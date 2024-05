Dopo Miss USA, Umasophia Srivastava rinuncia alla corona di Miss Teen USA.

Umasophia Srivastava, incoronata Miss Teen USA 2023, si è dimessa dalla sua posizione mercoledì dopo aver “lottato con questa decisione per mesi”, due giorni dopo che Nolia Voigt si è dimessa da Miss USA.

“Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di dimettermi perché ho scoperto che i miei valori personali non sono completamente in linea con la direzione dell’azienda” Ha scritto la signora Srivastava Su Instagram, senza approfondire.

La signora Srivastava e la signorina USA non hanno risposto alle richieste di commento.

La signora Srivastava, che rappresentava il New Jersey, è stata incoronata vincitrice del concorso Miss Teen USA a Reno, nel Nevada, a settembre.

La sua biografia sul sito web di Miss Dean USA descrive la signora Srivastava come “la prima Miss New Jersey Dean USA indiana messicana” e aggiunge che “spera di diventare ambasciatrice delle Nazioni Unite”. Mercoledì non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.