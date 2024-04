Fonte – Jared Vanderbilt dei Lakers punta a una rimonta in Gara 3

DENVER – L'attaccante dei Lakers Jared Vanderbilt, che è stato messo da parte dal 1 febbraio per una distorsione al mesopiede destro, punta a un ritorno una volta conclusa la partita 3 della serie di primo turno di Los Angeles contro i Denver Nuggets, ha detto a ESPN una fonte familiare con la situazione .

La fonte ha detto a ESPN che Vanderbilt ha intensificato i suoi allenamenti in campo nelle ultime due settimane, partecipando a uno dei suoi allenamenti più intensi lunedì mattina alla Ball Arena.

La disponibilità di Vanderbilt sarà determinata in base a come il suo corpo risponderà nei prossimi giorni che precedono Gara 3 di giovedì a Los Angeles.

Sia Vanderbilt che il lungo di riserva dei Lakers Christian Wood non sono stati autorizzati a tornare lunedì, ha detto una fonte della squadra a ESPN, ma Los Angeles rimane “speranzosa” che entrambi i giocatori possano tornare contro Denver.

Wood è indisponibile dal 14 febbraio a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, che ha richiesto un intervento chirurgico in artroscopia a marzo.

“Vedremo come reagirà a quello che ha fatto oggi”, ha detto l'allenatore dei Lakers Darvin Hamm quando gli è stato chiesto dell'allenamento mattutino di Vanderbilt. “Tuttavia, non cambierà nulla per quanto riguarda le nuove informazioni. È solo una cosa di tutti i giorni. Quindi dobbiamo vedere come gestirà il processo di recupero. Ha dato il suo impegno ad un livello molto alto oggi. Quindi vedremo come si sentirà domani, continueremo a lavorare giorno dopo giorno.”

Conosciuto per il suo impatto difensivo, il 25enne Vanderbilt si trovava in una delle migliori situazioni offensive della sua carriera prima di subire un infortunio quasi tre mesi fa nel primo tempo di una partita contro i Boston Celtics.

Nelle ultime otto partite di Vanderbilt prima di infortunarsi al piede, ha segnato una media di 10,5 punti con il 66% di tiri, 5,4 rimbalzi e 2,3 palle recuperate. Nelle ultime sei di queste partite, Vanderbilt ha segnato una media di 11,3 punti, la media di punti per partita più alta nell'arco di sei partite dei suoi sei anni di carriera, secondo una ricerca di ESPN Stats & Information.