Il giocatore ha raggiunto il limite senza essere ucciso

Call of Duty Franchising basato sull’ottenimento Uccide. Eliminare i nemici e vincere le partite è un requisito di rango molto importante in questi giochi. Tuttavia, il creatore di giochi online ThatFriendGuy sembra aver trovato un nuovo modo per massimizzare Call of duty guerra moderna 2. Questo funziona multiplayer situazione, se non vuoi uccidere Call of DutyQuesta potrebbe essere la tua nuova opzione. Quindi, come ha fatto ad arrivare al limite senza essere ucciso guerra moderna 2?

ThatFriendlyGuy ottiene il livello più alto senza uccisioni in Modern Warfare 2

Il sequel del riavvio del 2019 funge da diciannovesima puntata della serie complessiva di Call of Duty. Mentre guerra moderna 2 Continua a salire in cima alle classifiche di Steam, alcuni giocatori stanno trovando modi interessanti per aggirare il gioco. Non c’è dubbio che il nuovo modo di ThatFriendlyGuy per massimizzare il gioco sia uno di questi. Anche se all’inizio sembrava controintuitivo, ha funzionato e ha spiegato questo metodo nel suo ultimo metodo Youtube video.

grado massimo in Call of duty guerra moderna 2La modalità multiplayer è 55, e uccidere i giocatori nemici è il primo requisito per ottenerla. ma, Quel ragazzo amichevole Non l’ha fatto e ha usato tipi di equipaggiamento non letali come la granata esca, il mirino di osservazione e lo scudo antisommossa senza sovraccaricare i suoi compagni di squadra e uccidere un singolo nemico nel gioco. Ha raggiunto il limite senza uccisioni, in sole 23 ore e 25 minuti (rapporto vittorie/sconfitte di 1,35).

Questa è la dichiarazione di ThatFriendlyGuy:

“Penso che questo abbia il potenziale per essere uno dei modi più veloci per salire di livello, specialmente per i giocatori che stanno lottando per salire di livello o mantenere le folli uccisioni, e potrebbe funzionare anche per i futuri giochi di Call of Duty e non solo per Modern Warfare. !”

Call of Duty: guerra moderna 2 Disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.