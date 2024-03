Il presidente della Camera Mike Johnson ha detto al giornale che il disegno di legge sugli aiuti all'Ucraina è al secondo posto in termini di finanziamenti al governo

Politica

WHITE SULFUR SPRINGS, Virginia Occidentale – Il presidente della Camera Mike Johnson ha indicato mercoledì sera che la Camera non si muoverà su un pacchetto di aiuti supplementari per l’Ucraina finché non avrà terminato il lavoro di finanziamento del governo federale per il resto dell’anno fiscale.

Johnson (R-Los Angeles) ha sottolineato il suo sostegno a Kiev contro l'invasione russa durante una “chiacchierata davanti al fuoco” con Josh Christenson di The Post alla conferenza sulle questioni repubblicane della Camera, ma ha affermato che si sta muovendo troppo rapidamente su un disegno di legge che include 60 miliardi di dollari in aiuti a il Medio Oriente. L’Europa avrebbe potuto affondare le trattative sulla spesa pubblica.

“Era importante per noi non mettere l’addendum davanti alle leggi sugli stanziamenti perché avrebbe probabilmente influenzato l’eventuale conteggio dei voti sugli stanziamenti e dovevamo finanziare il nostro governo”, ha detto Johnson.

Josh Christenson del Post ha intervistato il presidente della Camera Mike Johnson durante un evento mediatico durante un ritiro del GOP.

I repubblicani alla Camera sono ai ferri corti da quasi sei mesi sui finanziamenti pubblici e la leadership ha dovuto più volte fare affidamento sui democratici per evitare un parziale shutdown del governo.

Le lotte intestine sugli stanziamenti hanno contribuito a spianare la strada alla cacciata dell'ex presidente della Camera Kevin McCarthy (R-Calif.) lo scorso ottobre. Molti sostenitori della linea dura presenti alla sua conferenza si sono opposti ad ulteriori aiuti all’Ucraina Alcuni addirittura minacciarono di provare a licenziare Johnson Se la questione viene messa ai voti.

Durante il fine settimana, il presidente Biden ha firmato un pacchetto di quasi 460 miliardi di dollari che comprende sei delle 12 spese necessarie per finanziare il governo fino al 30 settembre, quando terminerà l’anno fiscale 2024.

Johnson sta ora cercando di discutere le sei fatture di spesa rimanenti prima della scadenza del secondo blocco parziale del 22 marzo. Si prevede che questa seconda tranche rappresenterà più di due terzi della spesa discrezionale totale di Washington – inclusa la spesa del Pentagono – e sarà quindi più rigorosa. Dirigere attraverso il Congresso.

Il mese scorso, il Senato ha approvato un disegno di legge supplementare bipartisan da 95 miliardi di dollari che includeva quasi 60 miliardi di dollari per l’Ucraina, ma Johnson si è rifiutato di votarlo alla Camera, con grande sgomento di Biden.

“Stiamo esaminando tutte le diverse opzioni in questo momento. Potrebbe non assomigliare esattamente all'allegato del Senato”, ha detto Johnson al giornale.

Il presidente Biden ha ripetuto le sue richieste al presidente della Camera Mike Johnson di accettare gli aiuti all’Ucraina durante il suo discorso sullo stato dell’Unione della scorsa settimana. Michael Reynolds/Paul tramite CNP/SplashNews.com

“A proposito, noterò che stanno lavorando su questo disegno di legge – il disegno di legge del Senato – da circa quattro mesi, secondo la mia stima, e si aspettano che lo affronti entro giorni o settimane”, ha aggiunto. “Capisco la tempistica e capisco l'urgenza e i finanziamenti.”

Un'ondata di democratici e persino il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell (R-Ky.) hanno esortato Johnson a consegnare il pacchetto di aiuti all'Ucraina mentre le forze di Kiev subiscono perdite sul campo di battaglia a causa della carenza di munizioni.

Nessuno vuole che Vladimir Putin vinca. Sono del parere che non si fermerà in Ucraina. “Se sarà consentito, passerà attraverso l’Europa”, ha detto mercoledì Johnson.

Il portavoce Mike Johnson ha toccato una serie di questioni scottanti durante la sua ampia intervista con The Post. Immagini Getty

Ha continuato: “C'è giusto e sbagliato lì – il bene contro il male, a mio avviso, e l'Ucraina è la vittima qui… Sono stati invasi”. “Noi stiamo con la bontà”

Ma Johnson ha attribuito il ritardo degli aiuti a Biden e alla sua amministrazione per non aver risposto a “domande chiave” sulla condotta della guerra e sui suoi risultati che sono graditi agli Stati Uniti.

“Questo processo è stato ritardato, non a causa della Camera, ma a mio avviso, a causa della riluttanza o dell'incapacità della Casa Bianca di fornire le risposte necessarie per affrontare la questione prima”, ha detto Johnson.

I repubblicani chiedono da tempo che qualsiasi supplemento aggiuntivo sia legato alle riforme sulla sicurezza dei confini statunitensi, ma un accordo del Senato per affrontare entrambe le questioni è fallito il mese scorso ed è stato respinto da Johnson.

“Queste questioni non sono state ancora affrontate. I confini sono spalancati. Questo è il più grande disastro avvenuto sulle nostre coste nella nostra vita.”

“Non sono io la persona che ha presentato il concetto dell'Ucraina [the] I confini sono legati insieme in termini di discussioni politiche. “Era il presidente stesso”, ha detto Johnson.

Gli ucraini iniziarono a subire battute d'arresto militari poiché le munizioni scarseggiavano. Global Images Ucraina tramite Getty Images

Anche McCarthy lo era Appassionato di riforme alle frontiere Gli aiuti ucraini saranno abbinati prima che lui cada da presidente del parlamento.

Recentemente, alcuni repubblicani alla Camera, guidati dal co-presidente dell’House Problem Solvers Caucus Brian Fitzpatrick (R-Pa.), sono andati avanti con una petizione di revoca – una tattica legislativa per aggirare Johnson e garantire un voto alla Camera sugli aiuti all’Ucraina.

I democratici hanno anche portato avanti la loro petizione di licenziamento per accettare il pacchetto da 95 miliardi di dollari approvato dal Senato.

Il presidente Biden ha chiesto al Congresso di rinnovare gli aiuti all’Ucraina lo scorso agosto, ma da allora la legislatura è rimasta bloccata. Immagini Getty

Martedì l’amministrazione Biden ha presentato una tranche di aiuti militari da 300 miliardi di dollari per l’Ucraina, finanziata dai risparmi sui costi derivanti dai contratti del Dipartimento della Difesa.

Johnson ha anche espresso la speranza che McConnell non rinunci a tentare di firmare un pacchetto di riforma delle frontiere.

“Spero certamente che non si arrenda perché il popolo americano non si è arreso e ci chiede di agire. Abbiamo superato l'HR 2… 11 mesi fa ormai. Non possiamo arrenderci su questo dobbiamo insistere”, ha detto il portavoce.

La Conferenza sulle questioni repubblicane della Camera è iniziata mercoledì al Greenbrier Resort in West Virginia, dove i legislatori si sono riuniti per formulare idee politiche per il resto dell'anno legislativo.

Il calo continua fino a venerdì.