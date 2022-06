[Exclusive] ASUS ROG Phone 6 cover rotta, accessori al seguito

Ancora una volta, la società di elettronica di consumo taiwanese Asus si prepara a lanciare i suoi ultimi smartphone Android per i giocatori. Previsto per il lancio il 5 luglio, il cosiddetto ROG Phone 6 (che sta per Republic of Gamers) sta seguendo le orme dei suoi predecessori spingendo la busta sulle specifiche dei dispositivi mobili e, nel processo, raggiungendo il prezzo e resa termica in modo che alcuni accessori diventino importanti.

Grazie al post di venerdì scorso sul sito ufficiale dell’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni di Stato cinese, molti Specifiche del telefono Già rivelato, incluso un display AMOLED da 6,78 pollici con un rapido aggiornamento dello schermo a 165 Hz. E sapevamo già che il cuore del dispositivo sarebbe stato l’ultimo SoC di Qualcomm, Snapdragon 8 Plus Gen 1. A ciò si aggiungono fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e una batteria da 5850 mAh (con ricarica cablata da 65 W) e il ROG Phone 6 per essere uno delle aziende più performanti del mercato al debutto.

Per impedire a tutti questi dispositivi di cantare i palmi delle mani durante le sessioni di gioco prolungate, Asus introdurrà la sua ultima ventola aggiuntiva, l’AeroActive Cooler 6. Qui viene mostrato anche Devilcase Guardian Lite Plus, con un’ampia apertura per lo zoom ottico 5x del telefono – Alto -capacità delle fotocamere posteriori, 64 MP Non si sa ancora sui prezzi di nessuno di questi accessori opzionali, né del telefono stesso, ma siamo solo a una settimana dalla rivelazione completa.