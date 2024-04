Rabbit's R1 è un piccolo gadget basato sull'intelligenza artificiale che cresce dentro di te

Crediti immagine: Brian Riscaldatore

Se c'è una conclusione generale dall'evento di lancio di Rabbit R1 di ieri sera, è questa: l'hardware può essere di nuovo divertente. Dopo un decennio di dominio indiscusso degli smartphone, c’è ancora una volta entusiasmo nel settore dell’elettronica di consumo. La saggezza e la longevità di ogni singolo prodotto o fattore di forma, sebbene importanti, possono essere messe da parte per un momento. Non vi resta che sedervi nelle ultime file e godervi lo spettacolo.

Anche se prendo un volo mensile, quella di ieri sera è stata la mia prima notte all'hotel TWA nascosto tra le labirintiche curve del Terminal 5 dell'aeroporto JFK. Dopotutto è raro che si soggiorni negli hotel in cui si vive. Questo spazio è un omaggio a un'altra epoca, quando le persone si travestivano sui voli e gli chef sorridevano Cosce di maiale intere.

Fuori è parcheggiata una DeLorean a noleggio con il marchio Rabbit, un tributo postmoderno a un abbraccio decennale del passato. La canzone di Ritchie Valens era meno evidente inserita tra i brani della Motown sugli altoparlanti dell'ascensore mentre camminavamo tre piani più in basso verso lo spazio sotterraneo per gli eventi.

Centinaia di partecipanti erano già in fila quando sono arrivato sul posto. Sono stati presi in considerazione volti noti del mondo del giornalismo tecnologico, ma un gran numero di loro sono stati tra i primi entusiasti. I due gruppi si distinguevano rispettivamente per i titoli “Stampa” e “VIP”. Un uomo in fila davanti a me si è offerto volontario di essere arrivato in aereo da Los Angeles appositamente per questo evento.

Come Humane, la squadra di Rabbit è chiaramente coinvolta nella scena. Gli approcci sono simili, ma diversi, con il primo che investe una notevole quantità di finanziamenti in video virali, compresi i videoclip Anteprima dell'Eclissi Si immaginava chiaramente come una sorta di successore spirituale del famoso spot Apple “1984”. Tuttavia, si ha la sensazione che Rabbit non avesse realmente previsto la quantità di clamore che il debutto dell'azienda al CES 2024 avrebbe generato.

“Quando abbiamo iniziato a costruire l'R1, abbiamo detto internamente che saremmo stati felici se avessimo venduto 500 dispositivi il giorno del lancio”, ha affermato l'azienda. Pubblicato su X. “In 24 ore, l'abbiamo già battuto di 20 volte!”

Sarebbe stato difficile programmare meglio il rilascio. L’hype generativo per l’intelligenza artificiale ha raggiunto il culmine. Humane ha rivelato l'Ai Pin ma non lo ha ancora lanciato. Intel ha annunciato l'anno 2024 Calcolatore di intelligenza artificiale Presto Samsung farà lo stesso per gli smartphone. Intanto Apple promette grandi novità su questo fronte nei prossimi mesi.

Quando si tiene una grande presentazione, anche un'azienda tecnologica deve vestirsi in modo appropriato. L'attenzione al design del prodotto è un altro parallelo chiave tra Rabbit e Humane. Sebbene i loro fattori di forma siano molto diversi, sia Ai Pin che R1 testimoniano il valore del design industriale. Da parte sua, Rabbit ha preso spunto dal programma di Nothing, collaborando con le anime coraggiose di Teenage Engineering per creare un prodotto dall'aspetto molto originale. In effetti, la R1 sembra un'opera d'arte tanto quanto qualsiasi altra cosa. È un oggetto arancione ed è qualcosa che potresti voler attaccare al manubrio della tua bicicletta in caso di maltempo.

Mentre la caratteristica fisica distintiva dell'Ai Pin è la mancanza di uno schermo, il Rabbit abbraccia lo schermo, anche se con modestia. Lo schermo è di soli 2,88 pollici e, a volte, sembra quasi orizzontale, per quale motivo. Questo vale doppio per la funzionalità touch. Mentre, proprio come Ai Pin, la maggior parte delle tue interazioni avviene con la voce, con lo scorrimento analogico e i pulsanti che riempiono principalmente le lacune.

