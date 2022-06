Zalatoris dopo il terzo posto al secondo posto nell’ammiraglia

Brooklyn, Messa. – Will Zlatoris È venuto meno di nuovo, e questa volta ha pensato di avercela.

Dopo aver saltato la 18a buca di 14 piedi che lo avrebbe portato ai playoff con il vincitore Matt Fitzpatrick, Zalatoris non ha potuto fare a meno di sospirare quando ha portato a casa la medaglia d’argento secondo classificato agli US Open di domenica. Dopo aver parlato con i media mentre gli schermi mostravano Fitzpatrick che alzava la coppa, Zalatoris è uscito con un sorriso forzato. Doveva scendere dal palco per far passare l’eroe.

“Questo, in particolare, fa davvero male”, ha detto Zalatores, che ora ha sei posti tra i primi 10 in nove partite principali, di cui tre volte al secondo posto. “Mi mancano tre colpi per avere – praticamente – la possibilità di essere un tre volte campione principale. Rimbalza qua o là”.



Il 25enne ha gareggiato domenica senza una vittoria importante o una vittoria del PGA Tour, ma con molta fiducia. Sabato aveva detto di essere recentemente arrivato secondo in un playoff per Giustino Tommaso Al campionato PGA di quest’anno gli ha dato la convinzione di poter essere uno dei migliori giocatori del mondo. Ma Believing non poteva spingere il suo tiro di qualche centimetro più vicino alla buca.

“Con circa sei piedi rimasti, pensavo di averlo”, ha detto Zlatoris del suo calcio. “Ovviamente fa male. Avere tre piloti finora nella mia carriera”.

Domenica, Xalatores ha pareggiato per il comando con Fitzpatrick. Zalatoris ha lottato presto, realizzando due bob nelle prime cinque buche prima che la sua sfuggente racchetta prendesse fuoco. Ha eliminato quattro delle sei buche successive e, a un certo punto, ha ottenuto due tiri davanti a Fitzpatrick.

“Ho combattuto come un matto”, ha detto Zalatores, descrivendo la sua guida come “orribile” durante la settimana, aggiungendo che l’anca gli dava fastidio. I soliti guai per il secondo classificato Masters 2021 sono arrivati ​​con la sua racchetta, ma come ha detto con un sorriso domenica, stava andando bene.

Zalatores ha detto del colpo del 18: “Sono sicuro che tutti gli idioti su Instagram direbbero che ha qualcosa a che fare con la curvatura del mio polso sinistro e prometto che non ha nulla a che fare con questo”.

I due errori costosi per Zalatores sono arrivati ​​a nove errori. Alla 12a buca, ha mancato il passaggio e ha dovuto colpire, provocando 2 bogey strike. Il quindicesimo giorno, ha mancato di nuovo il passaggio. Anche Fitzpatrick lo fece, ma lo mancò così completamente che aveva una bugia migliore di Zalatoris, che era nei guai. L’uccello di Fitzpatrick. Zalatoris ingannato. Il vantaggio era quindi 2 a favore di Fitzpatrick.

Nel 3° segmento del 16° mese, Zalatoris ha fatto sedere un uccello 1 all’indietro. Ma quando Fitzpatrick ha salvato il suo drive errante trovando il bunker con un tiro di ferro perfetto al 18° green, la pressione è tornata su Zalatores, che ha poi sparato “palle” e “1 su 20” di Fitzpatrick.

“Sapevo che Will si sarebbe avvicinato a lui”, ha detto Fitzpatrick. “È uno dei migliori giocatori di primo piano nei tour”.

Xalatores lo ha colpito a 15 piedi di distanza. Fitzpatrick 2 alla pari, quindi Zalatoris sapeva cosa doveva fare. Quando ha colpito la palla e l’ha guardata scorrere attraverso il buco senza cadere, è stato Zalatores a cadere in ginocchio per l’agonia. L’eroe è stato identificato.

“In realtà mi è stato chiesto, quanto eri nervoso a 18 anni?” disse Zalatoris. “È come se non avessi niente da perdere. O entra o non va.”

Anche dopo una pesante sconfitta, Zalatores ha mostrato fiducia, dicendo di avere una ricetta per la vittoria. A meno di un mese dalla prossima major – The Open at St. Andrews – Zalatoris si è detto felice che ci proverà presto.

“Non sono contento di ottenere il secondo posto”, ha detto. “Ovviamente sto cercando di realizzarlo. Il livello di comfort c’è, soprattutto ora che so di potercela fare. Devo solo aspettare il mio turno”.