay ha trovato un ritmo e ci è ancora dentro. Lungo la strada, anche i Warriors hanno trovato un ritmo. Anche loro continuavano a giocare.

Per inciso, le 74 partite giocate da Klay sono le migliori della squadra – tre in più di Curry, Jonathan Kuminga e Kevon Looney (anche se le uniche partite perse da Looney sono state quando era in buona salute ma Steve Kerr non giocava con lui) – e può' t Abbastanza capito. Per qualcuno che ha perso l'intera stagione 2019-20 e 2020-21 e parte della stagione 2021-22 a causa di gravi infortuni consecutivi alla gamba nel mezzo del suo periodo migliore.



Alla sua terza stagione dopo aver subito gravi infortuni alla gamba, Klay Thompson ha giocato finora 74 delle 78 partite dei Warriors. “È qualcosa su cui posso appoggiare il cappello”, dice. (Bob Coppins/USA Today)

Klay non è più lo stesso All-Star di cinque anni fa; Ha perso il movimento difensivo laterale a causa di infortuni che non potrà mai recuperare, e in questi giorni sta avendo notti più piatte tirando la palla rispetto al passato. Ma a 34 anni, in una squadra dei Warriors che lotta da mesi per i playoff e con un contratto in scadenza il prossimo luglio, Klay è ancora un giocatore solido. È ancora il ragazzo che può mandare in tilt una serie postseason da solo. E' sempre fermo in campo. Sempre pericoloso.

Ha visto la sua vita nell'NBA balenare davanti ai suoi occhi una, due, forse cinque volte negli ultimi anni… e non è davvero alla fine di nulla. Penso che questo sia più evidente che mai da quando si è rotto il legamento crociato anteriore nelle finali del 2019, e penso che Klay stia diventando più forte. Se giocherà le prossime quattro partite, ne avrà giocate 78 in questa stagione, il totale giocato nella stagione regolare 2018-19, poco prima del suo primo grave infortunio.

“Penso che sia fantastico perché è facile innamorarsi delle grandi serate di tiro e dei grandi gol”, ha detto Clay. “Ma a meno che tu non abbia avuto un tendine d'Achille o una riabilitazione del legamento crociato anteriore, è molto difficile. Farlo e in due anni uscire e giocare, qualunque cosa, il 94% delle partite, è ciò di cui sono più orgoglioso, semplicemente essere disponibile ed essere coerente nella formazione.” “Poiché la stagione NBA è estenuante, è lunga. Ci vuole molta disciplina per poterlo fare ogni sera. È qualcosa di cui sono molto orgoglioso in questa stagione, è poter giocare così tanti giochi.”

Questo spingerà i Warriors attraverso il Play-In Championship, ai playoff e forse a ribaltare al primo turno una delle squadre con la testa di serie in Occidente? È impossibile sapere tutto questo a questo punto, ma almeno i Warriors (24-11 dato che erano 19-24 a fine gennaio) si sono dati qualche possibilità di realizzarlo.

I Warriors, come ha notato Kerr domenica, quasi certamente finiranno con un record migliore di 44-38 la scorsa stagione, abbastanza buono per una testa di serie n. 6 lo scorso aprile; Tutto è peggiorato in questa stagione perché l'Occidente ha troppe buone squadre, il che ha spinto i Warriors al numero 10, a causa della partenza lenta dei Warriors, a causa delle due squalifiche di Draymond Green e perché la dinastia dei Warriors è meritata. Per finire in qualsiasi momento adesso.

Ma Kerr sostiene in modo convincente che i Warriors sono davvero una squadra migliore rispetto alla scorsa stagione: un'intesa molto migliore, più profonda e più giovane nei punti chiave, ancora guidata da Curry e ancora energizzata da Draymond. Oh sì, e ottiene comunque una prestazione importante da Clay.

I migliori dischi in Occidente (dal 28 gennaio) un gruppo E per per cento. 23-9 .719 22-9 .710 10-22 .688 11-24 .686 21-11 .656

Al giorno d'oggi, i Warriors non hanno sempre bisogno di grandi serate sulla terra battuta, il che è positivo, perché ce ne sono meno rispetto ai loro tempi d'oro. Hanno il gioco a tutto tondo di Podziemski. Hanno ottenuto il puro atletismo e la capacità di finire di Kuminga. Hanno chiesto a Moses Moody di giocare in difesa e di segnare 3. Hanno coperto l'esclusione di Gary Payton II. Hanno Chris Paul a presidiare la seconda unità e a trovare le sue riprese in prima serata.

A volte Kerr non finisce le partite con Clay. Anche durante la corsa di Clay negli ultimi mesi, e anche ora che è tornato nella formazione titolare, ci sono partite in cui Kerr andrà con Paul lungo il tratto per mantenere la situazione, o in GP2 per alcune soste chiave, o da Podziemski per la sua energia e il suo recupero. Klay non è più automatico: nonostante la sua recente impennata nel tiro del 41,4% da 3 punti da metà febbraio, è ancora al minimo stagionale del 38,3%.

Il che ci porta alla parte successiva della serie: è possibile che i Warriors possano continuare a un livello relativamente simile la prossima stagione con o senza Clay (se Kuminga, Podzemski e Moody continuano a prosperare), ma è anche possibile che Clay possa continuare ad un livello molto buono. Livello individuale simile la prossima stagione con o senza i Warriors.

Erano incredibili insieme. Probabilmente stanno bene separati l'uno dall'altro, in un modo che non posso dire per i Warriors senza Curry o forse per Draymond senza i Warriors.

Uno dei segreti peggio custoditi della lega è che Orlando, carico di giovani talenti ma non di grandi tiratori, potrebbe offrire a Klay un sacco di soldi la prossima estate. Nel frattempo, Joe Lacob ha detto che gli Warriors vogliono sbarazzarsi della tassa sul lusso la prossima estate, il che è possibile, ma solo se saranno molto disciplinati su quanto sono disposti a pagare per mantenere Klay (e/o CP3). ).

Francamente, Klay è l'unico dei Tre Grandi che potrebbe rivelarsi più prezioso per un'altra squadra di quanto i Warriors vogliano pagarlo. Più a lungo continua, maggiore sarà il contratto a cui avrà diritto. Gli Warriors dovrebbero assolutamente provare a riportarlo indietro, e non solo come gesto sentimentale.

Ma Clay controllava il processo. Questo perché mancano diversi capitoli alla fine della sua storia NBA e ha tutto il diritto di esserne orgoglioso.

(Immagine in alto: Theron W. Henderson/Getty Images)