Google lancia la rete Trova il mio dispositivo Android

Google Candidati oggi Rete Trova il mio dispositivo per prodotti basati su Android, che rispecchia la funzionalità della rete ‌Trova il mio‌ di Apple progettata per individuare i dispositivi Apple.



Come Apple ‌Find My‌, la rete di dispositivi Android ‌Find My‌ è in grado di utilizzare milioni di dispositivi Android (con Android 9 o versioni successive) in circolazione per rintracciare prodotti Android smarriti, rubati e smarriti. Uno smartphone Android smarrito può eseguire il ping dei dispositivi Android vicini tramite Bluetooth, trasmettendo le informazioni sulla posizione al proprietario.

Poiché la rete utilizza la tecnologia Bluetooth, funziona anche quando i dispositivi Android sono offline e non dispongono di una connessione cellulare o Wi-Fi. Alcuni dispositivi, come Pixel 8 e Pixel 8 Pro, potranno essere localizzati anche quando sono spenti o quando la batteria è scarica. ‌Find My‌ offre le stesse funzionalità specifiche per iPhone.

A partire da maggio, la rete ‌Trova il mio dispositivo per smartphone Android funzionerà anche con tracker Bluetooth di aziende come Chipolo e Pebblebee, consentendo agli utenti Android di allegare tracker agli elementi per determinare la loro posizione sulla rete Android. Sebbene Google non progetti i propri tracker, i tracker di terze parti funzioneranno allo stesso modo degli AirTag.

Per evitare che gli utenti iPhone vengano tracciati a loro insaputa utilizzando questa nuova rete, Google ha collaborato con Apple per creare una specifica di settore che consenta agli utenti di ‌iPhone‌ e Android di ricevere avvisi sui localizzatori di oggetti sconosciuti nelle vicinanze, indipendentemente dalla marca del dispositivo di localizzazione. Google ha aspettato che Apple implementasse il supporto per gli avvisi di tracciamento di terze parti per lanciare la sua rete, in base al codice in iOS 17.5.

iOS 17.5 sembra estendere gli avvisi AirTag “Mobile Found” ai tracker di articoli di terze parti, consentendo all'‌iPhone‌ di riconoscere i tracker di articoli basati su Android e quelli di altre società. “Puoi disabilitare questo articolo e impedirgli di condividere la sua posizione con il proprietario. Per fare ciò, segui le istruzioni fornite sul sito Web dal produttore di questo articolo”, si legge nel codice iOS 17.5.

Google ha imparato dalle critiche che Apple ha dovuto affrontare dopo il lancio degli AirTag. Ci sono state numerose notizie e segnalazioni di criminali che utilizzano AirTag per stalking, furti d'auto e altro, spingendo Apple ad apportare molteplici modifiche agli avvisi di tracciamento indesiderati. Apple ha aumentato la frequenza delle notifiche e ha anche progettato un'app Tracker Detect per dispositivi Android, ma la collaborazione di Apple con Google garantisce una soluzione più permanente che mantiene al sicuro gli utenti Android e iPhone mentre lancia un'altra importante rete di tracciamento.