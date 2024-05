Boeing affronta una nuova indagine statunitense sui 787 “malfunzionanti” | Boeing

Boeing sta affrontando una nuova indagine dopo che il produttore di aerei ha detto alle autorità di regolamentazione statunitensi che potrebbe non aver eseguito correttamente alcune ispezioni di qualità sui suoi aerei 787 Dreamliner.

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha dichiarato che “sta indagando se Boeing abbia completato le ispezioni e se i dipendenti della compagnia abbiano falsificato i registri di volo”.

Mentre l’indagine è in corso, i dipendenti Boeing esamineranno i Dreamliner che non sono ancora stati consegnati ai clienti delle compagnie aeree e la società svilupperà un “piano d’azione” per gli aerei già in servizio, ha affermato l’autorità di regolamentazione.

La FAA ha affermato che Boeing “ci ha notificato volontariamente in aprile le ispezioni necessarie per garantire un’adeguata connessione e messa a terra nel punto di attacco delle ali su alcuni aerei 787 Dreamliner”.

Scott Stocker, il dirigente della Boeing che supervisiona il programma 787, ha scritto in una nota interna vista dal Guardian che il problema è stato segnalato da un dipendente e si trattava di un caso di “cattiva condotta” ma non di “problema di sicurezza immediata dell’aereo”.

La nota afferma che la società ha concluso che “molte persone stanno violando le politiche aziendali registrando il lavoro come completato senza eseguire i test richiesti”.

“Abbiamo immediatamente informato il nostro regolatore di ciò che abbiamo appreso e stiamo intraprendendo azioni correttive rapide e aggressive con diversi compagni di squadra”, aggiunge la nota.

Stocker ha detto che l’azienda “festeggerà” il dipendente che ha parlato.

Il mese scorso, un informatore ha presentato varie accuse di qualità su diversi modelli Boeing, esortando la Boeing a mettere a terra tutti i jet 787 Dreamliner in tutto il mondo, avvertendo che erano a rischio di guasto prematuro.

Evita la pubblicità passata nelle newsletter Registrati fino a Affari oggi Preparati per la giornata lavorativa: ti indicheremo tutte le notizie e le analisi aziendali di cui hai bisogno ogni mattina Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti sponsorizzati da soggetti esterni. Consulta la nostra politica sulla privacy per maggiori informazioni. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito web e Google politica sulla riservatezza E Termini di servizio applicare. Dopo l’annuncio nella newsletter

L’ingegnere della Boeing Sam Salepour ha affermato che la società ha preso delle scorciatoie per ridurre al minimo le interruzioni della produzione durante la costruzione del 787. Ha anche sollevato problemi con la produzione di un altro jet a fusoliera larga, il 777. La FAA sta indagando sulle accuse.

Salehpour, che ha lavorato alla Boeing per più di un decennio, ha affermato di aver dovuto affrontare reazioni negative tra cui minacce ed esclusione dalle riunioni dopo aver sollevato preoccupazioni sul problema, compresi gli spazi tra le sezioni della fusoliera del 787.

A gennaio, il pannello della porta di un Boeing 737 Max è esploso in volo su un volo dell’Alaska Airlines, costringendo l’aereo a effettuare un atterraggio di emergenza.