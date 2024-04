L’Europa si prepara al doppio della media globale: rapporto

H.Bilbao/Europa Stampa tramite Getty Images

Nel 2023, un aumento delle forti piogge ha portato a inondazioni catastrofiche in Italia, Grecia, Slovenia, Norvegia e Svezia, mentre l’Europa meridionale ha sofferto una siccità diffusa. Lunedì, l’European State of the Climate (ESOTC) ha pubblicato un nuovo rapporto che ripercorre l’anno passato, rilevando che le temperature in Europa stanno aumentando al doppio della media globale, con una frequenza e un’intensità di tali eventi estremi in aumento.

IL analisicondotto dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per la Commissione europea e Assemblaggio e produzione Il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha fornito uno sguardo dettagliato sugli allarmanti cambiamenti climatici osservati in tutto il continente. Secondo il rapporto, la stagione degli incendi boschivi del 2023 ha visto bruciare 5.000 chilometri quadrati (la stessa area di Londra, Parigi e Berlino messe insieme); La Grecia ha subito il più grande incendio boschivo (luglio-agosto 2023) mai registrato nell’Unione Europea, che ha interessato 960 chilometri quadrati.

Parti dell’Europa meridionale hanno vissuto tra i 60 e gli 80 giorni di “Forte stress termico“, mentre parti della Spagna meridionale e orientale, della Francia sudoccidentale, dell'Italia sudorientale, della Sardegna meridionale, della Grecia e della Turchia occidentale sono state esposte a 10 giorni di “stress da caldo estremo”. Al contrario, molte regioni dell'Europa settentrionale hanno assistito a giorni di “stress da freddo estremo”. “nel 2023. .

Comune

“Alcuni eventi del 2023 hanno colto di sorpresa la comunità scientifica per la loro intensità, velocità di accadimento, estensione e durata”, ha affermato Carlo Bontempo, direttore del Centro C3S.

Secondo il rapporto, il caldo estremo è stata la causa principale del tempo e del clima

Morti in Europa dal 1970. Sebbene non sia ancora disponibile una stima per il 2023, i decessi legati al caldo in Europa sono aumentati di circa il 30% negli ultimi 20 anni. Si stima che i decessi derivanti dalle ondate di caldo siano stati tra 55.000 e 72.000 durante le estati del 2003, 2010 e 2022, con il caldo che ha colpito

La salute è più pronunciata nelle città e gli anziani e i lavoratori all’aperto sono particolarmente a rischio.