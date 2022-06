Trump ha attaccato Pence il 6 gennaio mentre raccoglieva credenti del GOP 2024

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

Nashville – L’ex presidente Donald Trump, gen. Il 6 giugno 2021 ha utilizzato una conferenza evangelica per stuzzicare l’ex vicepresidente Mike Pence per aver sostenuto la Costituzione. “Mike Pence ha avuto l’opportunità di essere il migliore. Ha avuto l’opportunità di essere il più storico”, ha detto Trump nei suoi primi commenti sul suo ex compagno di governo tra le audizioni del comitato il 6 gennaio. Pence ha subito forti pressioni. “Mike non ha il coraggio di recitare.” Ha aggiunto: “Mike aveva paura di essere spaventato”.

Benz, che non ha partecipato alla conferenza, ha anche definito Trump il suo “nastro trasportatore umano” per il suo ruolo nel portare avanti il ​​processo elettorale, dicendo che intendeva etichettarlo come un “robot”. Gli stessi assistenti di Trump hanno testimoniato di aver detto al presidente che la mossa di Benz per interrompere le elezioni era incostituzionale..

Il portavoce di Pence non ha risposto a una richiesta di commento. Molti vicini a Pence hanno affermato di ritenere che il 6 gennaio dimostrerà la posizione dell’ex vicepresidente tra gli elettori conservatori e Trump continua a rimproverarlo per essersi rifiutato di uscire dal suo ruolo cerimoniale di supervisione dei numeri dei college elettorali.

In un’intervista all’inizio di questa settimana, Mark Short, CEO di Benz, ha affermato di sperare che le azioni di Benz alla fine avrebbero funzionato a suo favore. “La curva della storia sarà sbilanciata verso ciò che ha fatto”, ha detto.

Venerdì pomeriggio, Trump ha pronunciato il discorso programmatico alla Conferenza annuale Road to Majority della Coalition of Faith and Freedom, che è servita come anteprima di come sarà il campo delle elezioni presidenziali del GOP 2024. Ma Pence – insieme ad altri potenziali rivali presidenziali – ha scelto di non partecipare. A parte Trump, nessun altro oratore ha menzionato gli eventi del 6 gennaio nei primi giorni della conferenza.

Il discorso di 90 minuti di Trump è stato una smentita diretta delle azioni del comitato del 6 gennaio, che sono state trasmesse al pubblico in tre puntate drammatiche finora. I suoi commenti – ei suoi attacchi a Benz – hanno ricevuto gli applausi della folla conservatrice. READ L'ingresso di Novak Djokovic in Australia Domande relative al visto

L’ex presidente ha cercato in modo aggressivo di contrastare la storia di tradimento pianificata che emerge dalle indagini. Trump ha detto alla conferenza che sperava di ritirare le elezioni del 2020 per le legislature statali, piuttosto che annullarle completamente, e gli esperti hanno affermato che la mossa violerebbe la Costituzione.

Pence è stato invitato a parlare alla conferenza, ma non l’ha scelto, ha affermato Ralph Reid, fondatore dell’organizzazione, che è vicina a entrambi. “Se Mike Pence avesse voluto venire e dare una recensione a queste persone, avrebbe potuto farlo”, ha detto Reid ai giornalisti venerdì pomeriggio. “Non sto dicendo che avrebbe dovuto farlo.”

Reid ha detto che anche il governatore della Florida Ron Desantis (R) è stato invitato ma non ha partecipato.

La conferenza ha rappresentato il primo grande raduno dei concorrenti del GOP del 2024, dando loro l’opportunità di iniziare a testare le notizie con leader e attivisti evangelici che sono uno degli osservatori più influenti nella politica presidenziale repubblicana.

Gli attacchi al presidente Biden e ai Democratici si sono concentrati sull’inflazione elevata, sui prezzi elevati del gas e sugli accenni di un tumultuoso ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Prendendo di mira Big Tech e leader aziendali, la maggior parte delle persone ha aggiunto tensioni populiste alle proprie proposte. E tutti sono stati toccati dalle questioni culturali, dai cambiamenti nell’etica del virus corona, dal curriculum scolastico e dall’identità di genere adottata dalla sinistra.

Trump ha sottolineato che potrebbe cercare di nuovo la Casa Bianca, a un certo punto pensando al “nostro prossimo presidente repubblicano” e “mi chiedo chi sarà”. È stato sospeso dopo che una folla di circa 2.000 persone lo ha applaudito.

“Qualcuno vorrebbe che mi candidassi alla presidenza?” ha chiesto Trump, la folla ha fischiato, applaudito e alcuni hanno iniziato a cantare “America”.

