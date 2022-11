COP27: il vertice approva il fondo per il clima “per perdite e danni” in un accordo storico



Sharm Alsheikh, Egitto

Cnn

–



I delegati di quasi 200 paesi al vertice sul clima COP27 hanno concordato di creare un Fondo per perdite e danni volto ad aiutare i paesi vulnerabili a far fronte ai disastri climatici, in un accordo storico domenica mattina presto a Sharm El-Sheikh, in Egitto.

Ma mentre l’accordo rappresenta una svolta in un controverso processo negoziale, i delegati stavano ancora lavorando per definire altre parti controverse dell’accordo, inclusa una proposta per includere un invito a eliminare gradualmente tutti i combustibili fossili, piuttosto che solo il carbone.

L’accordo segna la prima volta che paesi e gruppi, tra cui gli Stati Uniti e l’Unione Europea, hanno concordato di creare un fondo “perdite e danni” per i paesi vulnerabili ai disastri climatici esacerbati dall’inquinamento dei paesi ricchi e industrializzati . .

I negoziatori e le ONG che monitorano i colloqui hanno affermato che il fondo è stato un risultato significativo, dopo che le nazioni in via di sviluppo e i piccoli stati insulari si sono uniti per aumentare la pressione.

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha dichiarato alla CNN che il fondo si concentrerà su ciò che può essere fatto per sostenere perdite e danni alle risorse, ma non include disposizioni per responsabilità o risarcimento.

Gli Stati Uniti e altri paesi sviluppati hanno cercato a lungo di evitare tali disposizioni che potrebbero esporli a responsabilità legali e azioni legali da parte di altri paesi. E in precedenti osservazioni pubbliche, l’inviato statunitense per il clima John Kerry ha affermato che perdite e danni non sono la stessa cosa della compensazione climatica.

“‘Riparazioni’ non è una parola o un termine usato in questo contesto”, ha detto Kerry in un’ultima telefonata con i giornalisti all’inizio di questo mese. Ha aggiunto: “Abbiamo sempre detto che è necessario che il mondo sviluppato aiuti il ​​mondo in via di sviluppo ad affrontare gli effetti del clima”.

I dettagli su come funzionerà il fondo rimangono oscuri. La sceneggiatura lascia molte domande su quando sarà finita e funzionante, e su come verrà finanziata esattamente. Il testo menziona anche un comitato di transizione che aiuterà a chiarire questi dettagli, ma non fissa scadenze future specifiche.

E mentre gli esperti del clima hanno celebrato la vittoria, hanno anche notato l’incertezza che li attende.

“Questo fondo per perdite e danni sarà un’ancora di salvezza per le famiglie povere le cui case sono state distrutte, gli agricoltori i cui campi sono stati distrutti e gli isolani costretti a lasciare le loro case ancestrali”, ha affermato Annie Dasgupta, CEO del World Resources Institute. “Allo stesso tempo, i paesi in via di sviluppo stanno lasciando l’Egitto senza chiare garanzie su come sarà supervisionato il Fondo Perdite e Danni”.

Gli esperti del clima hanno affermato che il risultato su uno dei fondi quest’anno è arrivato in gran parte perché il blocco del Gruppo di 77 nazioni in via di sviluppo è rimasto unito, esercitando una maggiore pressione su perdite e danni rispetto agli anni passati.

“Avevano bisogno di stare insieme per forzare la conversazione che stiamo avendo in questo momento”, ha detto ai giornalisti Nisha Krishnan, direttrice della resilienza presso il World Resources Institute Africa. “La coalizione ha resistito a causa di questa convinzione che dobbiamo restare uniti per far sì che ciò accada e far avanzare la conversazione”.

Per molti, il Fondo rappresenta una vittoria lunga anni, spinta oltre il traguardo dall’attenzione globale prestata ai disastri climatici come le devastanti inondazioni in Pakistan di questa estate.

“È stato un enorme accumulo”, ha detto alla CNN l’ex inviato statunitense per il clima Todd Stern. “Questo problema esiste da molto tempo e peggiora nei paesi vulnerabili perché non ci sono ancora molti soldi investiti in esso. Possiamo anche vedere gli effetti dei disastri del cambiamento climatico diventare sempre più gravi”.

La conferenza è andata in orario straordinario sabato prima di proseguire fino alle prime ore della domenica mattina, i negoziatori stanno ancora elaborando i dettagli mentre i lavoratori hanno smantellato la sede intorno a loro. A volte, c’era un vero senso di stanchezza e frustrazione. A complicare le cose c’è il fatto che Kerry, il massimo funzionario statunitense per il clima, si è ora autoisolato Di recente è risultato positivo al Covide lavorare sui telefoni piuttosto che avere incontri faccia a faccia.

Sabato scorso, i funzionari dell’UE hanno minacciato di ritirarsi dalla riunione se l’accordo finale non avesse ratificato l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Gli scienziati di tutto il mondo hanno avvertito per decenni che il riscaldamento dovrebbe essere limitato a 1,5 gradi, una soglia che si sta rapidamente avvicinando poiché la temperatura media del pianeta è già salita a circa 1,1 gradi. Oltre 1,5 gradiScienziati in India affermano che i rischi di grave siccità, incendi boschivi, inondazioni e scarsità di cibo aumenteranno drasticamente L’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

In una conferenza stampa accuratamente coreografata sabato mattina, lo zar del green deal dell’UE Frans Timmermann, affiancato da una schiera completa di ministri e altri alti funzionari degli Stati membri dell’UE, ha affermato che “non c’è accordo migliore di un cattivo accordo”.

“Non vogliamo che 1.5C muoia qui e oggi. Questo è totalmente inaccettabile per noi.

L’UE ha chiarito che è disposta ad accettare il Fondo per perdite e danni – un cambiamento significativo nella sua posizione rispetto alla scorsa settimana – ma solo in cambio di un forte impegno per l’obiettivo di 1,5 gradi.

Sabato sera, mentre il sole tramontava a Sharm el-Sheikh, l’atmosfera si è trasformata in un cauto giubilo, quando gruppi di negoziatori hanno iniziato a suggerire che un accordo era imminente.

Ma, come sempre accade con la diplomazia di alto livello, i funzionari si sono affrettati a sottolineare che nulla è stato realmente concordato fino a quando non è caduto il martelletto finale.