La California Utilities Commission vota sulla tariffa fissa di 24 dollari al mese – NBC Los Angeles

In una svolta radicale rispetto al modo in cui i californiani pagavano l’elettricità in passato, una commissione statale sta valutando la possibilità di addebitare ai contribuenti non solo l’elettricità che utilizzano, ma in base al loro reddito e al privilegio di utilizzarla.

La California Utilities Commission, composta da cinque membri, voterà giovedì un piano che richiederebbe alla maggior parte dei residenti di pagare altri 24 dollari al mese, circa 300 dollari all’anno, oltre a ciò che utilizzano per l’elettricità.

Allo stesso tempo, i prezzi “a consumo” verranno ridotti da 5 a 7 centesimi per kilowattora.

Southern California Edison, insieme a Pacific Gas & Electric e San Diego Gas & Electric, hanno difeso vigorosamente quella che ha definito una “ristrutturazione” delle tariffe elettriche.

Le società di servizi pubblici affermano che i finanziamenti derivanti dal nuovo tasso fisso andranno al mantenimento della rete elettrica, che secondo loro è ingiustamente sostenuta da troppi residenti a basso reddito che vivono in aree ad alto utilizzo.

“Le persone che vivono nella Central Valley fanno molto caldo e usano l’aria condizionata più che in qualsiasi altra parte dello stato.” ha affermato Cynthia Martinez, portavoce della Predictable Energy Coalition, che rappresenta i servizi pubblici e altri gruppi in cerca di cambiamento. “In questo momento, queste persone stanno pagando tariffe più alte che vanno al risparmio energetico”. [power] rete. Le spese fisse concentreranno il consumo di elettricità in un unico contenitore e queste spese saranno ora separate. “È un sistema più equo e giusto”.

Ma mentre i sostenitori del piano insistono sul fatto che quello che viene proposto non è un aumento dei tassi, i gruppi ambientalisti e per i diritti degli inquilini dicono che lo sarà. Porta ad un aumento delle bollette energetiche per chi già usa poca elettricità.

“Le persone che vivono in appartamenti, persone che vivono in unità più piccole, persone che vivono in aree urbane dove l’impronta domestica è minore pagheranno di più, questa volta”, ha detto Loretta Lynch, avvocato ambientale ed ex presidente del PUC.

Gene Engstrom del California Public Interest Action Group afferma che il nuovo sistema di pagamento comporterà un maggiore utilizzo della forza, non una riduzione.

“Aumentando le bollette per gli utenti a basso consumo energetico e abbassando le bollette per gli utenti ad alta energia, significa che tariffe fisse elevate incentivino gli sprechi energetici e scoraggeranno il risparmio energetico e l’uso dell’energia solare sui tetti”, ha affermato.

Martinez dice che i critici hanno torto.

“I clienti continueranno a vedere bollette più basse se risparmiano energia e utilizzano meno”.

La tariffa forfettaria non influirà sui clienti del Dipartimento dell’acqua e dell’energia di Los Angeles, un’azienda municipalizzata.