Punteggio USC vs. UCLA: aggiornamenti di partite in diretta, punteggi di football universitario, i 25 principali eventi NCAA di oggi

Il numero 7 dell’USC prende un vantaggio di 34-31 sul numero 16 dell’UCLA nel quarto trimestre di una cruciale resa dei conti Pac-12 tra rivali di crosstown. Il quarterback dei Trojan Caleb Williams guida l’attacco con 378 yard di passaggio e un touchdown a terra e in aria.

Con la superstar Travis Day tornata per il resto della stagione a causa di un infortunio, la Williams sta assumendo un carico maggiore del solito e lo fa con equilibrio. I Trojan hanno segnato sei dei loro ultimi sette possedimenti e stavano guidando in profondità nel territorio dell’UCLA all’inizio del quarto quarto. Il quarterback dell’UCLA Dorian Thompson Robinson gioca con evidente dolore ed è stato su e giù per l’intero gioco con tre touchdown totali da abbinare a tre costose palle perse.

Con la sconfitta del numero 5 del Tennessee contro la Carolina del Sud sabato sera, il percorso dell’USC verso i playoff del college football è diventato ancora più praticabile. Ma è fondamentale per i Troiani vincere per avere la possibilità di entrare nel campo a quattro. È in gioco anche un posto nella partita del Pac-12 Championship per l’USC, mentre l’UCLA può mantenere vive anche le sue speranze di qualificarsi per il gioco se riesce a ottenere una vittoria.

Tienilo bloccato qui su CBS Sports per risultati in diretta, aggiornamenti, analisi e momenti salienti del gioco.