La scorsa settimana un soldato americano è stato arrestato in Russia

CNN

—



Un soldato americano è stato arrestato in Russia la scorsa settimana con l’accusa di furto ed è attualmente in custodia cautelare, secondo due funzionari americani.

Un funzionario ha detto che il nome del soldato era Gordon Black. L’esercito americano non ha confermato il nome del soldato ma ha detto che la sua famiglia è stata informata.

Il soldato, un sergente maggiore, è stato arrestato dalle autorità russe il 2 maggio, hanno detto i funzionari. I funzionari hanno detto che si è recato in Russia di sua spontanea volontà dopo essere rimasto in Corea del Sud.

Un portavoce militare ha confermato lunedì di essere stato arrestato dalle autorità russe a Vladivostok con l’accusa di “appropriazione indebita criminale”.

“La Federazione Russa ha notificato al Dipartimento di Stato americano la detenzione criminale in conformità con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”, ha detto la portavoce Cynthia Smith. “L’esercito ha informato la sua famiglia e il Dipartimento di Stato americano sta fornendo un adeguato sostegno diplomatico al soldato in Russia . Vista la delicatezza della questione non è possibile al momento fornire ulteriori dettagli.

L’arresto avviene in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Russia Guerra con l’Ucraina continua. Decine di americani detenuti in Russia, tra cui due denunciati come detenzioni illegali dal Dipartimento di Stato americano – Wall Street Journal Reporter Ivan Gershkovich ed ex marine Paolo Whelan.

Secondo un altro funzionario americano, mentre era di stanza in Corea del Sud, il soldato ha preso un congedo per recarsi da solo in Russia. Non era assente senza permesso durante il viaggio, ha detto la fonte.

Poi era pronto per andare a Ft. Cavazos in Texas in futuro, ha detto il funzionario, ma non ha potuto fornire una data specifica per il cambio di stazione.

NBC News era lì Primo a segnalare Arresto.

Un funzionario del Dipartimento di Stato ha confermato che un cittadino americano è detenuto in Russia, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

“Non abbiamo priorità più alta della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini americani all’estero”, ha detto il portavoce.

Funzionari hanno detto che l’ambasciata americana a Mosca sta cercando l’accesso consolare al soldato.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente avvertito i cittadini americani di non recarsi in Russia. A febbraio, dopo l’arresto di una doppia cittadinanza russo-americana Ksenia CarelinaJohn Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale, ha ribadito l’avvertimento sul “pericolo per i cittadini americani all’interno della Russia”.

“Se sei cittadino americano o hai un passaporto americano e non hai viaggiato in Russia, ma stai pensando di andarci, ti invitiamo a non farlo”, ha detto Kirby.

Lo scorso luglio, un altro soldato di stanza in Corea del Sud è entrato volontariamente nella Corea del Nord, dove è stato prontamente arrestato. Pvt Ltd Travis King Mentre correva verso la Corea del Nord attraverso la Joint Security Area (JSA), stava attraversando il confine dell’area civile.

King deve essere salito su un aereo per tornare negli Stati Uniti per affrontare un procedimento disciplinare. Ma dopo che la sicurezza militare lo ha rilasciato a un posto di blocco all’aeroporto internazionale di Incheon vicino a Seoul, King ha lasciato l’aeroporto.

Ci sono volute settimane di intensa e segreta attività diplomatica che ha coinvolto molti paesi per garantire il rilascio di King a settembre. È stato accusato di fuga in ottobre.

Jennifer Hansler e Kylie Atwood della CNN hanno contribuito a questo rapporto.

Questa storia è in discussione e verrà aggiornata.