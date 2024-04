La guerra di Israele a Gaza in diretta: Israele bombarda Gaza mentre crescono le proteste studentesche | Notizie della guerra israeliana a Gaza

Ci sono diverse centinaia di persone qui adesso.

Sono stati spostati fuori dal cortile principale, dove probabilmente ci sono solo una dozzina di persone ancora nelle loro tende e intenzionate a restare fuori un'altra notte per far sentire la propria voce.

Questa strada è stata chiusa e centinaia di persone sono venute qui per vedere e offrire il loro sostegno, per prestare la propria voce per dire agli studenti ancora nel cortile che non sono soli.

Molti di loro hanno raccontato di come i loro genitori e nonni protestarono anni fa, negli anni Sessanta, contro la guerra del Vietnam nei campus universitari di tutta l’America, e negli anni Ottanta contro l’apartheid in Sud Africa.

Ogni volta che vengono criticati, vengono attaccati e viene loro detto che ciò che stanno facendo è sbagliato e non cambierà nulla.

E questo in un certo senso spinge quest'ultima generazione nelle strade, a far sentire la propria voce, perché credono che ciò che sta accadendo a Gaza dovrebbe essere affrontato dal governo degli Stati Uniti, e anche, individualmente, anche attraverso le università.

Stanno parlando di cedere qualsiasi interesse nelle società israeliane e di tagliare i legami con le società legate a Israele. E garantire anche che coloro che hanno organizzato le proteste qui non subiscano alcuna ripercussione.