Israele prende il controllo del valico di Rafah mentre i colloqui per il cessate il fuoco affrontano l’incertezza: aggiornamenti in tempo reale

Funzionari israeliani hanno affermato martedì che permangono importanti divergenze con Hamas sull’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza, mentre le delegazioni di entrambe le parti sono arrivate al Cairo per riprendere i colloqui.

Lunedì Hamas ha dichiarato di aver accettato i termini del cessate il fuoco proposti dai mediatori arabi, e funzionari statunitensi hanno affermato di aver accettato di farlo. Piccoli cambiamenti nella formulazione Da una proposta recentemente presentata da Israele e dagli Stati Uniti al gruppo.

Ma i funzionari israeliani hanno contestato questa caratterizzazione, con il primo ministro Benjamin Netanyahu che ha affermato martedì che il gabinetto di guerra ritiene all’unanimità che la proposta approvata da Hamas sia “molto lontana dalle richieste israeliane fondamentali”.

Il testo modificato della proposta è stato diffuso martedì dai media israeliani e un alto funzionario di Hamas ne ha confermato la validità. Una persona che ha familiarità con i negoziati ha descritto anche le differenze nelle posizioni delle due parti. Ecco quelli più importanti:

“Calma sostenibile”

Il punto critico più importante è la frase chiave che appare nelle proposte concordate da Israele e Hamas: il percorso verso una “calma sostenibile”.

Nella proposta approvata da Israele, trasmessa dall’Egitto alla leadership di Hamas il 26 aprile, le due parti lavoreranno per raggiungere una “calma sostenibile” a Gaza dopo una prima cessazione dei combattimenti durata sei settimane. La presente proposta lascia queste due parole aperte all’interpretazione.

Martedì bombardamenti di artiglieria israeliana da un’area vicino al confine con Gaza, nel sud di Israele. credito… Atef Al-Safadi/EPA, tramite Shutterstock

Ma nella proposta approvata da Hamas, questo termine è stato chiaramente definito come la cessazione permanente delle ostilità e il ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.

Israele si oppone costantemente a qualsiasi accordo che richieda esplicitamente un cessate il fuoco permanente o la fine della guerra, e ha affermato che non accetterà nessuno dei due finché non sentirà che il suo attacco militare avrà raggiunto i suoi obiettivi. Ehud Yaari, un ricercatore residente in Israele presso il Washington Institute for Near East Policy, ha affermato che il calendario di Hamas obbligherebbe Israele a porre fine alla guerra mentre Hamas tiene ancora degli ostaggi, lasciando Israele senza alcuna influenza.

Israele potrebbe essere stato disposto a discutere la fine della guerra in una fase successiva del processo, ma secondo gli esperti non si sarebbe impegnato a farlo fin dall’inizio.

“Se firmi l’accordo, ti impegni a mantenere tutto ciò”, ha detto Yaari.

Liberazione degli ostaggi

La prima fase di un accordo in tre fasi prevede la cessazione dei combattimenti per sei settimane, durante le quali Israele scambierà centinaia di prigionieri e detenuti palestinesi nelle carceri israeliane in cambio di 33 degli ostaggi più vulnerabili detenuti a Gaza. Queste sono tutte donne, comprese le donne soldato, così come uomini anziani, malati e feriti. Israele aveva ridotto la sua richiesta iniziale di circa 40 ostaggi di questa categoria perché era giunto a ritenere che solo 33 ostaggi fossero ancora vivi, su un totale di 132 ostaggi ancora detenuti a Gaza.

Una manifestazione a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza, in aprile. credito… Sergey Ponomarev per il New York Times

Ma Hamas ha detto lunedì ai negoziatori che non tutte le 33 persone che sarebbero state rilasciate nella prima fase erano ancora vive, e che i resti di coloro che erano morti sarebbero stati tra quelli rilasciati – una rivelazione che ha sorpreso gli israeliani.

Inoltre, Hamas ha proposto un quadro che estenderebbe il rilascio degli ostaggi rilasciandone tre il terzo giorno dopo l’inizio della tregua, e successivamente altri tre ogni sette giorni. Una proposta precedente prevedeva il rilascio di tre ostaggi ogni tre giorni.

Gli analisti affermano che prolungare il periodo di rilascio significherà che i negoziati sulla seconda fase dell’accordo – il raggiungimento di una “calma sostenibile” – avranno luogo mentre Hamas avrà più merce di scambio. Gli israeliani temono anche che aderire a questo status aumenterebbe la possibilità che un numero maggiore di ostaggi più malati muoiano prima di essere rilasciati.

Veto israeliano sui prigionieri

La proposta approvata da Israele ad aprile permetteva di porre il veto al rilascio di alcuni prigionieri palestinesi condannati all’ergastolo – quelli che si prevede sarebbero stati scambiati con soldati israeliani tenuti in ostaggio – da un elenco di 200 nomi. La proposta approvata da Hamas ha tolto ogni diritto di rifiuto da parte di Israele.

Il governo israeliano aveva ampiamente previsto l’inizio dell’operazione di terra a Rafah come un mezzo per fare pressione sul movimento affinché ammorbidisse la sua posizione negoziale. Hamas ha descritto l’operazione israeliana come una “pericolosa escalation” volta a “interrompere gli sforzi di mediazione per un cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri”.

Tuttavia, quando martedì le due parti hanno inviato delegazioni al Cairo per i colloqui sul cessate il fuoco, il portavoce della Casa Bianca John F. Kirby ha dichiarato: “Non dovrebbero esserci ragioni per cui non possano superare le restanti lacune”.

Julian E. Barnes , Adam Rasgon , Gabe Sobelmann E Mira Novick Contributo ai rapporti.