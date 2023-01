I nuovi rendering del Galaxy S23 Ultra mostrano uno schermo piatto

il Galaxy S22 Ultra È un telefono fantastico con uno schermo meravigliosamente curvo che ha un bell’aspetto ma non piace a tutti. Per rispondere a questo reclamo, Samsung potrebbe preparare un S23 Ultra Con uno schermo piatto, per ogni nuova serie di offerte.

I rendering trapelati del Galaxy S23 Ultra mostrano uno schermo piatto

L’S22 Ultra curva sui bordi e questo dà l’impressione di lati senza cornice. Lo schermo curvo offre anche una presa più comoda.

Ora, l’S22 Ultra supporta la S Pen e alcuni utenti si lamentano del fatto che lo stilo è davvero difficile da usare sui bordi a causa del modo in cui si curva. Sostengono che sarebbe più conveniente utilizzare la S Pen su uno schermo piatto in quanto ciò impedirebbe che sporga ai bordi.

I problemi non finiscono qui, poiché alcuni possessori di S22 Ultra ritengono che il design curvo distorca la luce attorno allo schermo e porti a un problema di abbagliamento. E infine i pannelli curvi rompere più facilmente dagli schermi piatti.

Per risolvere questi problemi, Samsung potrebbe adottare un’estetica più piatta sull’S23 Ultra. L’S22 Ultra ha già un design squadrato e il suo successore avrà un aspetto più squadrato.

Voci e offerte precedenti avevano indicato che il telefono avrebbe avuto lati più piatti Ahmed Qweider noto per i video dei prodotti che trapelano, afferma che il telefono avrà anche uno schermo piatto e rendering creati da concetto tecnico Per darci un assaggio del nuovo design (via Diario ).

Sembra che il Galaxy S23 Ultra ridurrà la curvatura dello schermo

Sebbene Qwaider sia un leaker affidabile, non pensiamo che il rendering rappresenti accuratamente il Galaxy S23 Ultra, poiché il design non sembra molto ergonomico e mi fa male il solo guardarlo.

A parte questo, è del tutto possibile che l’S23 Ultra abbia uno schermo piatto, a quanto pare dato il modello attuale. Non lavorare altrettanto bene Come previsto da Samsung, affrontare i reclami degli utenti può aiutare a incrementare le vendite.

Inoltre, il passeggero mondo di ghiaccio Non del tutto d’accordo con Koueider, W Foto trapelate in precedenza Ha suggerito che il design non si allontanerebbe troppo dall’S22 Ultra, quindi è meglio prendere la perdita di oggi con un pizzico di sale.

Si dice che Samsung annuncerà la gamma Galaxy S23 a febbraio e possiamo aspettarci che le fughe di notizie si intensifichino nei prossimi giorni.