Polium One è una console Web3 che non verrà mai rilasciata

Polium One è la risposta a una domanda che nessuno si è posto e non porrà mai. È una “console di nuova generazione per giochi web 3”. Vale a dire, una demo su un sito Web di macchine fittizie che credo non verrà mai prodotta. Li sfido a dimostrare che mi sbaglio.

Per essere chiari fin dall’inizio, “web3” o “web 3.0” è il termine generico per una serie di in modo trasparente buon senso trucchiDalle fantasie sulle criptovalute all’imbarazzo degli NFT. Non significa davvero qualsiasi cosaE se hai visto qualcuno usarlo, sai che è andato troppo lontano. Quindi sì, Polium One!

Polium, azienda così famosa da non riuscire nemmeno ad entrare Maniglia Twitter Con un solo segno di sottolineatura dopo il nome del marchio, ha annunciato l’intenzione di creare la prima console progettata per…per…cosa. sai. cose web3. Uhm, come i pagamenti! Sì pagamenti! Puoi pagare cose su di esso con tutti i tipi di criptovaluta!

Seriamente, è tutto ciò che ha. L’esilarante sito web, che propone di lanciare il 2024 per i sostenitori, il 2025 per hoi polloi, ha una FAQ che non fornisce alcuna risposta, a parte le sciocchezze che le reti di pagamento accetteranno. Tu, Nocoiner, potresti chiedere: “Quali giochi saranno disponibili al lancio?” Ma ti verrà semplicemente detto: “Siamo attualmente in trattative con diversi sviluppatori di giochi”. Nel frattempo, un vero credente vorrà sapere che puoi spendere i tuoi soldi finti su Ethereum, Solana, Polygon, BNB, Imm…

La mia domanda preferita nelle FAQ è “Quali sono le specifiche?” E non solo per lo sforzo certosino di non dividere la fonte. Ecco la risposta completa:

“Miriamo a costruire una console ad alte prestazioni. Le specifiche che vedi sul sito non sono confermate fino a quando non avremo un prototipo funzionale”.

Uno ad alte prestazioni! Dove preordine?!

Per quanto riguarda quelle “specifiche” sul sito, sono – per quanto ne so – le seguenti: 4K Ultra HD, TouchID, 8K HDR, Ray Tracing, fino a 120 fps.

Analizziamolo. È 4K e 8K, ha ray tracing e 120fps sulla sua scheda non grafica e vanta… interamente di proprietà di Apple e non disponibile per gli estranei TouchID! Affermazioni audaci!

Raddoppia davvero questo annuncio TouchID, che è Assolutamente non può esseresostenendo che è anche la tecnologia che impedisce ad altri di intrufolarsi e utilizzare la tua console per spendere tutta la tua criptovaluta a immagine di una scimmia.

Tuttavia, quando vuoi spendere tutta la tua criptovaluta per una scimmia, la console ti darà le spalle, vantando un “portafoglio multi-catena per il trading, lo scambio e il bridging”, nonché “acquistare e scambiare NFT e oggetti di gioco. “

Diventa ancora più divertente quando guardi Polium’s Pagina media, dove abbiamo appreso che “la console sarà costruita dalla community”. Eh, eh? Bene, vedi, “Riceveremo i preordini prima che l’hardware della console sia completamente costruito. Questo ci aiuterà a raccogliere e convalidare i feedback e le idee dei clienti”. Ahhh. Prenderanno i tuoi soldi prima che ci sia qualcosa che li faccia sentire più sani. Ti ho capito.

Ricordiamoci, nessuno Da questo esiste. È uno spettacolo insieme a una serie di affermazioni senza senso, che promette un prototipo “entro pochi mesi”. Niente indica una tabella di marcia verso la vittoria come “tra poco”. Ma dove improvvisamente ci sono un sacco di dettagli, c’è un mockup di “cruscotto pulito”.

Guarda quella raccolta di giochi! là l’altra parteIl gioco del “metaverso” Bored Ape Yacht Club che non apparirà mai per intero! là decentramentoIl distopico mondo virtuale degli NFT! là Strada principaleUn centro commerciale online integrato! e così via. Ogni “gioco” che puoi immaginare in esecuzione sul sistema è un enorme pasticcio di modi per spendere soldi, che ti richiede di “collegare il portafoglio” prima di poter giocare. Non è accurato. Ovviamente nessuno di questi è stato confermato per Polium, poiché Polium è attualmente completamente immaginario.

E non abbiamo nemmeno toccato come sia il logo per il Game Cube, scambiando il suo spazio negativo G con P. O come il controller sia un Dollar Store Dual Sense con il trackpad abbassato.

Allora come si fa a comprarne uno? Perché Dio sa che sei disperato adesso, giusto? Bene, guarda caso, devi spendere un sacco di criptovalute per il “pass”. Un pass che poi permette di sostituirlo con una console una volta che la cosa non è affatto fatta.

Ma aspetta c’è di più! Acquista un Polium Pass non appena l’azienda avrà la possibilità di realizzarlo e riceverai anche Playables PFP NFT “gratuitamente”! Cioè, un file jpeg per un “robot retrò” e, come molte di queste sciocchezze, Polium “fornirà maggiori informazioni entro la fine dell’anno”. Come pagherai le cose? Utilizzando “PLAY”, un token su cui Polium fornirà ulteriori informazioni entro la fine dell’anno.

È straordinario quante informazioni saranno disponibili entro la fine dell’anno, come se l’annuncio del suo prodotto placebo fosse una sorpresa per Polium Underscore Underscore.

Ogni sezione del sito è molto divertente. Come una “carta stradale”. Oh mio Dio, lo amo così tanto.

Perfetto. Hai Tutto Finanziario.

Ovviamente ti terremo aggiornato su ogni fase dello sviluppo di Polium, dal momento in cui inizierà a prendere i soldi delle persone fino al suo annuncio finale che dopo tutto non andrà avanti.

Se questa cosa viene licenziata, darò fuoco alla mia testa.