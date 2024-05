Crisi in Medio Oriente: Israele intensifica i suoi attacchi a Rafah mentre Hamas cambia la sua posizione sul cessate il fuoco

Un senso di panico ha attanagliato lunedì la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dopo che Israele ha emesso un ordine di evacuazione per parti della città che è diventata la casa di più di un milione di palestinesi che si sono rifugiati dopo sette mesi di guerra.

La gente ha smontato le tende sotto la pioggia battente. I prezzi del carburante e del cibo sono aumentati drammaticamente. Alcuni hanno paragonato i potenziali rischi della sopravvivenza ai rischi di viaggiare attraverso una zona di guerra.

Nidal Kahil, 29 anni, residente a Gaza City e rifugiatosi a Rafah con la sua famiglia, ha detto: “Se dobbiamo andarcene, entreremo nell’ignoto”. “Avremo un posto dove andare? Riusciremo a trovare un posto dove montare una tenda?”

La sua tenda è in una parte scoperta di Rafah Ordine di evacuazioneMa la sua famiglia è ancora ansiosa e divisa su cosa fare dopo.

“Alcuni dicono: ‘Usciamo di qui presto’, e altri dicono: ‘Aspettiamo un po’’”, dice il signor Kahil, che prima della guerra lavorava come manager in un ristorante tailandese a Gaza City.

Gli operatori sul campo dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i rifugiati palestinesi, hanno stimato lunedì che circa 200 persone ogni ora fuggono dalla zona di evacuazione attraverso le principali vie di uscita, ha detto Sam Rose, direttore della pianificazione dell’agenzia, che ha trascorso gli ultimi due anni. Settimane a Gaza.

Rose ha detto che l’atmosfera a Rafah era piena di speranza durante il fine settimana, quando sono emersi rapporti sui progressi nei colloqui per il cessate il fuoco. Ma quell’ottimismo si è trasformato in paura e ansia ovunque dopo che Israele ha emesso un ordine di evacuazione per le parti orientali della città, indicando che potrebbe procedere con un’invasione di terra pianificata mentre tenta di smantellare Hamas a Gaza.

Molti a Rafah hanno detto che sapevano che dovevano andarsene, ma non sapevano come affrontarlo.

Musa Ramadan Al-Bahbasa, 55 anni, si stava rifugiando con i suoi undici figli all’interno di una tenda che aveva allestito in una scuola delle Nazioni Unite vicino a piazza Najma a Rafah. Aggiunse che si erano trasferiti tre volte dall’inizio della guerra in ottobre.

Ha aggiunto che dopo l’emissione dell’ordine di evacuazione, le persone che vivevano nella scuola si guardavano scioccate. Poi molti hanno iniziato a fare le valigie. Ma non aveva abbastanza soldi per andarsene.

“Tutte le persone intorno a me sono state evacuate”, ha detto Al-Bahbasa, che ha detto che la guerra lo aveva lasciato senza un soldo. “Non so dove andare né a chi chiedere aiuto”.

I palestinesi intervistati lunedì hanno affermato che lasciare Rafah è stato costoso. Anche se l’esercito israeliano chiede alle persone di spostarsi in un’area a meno di 10 miglia di distanza, prendere un taxi fuori città costerà più di 260 dollari, e partire con un risciò più piccolo costerà la metà di quella cifra. Un carretto trainato da un asino costa circa 13 dollari, ma anche quello è troppo costoso per molte persone.

I palestinesi di Rafah hanno affermato che la questione ha portato anche ad un aumento dei prezzi. Hanno aggiunto che il costo del carburante è balzato a 12 dollari al litro da 8 dollari, così come il costo dei prodotti alimentari di base come lo zucchero, che è salito a 10 dollari al chilogrammo da 3 dollari.

“Non ho nemmeno uno shekel”, ha detto Al-Bahbasa, riferendosi alla valuta utilizzata in Israele e Gaza. “Ho già perso la mia casa, ma non voglio perdere nessuno dei miei figli.”

Dall’altra parte della città, Malak Barbakh, 38 anni, stava cercando di riunire i suoi otto figli mentre suo marito preparava le loro cose. Ma il suo figlio maggiore è fuggito da qualche parte, ha detto, dopo aver detto loro che non voleva lasciare Rafah dopo essersi rifugiato lì per molto tempo.

“Ciò che mi spaventa di più è l’ignoto”, ha detto la signora Barbakh. “Sono stanco di questa brutta vita.”

Ha aggiunto che per rendere le cose più facili, la famiglia aveva intenzione di tornare a casa nella città di Khan Yunis, nonostante sapesse che era scomparso.

“Spero che potremo costruire la nostra tenda sulle rovine della nostra casa”, ha detto.

L’ordine di evacuazione è stato uno shock per Mahmoud Muhammad al-Bardini, 26 anni. Ha detto che crede che Israele stia usando l’idea di invadere Rafah solo come uno stratagemma per ottenere un accordo migliore da Hamas nei colloqui per il cessate il fuoco.

Ciò significa che non aveva intenzione di lasciare la sua casa situata nel sud-est di Rafah. Ma ora sentiva che il pericolo era reale e trascorse la mattinata osservando la fuga dei vicini.

Al-Bardini, che prima della guerra lavorava come tassista, ha detto: “Ho visto la lunga strada sulla spiaggia piena di camion, minivan e automobili”. Ha detto che quella vista lo ha fatto sentire come se avesse il “mal di partenza come gli altri”.

Così il signor Al-Bardini e sua moglie hanno iniziato a fare le valigie e a pianificare il peggio. Si sono resi conto che potevano portare con sé le porte della loro casa per usarle come riparo. Possono anche smontare i mobili per utilizzarli come legna da ardere.

Altrimenti, teme Al-Bardini, finiranno saccheggiati o sepolti sotto le macerie del raid aereo.

Ha detto: “Non voglio vedere quello che è successo alla gente di Gaza City e quello del nord accadere di nuovo a Rafah”. “Sono davvero molto preoccupato per tutta la mia famiglia.”