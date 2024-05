Come MacLean Celebrini, probabilmente la scelta numero 1, se la cava contro gli Sharks secondo scout NHL – NBC Sports Bay Area e California

Nota dell’editore: Sheng Peng collaborerà regolarmente alla copertura degli Sharks su NBC Sports California. Puoi leggere ulteriori informazioni sulla sua copertura su Hockey a San Jose adessoAscoltalo Podcast di San Jose Hockey NowE seguilo su Twitter all’indirizzo @xing_ping.

“Gli Sharks non hanno mai avuto un giocatore e un leader di questo calibro.”

Secondo uno scout della NHL che ha parlato con San Jose Hockey Now, questo è ciò che vincere la lotteria NHL Draft 2024 martedì – e fare di Macklin Celebrini la scelta numero 1 in assoluto a giugno – potrebbe significare per gli Sharks.

Quindi, Celebrini potrebbe avere un impatto maggiore sulla serie rispetto, ad esempio, a Joe Thornton?

Questo scout non si aspetta che Celebrini segni punti come ha fatto Thornton – i suoi 1.539 punti Jumbo sono il 14esimo nella storia della NHL – ma Thornton, la scelta numero 1 dei Boston Bruins nel draft del 1997, ha dovuto diventare uno dei migliori -due centro. La strada e come leader durante la sua carriera degna di Hall of Fame.

Sembra che ci sia meno curva di apprendimento Centro dell’Università di Bostonsecondo tre scout della NHL esterni all’organizzazione Sharks che hanno parlato con San Jose Hockey Now.

“Fuori dal ghiaccio, la sua leadership e la sua etica del lavoro daranno un tono da campionato”, ha detto lo scout numero 1 della NHL. “È il primo posto che porterà a segnare e vincere”.

“Sarà più un modello da seguire, da quello che ho capito”, ha detto lo scout numero 2 della NHL. “Gioca e guida con impegno sul ghiaccio, e questo ha il suo peso in panchina e nello spogliatoio”.

Lo scout numero 3 della NHL ha fatto eco: “[The Sharks will] Ottieni il vero centro bidirezionale n. 1 della NHL. “È davvero un bravo ragazzo e i suoi compagni di squadra gravitano intorno a lui.”

“Celebrini è il pacchetto completo sul ghiaccio”, ha detto lo scout numero 2 della NHL. “Questa classe di draft è un po’ debole, ma penso che anche negli altri anni sarà altrettanto bravo con le altre prime scelte assolute, se non migliore. Alta abilità e QI, pattinaggio, completa attenzione ai dettagli. 200- giocatore di piede. Gioca duro.” .

“È difficile trovare dei veri difetti nel suo gioco, a parte il fatto che è più piccolo, anche se è molto forte, con i suoi 189 libbre.”

L’ex allenatore degli Sharks David Quinn ha riassunto il potenziale valore del centrocampista alto 6 piedi e 4 dopo che la squadra si è assicurata il miglior candidato alla lotteria del mese scorso.

“[He’s] Che cosa [the Sharks] Vuoi essere, come organizzazione, ciò che lo sport richiede. “È molto abile, ma ha la tenacia che gli permette di essere un tipo diverso di giocatore”, ha detto Quinn. “Quando lo guardo, penso che Jonathan giochi molto di più. Forse un po’ più di abilità.”

Toews, un centro numero 1 a pieno titolo, ha molti meno punti di Thornton con 883, ma ha segnato più di 25 gol in una stagione otto volte, ha guidato i Chicago Blackhawks a tre titoli della Stanley Cup e ha vinto la Stanley Cup nel 2010. Coppa Conn Smythe e Trofeo Seta 2013.

“[Celebrini] “Li mette immediatamente sulla strada per la Stanley Cup”, ha detto lo scout numero 1 della NHL. “Al momento non hanno il calibro a tazza [franchise] I giocatori secondo me. Mack ne dà loro uno su cui costruire.

Lo scout numero 3 della NHL ritiene che Celebrini dovrebbe liberare l’intero attacco degli Sharks in futuro: “Si aprirà [Will] Smith sarà più offensivo e darà [Filip] Mancata corrispondenza della terza riga di Bystedt. C’è davvero una buona profondità nel mezzo. “

Bystedt è stata la scelta del primo round degli Sharks nel 2022 e Smith è stata una scelta del primo round del 2023, quindi questo dovrebbe essere il terzo anno consecutivo che il direttore generale Mike Grier ha selezionato il suo futuro centro al primo round.

Ex figlio. Lo squalo può essere il fulcro di tutto.

“Le procedure e il programma di acquisto dei giocatori cambieranno immediatamente”, ha detto lo scout numero 1 della NHL. “È davvero triste vedere cosa è diventata la presenza di Tank: potrebbe rivitalizzarla nel prossimo decennio. È diventato il volto del franchise.”

Queste sono ovviamente aspettative molto alte per un diciassettenne. Rick Celebrini, figlio del direttore della medicina sportiva e delle prestazioni dei Warriors, compirà 18 anni il 13 giugno, circa due settimane prima del primo turno del draft 2024 il 28 giugno a Las Vegas.

«Starò semplicemente attento [projecting] “Quanto velocemente i giovani giocatori possono cambiare le cose, perché hanno affrontato Buffalo, Edmonton e altri”, ha detto lo scout numero 3 della NHL. [teams] Più a lungo del previsto quando sono giovani.

Questo è per domani, però. Oggi? I tifosi degli Sharks dovrebbero festeggiare: MacLean Celebrini è (tornato) in città.

