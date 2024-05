Ecco cosa ha annunciato Apple durante l’evento “Let Loose” incentrato sull’iPad

Oggi, Apple ha tenuto il suo evento “Let Loose”, in cui nel corso di 38 minuti l’azienda ha presentato il suo iPad più nuovo e più avanzato di sempre. C’erano anche alcune sorprese di programmazione.

Nel mercato per un nuovo iPad? Sei solo curioso di sapere quali nuovi prodotti Apple ha annunciato? Ecco tutto ciò che è stato condiviso durante l’evento.

M4iPad Pro

Le voci erano vere: Apple ha debuttato con il suo chip M4 di prossima generazione nel nuovo iPad Pro, che è in vendita ora e disponibile dal 15 maggio. Ciò conferisce alla gamma iPad, almeno per ora, il chip più avanzato prodotto da Apple.

Oltre al grande incremento di prestazioni derivante dall’M4, il nuovo iPad Pro è dotato anche di un importante aggiornamento del display. Apple chiama questo nuovo display Ultra Retina XDR. È alimentato dalla tecnologia OLED ed è disponibile nei modelli da 11 e 13 pollici. Per la prima volta è disponibile anche un’opzione di vetro nanostrutturato.

Altre caratteristiche degne di nota dell’iPad Pro includono il design industriale più sottile e la fotocamera frontale che si sposta verso il bordo naturale.

iPad Air 6, ora con un modello da 13 pollici

È stata una bella giornata per i fan dell’iPad sul grande schermo, poiché l’iPad Air 6 espande la gamma Air per includere due modelli, con la dimensione da 13 pollici che si unisce all’attuale dimensione da 11 pollici. Entrambe le taglie sono disponibili per l’ordine ora e verranno spedite il 15 maggio.

Il nuovo iPad Air ha un chip M2, segue la tendenza delle fotocamere frontali orizzontali, ha livelli di spazio di archiviazione più elevati e altro ancora.

Apple Pencil Pro

L’iPad Pro M4 e l’iPad Air 6 sono compatibili con l’ultima generazione del modello Pencil di Apple: l’Apple Pencil Pro.

Pencil Pro include un nuovo gesto di tocco che le app possono utilizzare per fornire una varietà di azioni personalizzate diverse. Il giroscopio integrato consente di ruotare la penna per una maggiore precisione con lo strumento che stai utilizzando. Il dispositivo include anche l’integrazione Trova il mio.

Tastiera magica per iPad Pro

C’è una nuova Magic Keyboard che si accoppia esclusivamente con l’iPad Pro M4. Promette di essere più sottile e leggera della precedente Magic Keyboard, aggiungendo funzionalità professionali come un trackpad più grande e una riga di funzioni.

Final Cut Pro 2 e Logic Pro 2 per iPad

Per anni, Apple ha lanciato nuovi potenti iPad senza offrire gran parte della storia del software. C’era soprattutto una mancanza di narrazioni avvincenti sul software di prima parte. Ma oggi le cose erano diverse.

Final Cut Pro 2 e Logic Pro 2 per iPad sono stati considerati solidi esempi di applicazioni professionali per iPad realizzate da Apple. Hanno dimostrato i vantaggi del nuovo e potente hardware con cui hanno debuttato presentando funzionalità avanzate come Live Multicam e la suddivisione del torso.

Applicazione Final Cut Camera

Un’app a sorpresa annunciata oggi è Final Cut Camera, una nuova app per iPhone e iPad che verrà lanciata entro questa primavera. L’app gratuita di prima parte supporterà direttamente la nuova funzionalità Live Multicam presente in Final Cut Pro per iPad. Servirà anche come utility di acquisizione video autonoma per i professionisti che necessitano di accedere a controlli manuali avanzati.

Cosa non è annunciato: iPad mini o iPad base

Come previsto, Apple non ha avuto notizie da condividere sull’iPad mini o sul modello base dell’iPad. Gli aggiornamenti per entrambi i dispositivi sono previsti entro la fine dell’anno.

Nonostante la mancanza di nuovo hardware, Apple ha implementato una modifica senza preavviso all’iPad base: il modello di decima generazione ora parte da un prezzo inferiore di $ 349, mentre l’opzione di nona generazione è stata interrotta.

L’evento iPad si conclude

Dopo un anno in cui l’iPad non ha ricevuto aggiornamenti, Apple è in ritardo nel dare un po’ di amore alla sua linea di tablet. Gli annunci di oggi riguardavano tutti il ​​livello più alto di iPad, con l’iPad Pro M4 e il nuovo iPad Air 6 che spingevano avanti la linea iPad in modi importanti.

Con il lancio di queste versioni di iPad, Apple può ora rivolgere la sua attenzione ai vari aggiornamenti del sistema operativo che dovrebbero essere svelati alla conferenza WWDC incentrata sull’intelligenza artificiale di giugno.

Cosa ne pensate degli annunci di oggi? Fare Comando M4 iPad Pro o iPad Air 6? Fateci sapere nei commenti.

Puoi trovare tutti gli annunci dell’evento “Let Loose” di Apple nel nostro Centro notizie