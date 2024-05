La WNBA inizierà i voli charter a tempo pieno in questa stagione

La WNBA prevede di stanziare 50 milioni di dollari nei prossimi due anni per fornire attività a tempo pieno Servizio di volo charter Martedì, il commissario della lega ha annunciato le sue squadre per la stagione, con una mossa che affronta anni di assenza Preoccupazioni per la sicurezza dei giocatori.

“Intendiamo finanziare un charter a tempo pieno per questa stagione”, ha detto il commissario Cathy Engelbert in un incontro con i redattori sportivi.

Ha detto che la lega lancerà il programma “non appena riusciremo a mettere a punto gli aerei”.

Engelbert ha affermato che il programma costerà alla lega circa 25 milioni di dollari all’anno per le prossime due stagioni.

La WNBA aveva già annunciato nella bozza del mese scorso i suoi piani per pagare ancora una volta i voli charter per tutti i playoff, nonché le partite consecutive durante la prossima stagione che richiedono viaggi aerei.

Il programma del campionato prevede più partite consecutive in questa stagione con la WNBA che si prenderà una lunga pausa per le Olimpiadi a fine luglio e inizio agosto. La lega ha speso 4 milioni di dollari in charter nel 2023.

Engelbert ha detto prima del draft della WNBA che la lega dovrebbe essere nella giusta posizione finanziaria per affittare i Jets.

La WNBA sta attirando più attenzione che mai grazie a… Esordienti come Kaitlyn Clarkche ha aiutato la NCAA a raggiungere il miglior pubblico nella storia del basket femminile, con quasi 19 milioni di fan che hanno guardato la partita per il titolo, insieme ad Angel Reese, che è andato al Met Gala lunedì sera, e Cameron Brink.

Clark ha attirato l’attenzione mentre attraversava l’aeroporto con i suoi nuovi compagni di squadra di Indiana Fever Partita di preseason Con i Dallas Wings la settimana scorsa. Questo spettacolo era esaurito con i fan in fila ansiosi di entrare.

Le squadre WNBA hanno anche spostato le partite contro Clark e Indiana Nelle arene più grandi A causa dell’aumento della domanda.

L’attaccante del Minnesota Lynx Nafisa Collier ha affermato che volare con aerei charter rappresenta un problema di sicurezza man mano che i nomi, le stelle e i fan crescono. Ha indicato un video che mostra Clarke circondata dalle sue guardie del corpo all’aeroporto mentre cerca di proteggere Brittney Griner l’anno scorso durante il viaggio.

“Tutti questi giocatori e questi volti sono diventati così famosi che il problema è tanto questo quanto il recupero”, ha detto Collier.

I voli sono stati un problema per la WNBA che è aumentato solo nell’ultimo anno con la lega Lavorare con Greiner E Mercurio della Fenice. Hanno dovuto fare un volo commerciale e il centro All-Star che era stato detenuto in Russia per quasi 10 mesi è stato molestato a causa di ciò che ha fatto la WNBA. Si chiama “provocatorio”.

La lega ha consentito alle squadre di utilizzare voli charter solo quando hanno partite consecutive.

Ciò ha costretto giocatori come Breanna Stewart, l’attaccante alto 6 piedi e 4 del New York Liberty, a fare pressione sui compagni di viaggio sui voli commerciali affinché si adattassero al posto vicino al finestrino assegnato. Non solo i giocatori della WNBA dovevano recuperare i propri bagagli, ma dovevano anche sopportare giorni di viaggio che potevano durare fino a 13 ore con ritardi.