Oltre a inserire la password Wi-Fi, non ci sono molti motivi per toccare lo schermo. Questo è per il meglio. Il compito più imponente e duraturo che deve affrontare l’emergente spazio hardware dell’intelligenza artificiale è giustificare la sua esistenza oltre lo smartphone. Dopotutto, chiunque abbia un dispositivo mobile abbastanza decente (e molti di quelli scadenti) può accedere a modelli di intelligenza artificiale generativa. Al momento si accede in gran parte tramite browser o app autonome, ma modelli come ChatGPT e Google Gemini saranno sempre più integrati nei sistemi operativi mobili nei prossimi mesi e anni.

Quando ho posto la domanda a Human, Bethany Bongiorno, co-fondatrice e CEO, ha offerto il seguente aneddoto: “[Humane’s co-founders] Siamo andati a questa cena e c'era una famiglia seduta accanto a noi. C'erano tre bambini, una madre e un padre, e parlavano continuamente al telefono. È davvero iniziato un dialogo sullo straordinario strumento che abbiamo creato, ma anche su alcuni degli effetti collaterali.

L'assenza di uno schermo nell'Ai Pin è essenzialmente un vantaggio. Ancora una volta, ci sono molte ragioni per mettere in dubbio la saggezza e l’efficacia di questa decisione progettuale, ma a prescindere, è fondamentale per il prodotto. Vale la pena notare che a $ 199, la barriera per giustificare il prezzo è molto inferiore al prezzo richiesto dall'Ai Pin.

La verità è che in questa fase iniziale della prima generazione, la novità è un enorme punto di forza. O vedi l'attrattiva di un dispositivo di accesso dedicato per un LLM oppure no. Il prezzo relativamente conveniente del Rabbit apre un po' questo mondo. Dovresti anche tenere presente che R1 non richiede una tariffa di servizio mensile, mentre Humane ti addebita $ 24 al mese per la funzionalità. Questo, unito al touchscreen (anche se limitato) e al design davvero eccezionale, e puoi capire perché il prodotto toglie molto vento dalle vele di Ai Pin.

Nessuno dei due dispositivi scambia app come fanno i moderni smartphone. Interagisci esclusivamente con il sistema operativo di bordo. Tuttavia, questo può essere collegato ad altri account, tra cui Spotify, Uber, Midjourney e DoorDash. Il sistema può acquisire registrazioni audio ed eseguire traduzioni bidirezionali. Il sistema può anche ottenere il contesto ambientale tramite la telecamera di bordo.

La funzione di visione AI del Rabbit R1 è un miscuglio. Inoltre varia leggermente da inquadratura a inquadratura, compresi i dettagli che riconosce e il contesto che fornisce. (Ci scusiamo per il rumore dei lavori) pic.twitter.com/lf7WcOt8Rz – Brian Heater (@bheater) 24 aprile 2024

Uno dei primi test che ho fatto è stato quello di dare una descrizione della mia libreria. Punto la fotocamera su una fila di quattro volumi: Moby-Dick di Herman Melville; “La costa barbaresca” di Herbert Asbury; “Capire i media” di Marshall McLuhan; E “Dodsworth” di Sinclair Lewis. Ho avuto difficoltà a coinvolgere l'ultimo libro a livello globale, il che è comprensibile poiché era il meno semplice del gruppo.

Ha osservato e capito più o meno quello che vedeva con “Moby-Dick”, definendolo un “classico” e occasionalmente fornendone un breve riassunto. I due libri centrali sono stati riconosciuti dal 50% al 75% delle volte. Ho anche cercato di fornire un contesto per quanto riguarda le scelte curative e, a volte, mi sono sbilanciato per complimentarmi con tale cura.

Tuttavia, ci sono stati momenti in cui il contesto era un po’ eccessivo. Ho chiesto a R1 quando giocavano gli A di Oakland (ho aggiunto la città dopo che una domanda iniziale per gli “A” risultava solo come “Asso”), e lui mi ha dato un orario di gioco per stasera, prima di eseguire un elenco dei prossimi 10 o così. Anche le squadre in cui giocano. Ma ehi, sono un fan da sempre. Mi piacciono queste sconfitte.

La cosa degna di nota di tutti questi resoconti in fase iniziale è che questi tipi di dispositivi sono progettati per migliorare e personalizzare i risultati man mano che vengono utilizzati. Scrivo questo dopo aver preso in mano il dispositivo proprio ieri sera. Lo invierò a Devin per un articolo più approfondito.

Avendo giocato con l'R1 solo per poche ore, posso sicuramente dirti che è un dispositivo più accessibile dell'Humane Pin, grazie al touchscreen e al prezzo. Non risolve l'ossessione dello schermo culturale di cui si occupa Humane, né sembra mirato ad ambizioni così grandiose. Piuttosto, è un prodotto dal design accattivante che offre una visione avvincente di dove potrebbero andare le cose.