Sembra che il community manager di Helldivers 2 sia stato licenziato dopo aver incoraggiato recensioni negative sul mandato PSN ormai revocato: “Sapevo che stavo rischiando quello che ho detto”

Un community manager di Helldivers 2 afferma di essere stato licenziato dopo aver incoraggiato recensioni negative su Steam in risposta alla decisione recentemente revocata di Sony di imporre il collegamento dell’account PlayStation Network.

Dopo l’annuncio della scorsa settimana secondo cui i giocatori di Helldivers 2 su PC avrebbero dovuto collegare i propri account PSN per continuare a giocare, uno tsunami assoluto di reazioni negative ha colpito sia Sony che Arrowhead. Mentre il rumore della protesta continua a crescere, il community manager Spitz ha iniziato a incoraggiare attivamente i giocatori a far sentire la propria voce, in quanto ciò darà ad Arrowhead “ulteriori discussioni con Sony” per ribaltare la decisione. Ebbene, più di 200.000 commenti negativi sono stati pubblicati sulla pagina Steam di Helldivers 2 poco dopo che Sony ha annunciato il cambiamento, e la decisione è stata infine annullata, ma non senza gravi perdite.

Sul canale Discord ufficiale di Helldivers 2, Spitz ha rivelato che non sono più community manager di Arrowhead e non lavorano affatto per lo studio. Hanno anche chiarito che questa “non è stata” un’uscita volontaria.

“In generale, non è una buona idea chiedere rimborsi alle persone e lasciare recensioni negative quando sei un community manager. TIL”, ha detto Spitz. “Apprezzo tutto il supporto e ancora di più il fatto che tutti possano giocare di nuovo senza restrizioni. Sapevo che stavo correndo un rischio con quello che ho detto sui rimborsi e sulla modifica delle recensioni. Lo sostengo. Il mio compito era rappresentare la squadra. La comunità, ed è quello che ho fatto.”

Hanno aggiunto: “Volevo lavorare per Arrowhead perché è il mio studio preferito in assoluto. Mi è stata data questa opportunità. Sono grato per questa opportunità. Sarei felice di continuare a lavorare per loro se potessi scegliere, ma non è così”. tocca a me o a chiunque altro qui. Posso andarmene.” “Sono felice e non voglio che nessuno crei problemi per mio conto, soprattutto per le persone per le quali nutro ancora molta cura e rispetto.”

Senza conoscere l’intera situazione (ho contattato Arrowhead per un commento), è difficile dire esattamente cosa abbia portato all’apparente licenziamento di Spitz, ma se si basasse esclusivamente sul fatto che incoraggiasse i giocatori a lasciare recensioni negative, penso che sia sicuro dirlo che sono scesi combattendo la buona battaglia.

Mentre, Il team di Helldivers 2 vuole che il dramma PSN venga immortalato come un mantello in-game, e gli sviluppatori stanno già lavorando su un “buon nome per questo”..