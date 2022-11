Arthur Smith non ha preso in considerazione l’assunzione di Marcus Mariota e non dirà chi inizierà la prossima settimana

Getty Images

quarterback dei Falcons Marco Mariota Giovedì sera ha giocato una partita brutta, ma non ha mai rischiato di essere preso dalla panchina.

Questa è la parola dell’allenatore dei Falcons Arthur Smith, che dopo la partita ha detto di non aver mai preso in considerazione il passaggio al quarterback rookie. Desmond lettore.

Tuttavia, Smith non ha detto in modo definitivo che Mariota inizierà ancora la prossima partita dei Falcons, il 20 novembre contro i Bears.

“So che queste sono narrazioni comuni e queste sono le domande più facili da porre”, ha detto Smith. “Ma come squadra di calcio al completo, dobbiamo fare un lavoro migliore, a cominciare da me stesso. Quindi, guardiamo ogni settimana per assicurarci di avere le persone giuste nei posti giusti”.

Quando è stata posta una domanda di follow-up sul fatto che Mariota o Ryder se ne sarebbero andati, Smith ha rifiutato di concentrarsi specificamente sulla posizione di quarterback.

“Puoi parlare del centrocampista, e della squadra?” disse Smith. “Abbiamo avuto l’opportunità alla fine del quarto trimestre nelle ultime due settimane, in molti modi diversi, in molte fasi diverse in cui dobbiamo migliorare. E abbiamo la possibilità di farlo con sette partite rimaste”.

I Falcons hanno la possibilità di raggiungere i playoff, grazie alla generale debolezza dell’Asia meridionale. Ma non guadagneranno molto se Mariota continuerà a giocare come ha fatto giovedì sera.