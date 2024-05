Aggiornamenti dei risultati in tempo reale per OU softball contro Oklahoma State in Bedlam Game 3

NORMAN – Coach Patty Gasso e la squadra di softball n. 2 dell’OU cercheranno di evitare una serie di tre partite di Bedlam contro la n. 4 dell’Oklahoma State domenica a Norman, mentre i Cowgirls sperano di finire secondi nei Big 12 dietro al Texas.

Ecco cosa devi sapere sui Sooners (45-6, 21-5 Big 12) e sui Cowboys (44-8, 21-5):

Aggiornamenti dei risultati in tempo reale di softball OU vs Oklahoma State

Le Cowgirls hanno portato due corridori in cima al quinto, ma l’interbase dell’OU Tiare Jennings ha concluso l’inning con un tuffo in tuffo per l’esterno Tallen Edwards, e ha raggiunto la seconda base con il suo guanto per un out forzato poco prima che Jilyen Poullard la raggiungesse. Borsa.

Lexi McDonald ha aperto l’inning con il suo secondo successo della giornata, un lungo singolo dal muro sinistro del campo. Ha ottenuto due dei tre successi dell’OSU nel gioco. Ma l’OSU ha bloccato due corridori ed è rimasta in una situazione di 2-0.

— Scott Wright, scrittore dello staff

In basso 4: UO 2, OSU 0 | Cassidy Pickering apre le marcature

La matricola dell’OU Cassidy Pickering ha laserato una palla al centro sinistro del campo per aprire le marcature nel gioco.

Il tiro da due punti di Pickering è stato il primo fuoricampo della serie dei Sooners.

– Colton Soule, scrittore dello staff

Top 4: Il turno ad eliminazione diretta finisce per l’OSU

Tutto ciò che i Cowboys riuscirono a realizzare fu un vantaggio nella parte superiore del quarto inning, con il runner Taylor Anderson in prima base. Dopo quattro, i Cowboys hanno ottenuto due successi e una camminata.

Le presenze di domenica sono state annunciate a 4.528.

— Scott Wright, scrittore dello staff

In basso 3: Minaccia urgente, nessun round da mostrare

L’OU ha avuto la possibilità di aprire le marcature con corridori agli angoli, due eliminati e Tyree Jennings al piatto. Ma Jennings ha resistito, mantenendo la sua serie di successi durante il fine settimana.

– Colton Soule, scrittore dello staff

L’OSU aveva corridori sugli angoli senza eliminazioni, ma non è riuscita a gestire la corsa, mantenendo la partita a reti inviolate.

L’arrivo di Jilyen Poullard in prima base ha bloccato la runner Tia Warsop a casa base, ritirandosi in terza base dove è stata eliminata. L’OSU ha richiesto una revisione, sperando di ottenere una chiamata di blocco, ma l’uscita è stata accolta.

Talyn Edwards ha quindi effettuato un doppio gioco in seconda base per terminare l’inning.

Ivy Rosenberry dell’OSU è tornata nel cerchio per il terzo inning, anche se Kyra Aycock del secondo anno stava lanciando nell’inning finale.

— Scott Wright, scrittore dello staff

Fondo 2: Brito sceglie, l’inning finisce con il potere

Alyssa Brito ha scelto il centro sinistra, elettrizzando il pubblico di Love’s Field, ma OU non è riuscita a generare molta offesa.

– Colton Soule, scrittore dello staff

Top 2: Grande successo ma nient’altro per la Ohio State University

Claire Timm ha ottenuto il primo successo della giornata dei Cowgirls con un singolo al centro destra, ma è rimasta bloccata dopo un groundout per terminare l’inning. Ancora a zero a metà del secondo.

— Scott Wright, scrittore dello staff

In basso 1: tre in alto, tre in basso per “prima”.

Le difficoltà offensive dell’OU sono continuate nella parte superiore del primo inning di domenica.

Jayda Coleman ed Ella Parker sono stati sfrattati. Tiare Jennings, che non è stata colpita questo fine settimana, è stata eliminata. I Sooners hanno costretto Ivy Rosenberry dell’OSU a puntare 17 punt.

– Colton Soule, scrittore dello staff

L’OSU ha avuto un incontro uno contro uno con Talyn Edwards, ma non ha potuto farci niente. Caroline Wang ha messo a terra un doppio gioco 5-4-3 per concludere l’inning.

— Scott Wright, scrittore dello staff

Entrambi gli allenatori hanno rivisto il loro bullpen questo fine settimana, quindi non ci sono più sorprese, ma ogni squadra inizierà domenica nel circuito un veterano.

L’OU inizierà con Carly Kenney, un destrorso apparso in entrambe le partite in rilievo. Non ha permesso una corsa in due inning e mezzo contro i Cowboys.

L’OSU restituirà il titolare di sabato, Ivy Rosenberry, che ha concesso una serie di tre valide in quattro inning nella vittoria per 6-2.

— Scott Wright, scrittore dello staff

Forse la posta in gioco più ovvia nelle finali della Bedlam Series è il seeding del Big 12 Tournament. OSU e OU sono in parità in classifica con 21-5, e il Texas ha già conquistato il titolo della stagione regolare con 23-4.

Ecco come si presenta una battaglia di seeding:

*Il vincitore si classificherà al secondo posto e giocherà una partita del primo turno giovedì alle 13:30 allo USA Softball Hall of Fame Stadium. La seconda testa di serie non conoscerà il suo avversario fino a mercoledì, ma affronterà la vincente del play-in match tra Kansas, settima testa di serie, e Houston, decima testa di serie.

*Il perdente della terza testa di serie affronterà la BYU sesta testa di serie giovedì alle 11:00.

*Indipendentemente dal risultato, OSU e OU sono bloccati nella seconda e terza testa di serie, quindi avanzeranno alla semifinale se vincono entrambe giovedì.

— Scott Wright, scrittore dello staff

Momenti salienti del softball OU contro Oklahoma State

A che ora inizia il softball Bedlam?

data: Domenica 5 maggio

Domenica 5 maggio tempo: 15:00, ora del Cairo

15:00, ora del Cairo Dove: Campo dell’amore in Norman

Che canale è Bedlam softball oggi?

