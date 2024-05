L’annuncio dell’iPad Pro ha un aspetto migliore al contrario; Hugh Grant e altri criticano

I nomi di Hollywood hanno criticato la nuova pubblicità di Apple per l’iPad Pro, perché raffigura la distruzione di strumenti musicali, vernici, obiettivi di fotocamere, libri, personaggi di film, sculture e altro ancora.

L’attore Hugh Grant è stato uno di coloro che si sono opposti allo spot, twittando che ciò che mostrava era la “distruzione dell’esperienza umana, grazie alla Silicon Valley”…

L’annuncio drammatico, che è stato visto per la prima volta durante Relax L’evento ha chiaramente lo scopo di dimostrare che tutti questi diversi tipi di lavoro creativo possono essere racchiusi in un iPad e che il nuovo dispositivo ultrasottile può essere utilizzato da scrittori, registi, musicisti, fotografi e altro ancora.

Ma diversificato I rapporti indicano che alcuni sostengono che descriva letteralmente ciò che l’industria tecnologica fa ai creativi.

Produttore, regista e scrittore Asif Kapadia libri“Come gli iPad, ma non so perché qualcuno abbia pensato che questa pubblicità fosse una buona idea. È la metafora più onesta di ciò che le aziende tecnologiche fanno alle arti, agli artisti, ai musicisti, ai creativi, agli scrittori e ai registi: li stringono, usano loro, non li pagano bene, si prendono tutto e poi Lei dice che tutto è opera loro.