Vladimir Putin rinnova le minacce nucleari contro l’Occidente

Vladimir Putin ha sollevato lo spettro di un incendio nucleare in quella che, a suo dire, sarebbe la risposta della Russia ai pericoli posti dall’Occidente.

In un discorso sulla Piazza Rossa per celebrare la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo ha elogiato i soldati che combattevano nella sua invasione dell’Ucraina e si è impegnato a resistere fermamente ai tentativi occidentali di contenere la Russia.

“Rifiutiamo i pretesti eccezionali di qualsiasi paese o alleanza, e sappiamo cosa accadrà quando tali ambizioni rimarranno incontrollate”, ha detto Putin giovedì, in evidente riferimento alla NATO, che si è espansa fino a includere Svezia e Finlandia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Ha aggiunto: “La Russia farà del suo meglio per evitare che si verifichi un conflitto globale, ma allo stesso tempo non permetteremo a nessuno di minacciarci”. Putin ha aggiunto che le nostre forze strategiche sono sempre in stato di prontezza al combattimento all’arsenale di armi nucleari della Russia, che è il più grande del mondo.

La sfilata di equipaggiamenti militari che è passata attraverso il Mausoleo di Lenin fuori dal Cremlino è stata coronata da tre lanciamissili balistici intercontinentali RS-24 Yars, che secondo la Russia sono in grado di colpire qualsiasi obiettivo in tutto il mondo.

L’ultimo avvertimento di Putin all’Occidente è arrivato in quello che il leader russo ritiene essere un punto di svolta, più di due anni dopo la sua guerra su larga scala in Ucraina.

L’esercito russo sta gradualmente avanzando contro le forze ucraine, sotto armate e in inferiorità numerica, che stanno lottando per mantenere le loro posizioni in attesa dell’arrivo delle armi statunitensi finanziate dal pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari recentemente approvato.

Ma la parata militare a Mosca, tenutasi in mezzo a un’insolita nevicata, ha evidenziato anche le perdite subite dalle forze armate russe.

L’unico carro armato in mostra era il T-34, il leggendario veicolo corazzato sovietico della Seconda Guerra Mondiale, che tradizionalmente si apre.

Secondo un rapporto di febbraio dell’International Institute for Strategic Studies, la Russia ha perso più di 3.000 carri armati durante la guerra, lo stesso numero perso prima dell’invasione.

Putin ha detto alle sue forze in Ucraina che la Russia sta attraversando un “periodo di tempo difficile” e ha detto che godono del sostegno dell’intero Paese.

In dichiarazioni separate dei comandanti che combattono in Ucraina, che secondo il Cremlino sono state rilasciate il giorno prima, ha affermato che lo sviluppo economico e sociale di tutta la Russia dipenderà dal successo dell’invasione.

“Abbiamo tutte le possibilità per raggiungere questi obiettivi, ma solo a una condizione: la vostra azione di successo sul campo di battaglia. Questo è il collegamento principale in questo momento”, ha detto Putin.

La Russia ha cercato di dissuadere gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO dall’intensificare il loro sostegno all’Ucraina lanciando velate minacce sul suo arsenale nucleare.

“La famiglia Yaris fluttua nella Piazza Rossa e non puoi fare a meno di ricordare che qualcuno sta pianificando di sconfiggerci sul campo di battaglia. Vorresti davvero chiedergli come diavolo [they’ll do that]Lo scrive sui social media Margarita Simonyan, caporedattrice della rete statale di notizie estere RT.

Il ministero della Difesa ha dichiarato lunedì che Putin gli ha ordinato di condurre esercitazioni sull’uso di armi nucleari tattiche in risposta alle “dichiarazioni provocatorie” di leader occidentali come il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ventilato l’idea di inviare forze occidentali a combattere nel paese. Ucraina.

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha dichiarato giovedì che le esercitazioni servono da monito all’Occidente contro un’ulteriore escalation delle tensioni con la Russia.

“Stiamo avvertendo i nostri oppositori che le loro tendenze all’escalation rendono necessario per noi prendere provvedimenti per rafforzare sostanzialmente la nostra deterrenza”, ha detto Ryabkov citando Interfax.

Ryabkov ha anche lasciato intendere che Mosca potrebbe cambiare la sua dottrina nucleare, che consente un attacco nucleare solo in risposta a un attacco nucleare ostile o se l’esistenza della Russia come Stato è minacciata.

“Al momento non ci sono cambiamenti di questo tipo, ma la situazione stessa sta cambiando”, ha detto Ryabkov. “Quindi il rapporto tra i nostri documenti essenziali sul campo e i nostri requisiti di sicurezza è soggetto ad analisi costante.”

Tuttavia, Putin ha minimizzato l’importanza delle esercitazioni, le prime esercitazioni nucleari tattiche precedentemente annunciate dalla Russia.

“Non c’è niente di insolito qui, è un’azione pianificata”, ha detto Putin nelle sue dichiarazioni ai leader.