Ma non fu l’unico a testare l’acqua. Sen si è rivolto all’incontro venerdì mattina. Tim Scott (SC) ha camminato avanti e indietro attraverso la sala da ballo, prevedendo che i repubblicani avrebbero ottenuto la maggioranza alla Camera e al Senato a novembre, poi ha alzato la mano e ha aggiunto: “Poi tra due anni – ho un sogno”, ha detto il rev. Martin Luther King, Jr. Nota. READ Contea di Stafford, Virginia. - Piloti NBC4 che hanno perso più di 15 ore sulla I-95 a Washington

Si è fermato tra gli applausi e poi ha descritto il sogno del controllo del GOP a Washington. “Mostreremo agli Stati Uniti come ti stai riprendendo dopo un incontro di boxe”, ha detto Scott.

Il senatore Rick Scott (Fla.), un altro repubblicano a capo della divisione della campagna elettorale del GOP al Senato, esamina la corsa del 2024, dicendo di essere ottimista sulle prospettive del GOP a novembre. “La recessione sta arrivando”, ha detto.

Scott ha anche notato il suo controverso piano per aumentare le tasse federali sul reddito per quasi la metà degli americani.

Il piano è stato ampiamente visto come un punto di partenza nella corsa alle elezioni presidenziali ed è stato accettato dai Democratici come prova del fatto che il GOP avrebbe attuato politiche più severe sui poveri. Il senatore della Florida ha detto: “Questo non è per i deboli di cuore”. “Farà paura nei cuori di alcuni repubblicani”.

La squadra di Reid ha fatto un grande sforzo per raggiungere i leader religiosi ispanici, portandone centinaia. Alcune delle prime parole del progetto erano in spagnolo. “Notte di preghiera e adorazione” include due preghiere offerte in spagnolo e tradotte in inglese e include una banda cubana.

La conferenza di tre giorni si terrà in una sala da ballo ben climatizzata presso il tentacolare Gaylord Aubreyland Resort & Convention Center di Nashville. I venditori allestiti fuori dalla sala conferenze vendevano pastiglie di iodio per proteggersi dagli effetti di una ricaduta nucleare ($ 35 per una distribuzione di sette giorni) e magliette pro-Trump “perché Trump te l’ha detto”. Uno stand promuove i servizi di consulenza in gravidanza.

I potenziali contendenti presidenziali del GOP hanno ritratto i Democratici come una forza quasi antiamericana a cui non piaceva il paese, piuttosto che l’opposizione. “La sinistra non vuole altro che una rivoluzione”, ha detto l’ambasciatore delle Nazioni Unite Nicky Haley in un discorso programmatico giovedì durante l’amministrazione Trump. “Il loro è l’opposto del 1776. Ci portano indietro.” READ Il miliardario britannico Jim Radcliffe offre $ 5,3 miliardi per il Chelsea FC

Scott ha continuato dicendo: “Il militante rimasto nel nostro paese è diventato il nemico dall’interno”. Si fermò per permettere al pubblico di assorbire il suo messaggio. “Credi che sia così drammatico, vero? Chiamarli nemici dall’interno.

Scott ha suggerito che il paese avesse bisogno di punizioni corporali. “Switch è una forma di motivazione del sud”, ha detto, spiegando come sua madre lo ha picchiato per spingerlo a concentrarsi maggiormente sulla scuola. “A volte mi guardo intorno nel nostro paese oggi e penso che abbiamo bisogno di un nuovo tipo di motivazione”.

Anche il rappresentante Jim Jordan (Ohio), che ha detto che sperava che Trump si sarebbe candidato di nuovo, ha attaccato il tema. “La sinistra non ama il Paese”, ha detto. “Non amano le persone che creano cose, crescono cose e spostano le cose”.

Molti hanno parlato dell’Ucraina, dell’ONU. Haley ha raccontato una storia su come ha violato il protocollo incontrando gli ucraini prima di incontrare i russi come ambasciatore. Usando la sua ammirazione per i combattenti ucraini, dice che è una relativa mancanza del patriottismo che sente negli Stati Uniti.

“Ho una confessione”, ha detto Haley. “Guardo il popolo ucraino e sento che avevamo quel tipo di patriottismo. Eravamo solo noi. Avevamo quel grande spirito americano e dobbiamo riaverlo.

Ci sono altri relatori, tra cui il candidato al Senato della Georgia Herschel Walker, che salirà sul palco sabato.

Oltre a far infuriare Benz, Short, Phil Stephen e l’ex procuratore generale William B. Trump era anche arrabbiato con altri ex consiglieri che hanno testimoniato, tra cui Barr, due persone che hanno parlato in modo anonimo per discutere di conversazioni private, e si sono concentrati sull’indagine in dettaglio anche se alcuni dei suoi consiglieri hanno cercato di minimizzare il suo interesse.