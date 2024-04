Il prossimo evento “Let Loose” di Apple “sarà accompagnato da un evento a Londra”, secondo Apple. L'indipendenteAndrea Griffin.



Il rapporto non fornisce ulteriori dettagli su ciò che accadrà a Londra, ma potrebbe essere solo un briefing che consentirà ai giornalisti nel Regno Unito di toccare con mano i nuovi iPad e altri prodotti che Apple dovrebbe annunciare il mese prossimo. . Apple ha spesso invitato i media a briefing pratici A New YorkSi è tenuta anche una sessione informativa A Toronto, in Canada per i nuovi modelli di MacBook Air il mese scorso.

L'evento “Let Loose” di Apple inizierà martedì 7 maggio alle 7:00 PT, che saranno le 15:00 ora locale a Londra. I nuovi dispositivi e accessori che dovrebbero essere annunciati durante l'evento includono due nuovi modelli di iPad Pro, due nuovi modelli di iPad Air, un'Apple Pencil aggiornata e una Magic Keyboard per iPad riprogettata, e c'è sempre la possibilità di una o due sorprese. Sarà disponibile lo streaming video dell'evento Su Apple.com E Su Youtube.

L'analista Apple Ming-Chi Kuo ha ripetutamente affermato che si aspetta che Apple lanci le sue cuffie Vision Pro in altri paesi prima del WWDC, che inizierà il 10 giugno. Un “evento” di accompagnamento a Londra potrebbe consentire ai giornalisti britannici di ricevere una formazione pratica? In tempo anche con Vision Pro? Avrebbe senso per Apple lanciare Vision Pro a livello globale prima di annunciare VisionOS 2 al WWDC, e il Regno Unito è uno dei nove paesi in cui si prevede che le cuffie diventeranno disponibili prossimamente.

Naturalmente, queste sono solo speculazioni per divertimento prima dell'evento basate su una singola frase di un giornale britannico. Resta da vedere quali sono i reali piani di Apple.