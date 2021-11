Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) – Il CEO di Tesla, Elon Musk, propone di vendere una quota del 10% della sua azienda, invitando i suoi follower su Twitter a decidere.

Sabato Elon Musk ha inviato un tweet in cui proponeva di vendere il suo 10% Tesla Inc. (Nasdaq: DSLA) Stock e ha chiesto ai suoi seguaci di votare per la sua decisione.

Cosa è successo: Il CEO di Tesla cita il piano di tassare i ricchi americani nel tentativo di pagare per il Social Security Web e le politiche sui cambiamenti climatici al Senato degli Stati Uniti. Il piano imposterebbe i guadagni non guadagnati dei miliardari sul valore delle attività liquide come azioni, obbligazioni e contanti. Musk ha risposto in un tweet.

Propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla poiché i recenti guadagni sconosciuti sono un mezzo di evasione fiscale. Sostieni questo? – Elon Musk (elonmusk) 6 novembre 2021

10 minuti dopo Musk ha seguito con un secondo tweet che spiegava perché vendere le sue azioni Tesla fosse un metodo per pagare le tasse.

Nota, non prendo contanti o bonus da nessuna parte. Ho solo il saldo, quindi l’unico modo per pagare personalmente l’imposta è vendere le azioni. – Elon Musk (elonmusk) 6 novembre 2021

Al momento della pubblicazione, il 55,6% ha sostenuto la vendita delle sue azioni da parte di Musk, mentre il 44,4% si è opposto all’idea.

Perché questo è importante: Quelli con un patrimonio superiore a 1 miliardo di dollari o superiore a 100 milioni di dollari saranno tassati per tre anni consecutivi, circa 700 negli Stati Uniti. Quelli del gruppo sono Kasturi, Meta Platforms Inc (Nasdaq: FB) Fondatore Mark Zuckerberg, e Amazon.Com Inc (Nasdaq: AMZN) Fondatore Jeff Bezos.

La legge imporrebbe inizialmente un’imposta sulle plusvalenze del 23,8 per cento sul valore aggiunto dei beni aziendali dei miliardari.

