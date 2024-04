2XKO Trailer di “Illoi, la sacerdotessa del Kraken”.

Riot Games ha rilasciato un nuovo trailer per il gioco di combattimento free-to-play 2XKO Presenta uno sguardo approfondito al personaggio giocabile Illaoi, la sacerdotessa del Kraken.

“Ciao a tutti. Sono Caroline.” [Montano]progettista di giochi 2XKOsiamo qui per darti un aggiornamento sull'ultima aggiunta al nostro roster: un campione che sarà disponibile per giocare per la prima volta all'EVO Japan di quest'anno.

“Illaoi, sacerdotessa del Kraken. In quanto profetessa di Nagakabouros, il Grande Kraken, la fede di Illaoi richiede che controlli il proprio destino andando sempre avanti. Usa un totem dorato per mettere alla prova la volontà dei suoi avversari ed evoca tentacoli per combattere al suo fianco suo.

“In 2XKOIllaoi è un tiranno spietato che travolge i nemici con una pressione inflessibile quanto la sua fede. Si tratta di colpire in grande e infliggere grandi danni. Quindi usa i tentacoli per sigillare il suo avversario e mandare il gruppo fuori controllo.

“La sua combo ruota attorno all'evocazione e all'attivazione di tentacoli spirituali. Innanzitutto, può usare uno qualsiasi dei suoi speciali S2 per produrre tentacoli. Successivamente, può usare uno qualsiasi dei suoi speciali S1 per innescare un successivo attacco con gli artigli, purché il suo avversario sia all'interno della “splash zone” del tentacolo. Anche se il suo avversario non è nel raggio d'azione, Illaoi può usare determinate mosse per teletrasportare i tentacoli più vicini a lui. Può anche usare Movement Prayer o Stasis Prayer per attivare i tentacoli a distanza.

“Sebbene i tentacoli siano una parte importante della collezione di Illaoi, non è un personaggio giocattolo. Non volevamo dare l'impressione che fossero i suoi tentacoli a combattere per lei. Invece, servono come ricompensa che Illaoi può guadagnare giocando bene Significa restare sempre in movimento e correre rischi intelligenti per controllare il gioco, Illaoi può anche perdere i suoi artigli se il suo avversario la colpisce. In questo caso, Illaoi può ancora infliggere danni significativi, ma perde l'accesso ad alcuni dei suoi neutrali più forti opzioni e questo significa che dovrà assumersi maggiori rischi o utilizzare l'assistenza per affrontare il suo avversario, il che non è l'ideale.

“Durante lo sviluppo, si è discusso molto su come avrebbero funzionato i tentacoli. Dovrebbero essere una vera estensione di Illaoi? Dovrebbero essere completamente indipendenti da esso? Entrambe le opzioni erano 'affondare o nuotare'. Quindi abbiamo scelto un percorso più equilibrato , dove Illaoi poteva Attivare i propri artigli senza contatto diretto con l'avversario, ma quell'avversario era comunque in grado di contrattaccare contro di lui.

“Oltre ai suoi tentacoli, volevamo che la combo di Illaoi catturasse le sue incredibili dimensioni, forza e slancio – e le sue Super non facevano eccezione. Usando la sua Super S1, Onde schianti, Illaoi solleva il suo avversario, lo fa oscillare sopra la sua testa e lo sbatte. nel terreno due volte. Se ha già i tentacoli alzati, la pressione su S1 la riposizionerà in modo che possa continuare ad attaccare dopo la fine della sua Super S2, Wrath of Nagakabouros, evoca artigli giganti che colpiscono il terreno intorno a lei. trasforma tutti gli artigli già attivi in ​​artigli giganti e ne lascia uno dietro al termine, il che può essere una mossa soppressiva. Estremamente, ma se Elawi o il suo duo vengono colpiti in qualsiasi momento durante la Super, i suoi artigli scompariranno, quindi è più sicuro usarli; contro un avversario abbattuto.

“Infine, l'Ultimate Spirit Test di Illaoi manda lo spirito del suo avversario negli abissi, dove si troveranno faccia a faccia con i Nagakabouros. Adoriamo l'idea di Illaoi che prende lo spirito dal suo avversario e lo colpisce in onore della sua lega gruppo Il Test dello Spirito è una mossa di fascia media con un avvio molto veloce, che lo rende ottimo per completare le combo, come penalità o per fornire un assist lungo ed è anche invincibile dall'inizio, rendendolo un potente riflesso di Illaoi. grandi abilità da sola, ma i suoi potenti assist la rendono un partner altrettanto formidabile con il suo aiuto alla schiena che è un colpo di contatto a lungo raggio, proprio come lo Special S1, se ci sono già tentacoli nel raggio d'azione del suo avversario, farà il suo solito seguito attacco in alto.

“L'assistenza in avanti di Illaoi è la stessa dell'assistenza in S2 Special. L'assistenza da sola è ottima per il controllo a medio raggio, ma usare il segnalino stretta di mano subito dopo consente a Illaoi di cambiare e usare i tentacoli che ha appena creato per mantenere la pressione. Quando non è sullo schermo, gli artigli di Illaoi si attaccano per dare al suo compagno di squadra un supporto offensivo extra. Anche quando è KO, Illaoi può usare Last Stand per attivare Wrath of Nagakabouros e mandare l'avversario a Claw City.

“Quando scegli un partner da tag per Illaoi, ricorda che lei vuole mettere gli avversari in un angolo, ma portarli lì può essere rischioso. Il partner ideale per Illaoi è qualcuno con una forte neutralità e un'elevata velocità di movimento, che può lasciare spazio a Illaoi. Ahri è un ottimo esempio. La sua velocità e la sua lunga portata le permettono di catturare avversari che Illaoi non sempre riesce a individuare. I suoi assist aiutano anche Illaoi a estendere le combo o a trasformare il segno difensivo in danni elevati.

“Ancora una volta, Illaoi sarà disponibile per giocare all'EVO Japan di quest'anno insieme a Ekko, Ahri, Darius e Yasuo. Se parteciperai, provalo con o contro i tuoi amici e facci sapere cosa ne pensi. Altrimenti, tu Potete ancora iscrivervi ai playtest casalinghi che si terranno in un secondo momento.” Da quest'anno e seguiteci sui social media per tutti i futuri aggiornamenti su Illaoi. Grazie per l'attenzione e alla prossima volta.