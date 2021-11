Ted Cruise condanna Big Bird per aver sostenuto i vaccini del governo per i bambini | Sesame Street

Senatore del Texas Ted Cruz Ha portato i conservatori a condannare l’amatissimo personaggio pubblico per aver prescritto i vaccini del governo 19 ai bambini. Il grande uccello.

Visto questa settimana Approvazione finale degli Stati Uniti I bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni possono ricevere il vaccino Pfizer-Bioentech Govit. Sesame Street, in cui Covid consigliato In precedenza, utilizzava sistematicamente i suoi ruoli popolari per incoraggiare i genitori a proteggere i propri figli.

Il grande uccello Secondo Il bambino di sei anni, perennemente innamorato dello spettacolo, ha annunciato sabato di essere stato vaccinato.

“Ho ricevuto il vaccino Govt-19 oggi!” Usando il sito di comunicazione appropriato, Hulkingley annunciò il misericordioso uccello giallo, Twitter.

“La mia ala fa un po’ male, ma dà al mio corpo quella spinta protettiva extra che mantiene in salute me e gli altri. [CNN reporter] Erica Hill ha detto che prendo i vaccini da quando ero un uccellino. Non so niente! ”

Cruz ha risposto: “Campagna governativa … per il tuo bambino di 5 anni!”

Gli altri di destra si sono radunati. Lisa Boothe, una collaboratrice di Fox News, Disse “Il lavaggio del cervello dei bambini che non sono a rischio covit” “contorto”.

Figli Ci sono Se meno degli adulti, il cov sarà in pericolo. A ottobre, i Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) Disse Negli Stati Uniti, 66 bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni sono morti di Govt-19. I bambini possono infettare gli altri e le infezioni sono in aumento tra i cinque e gli 11 anni, ha affermato il CDC, che rappresentano il 10,6% dei nuovi casi governativi.

Presentatore della rete conservatrice Newsmax, Steve Cortes. Disse Il tweet di Big Bird: “Questo tipo di propaganda è davvero malvagio. I tuoi figli non sono statisticamente a rischio e non dovrebbero essere spinti a un nuovo trattamento. Non ottemperare! “

L’opposizione agli ordini di vaccinazione e ad altre misure di salute pubblica del governo continua negli stati repubblicani, nonostante gli Stati Uniti Numero di morti Più di 753.000 dalla cascata di circa 46,5 m.

Sabato è stato rilasciato un giudice conservatore a New Orleans Un soggiorno temporaneo Le aziende con più di 100 dipendenti sono tenute a richiedere vaccinazioni o controlli settimanali. L’amministrazione Biden è fiduciosa che avrà successo.

Cruise è stato nei titoli dei giornali di recente Proteggere Il Primo Emendamento al culto nazista alle riunioni del consiglio scolastico sembrava apprezzare il suo lavoro sul fronte attivo della giornata nella feroce guerra culturale.

Lui Ulteriore Ha twittato: “I liberali sono diversi. Non si preoccupano dei confini aperti. Oppure aumentare l’inflazione. O le scuole coprono le molestie sessuali. O la catastrofe dell’Afghanistan. O tiranno Dem[ocrat]Viola la privacy e la libertà medica.

“Ma criticare il grande uccello? E perdono la loro sh[it]. “

La cattiva notizia per Cruise è che è improbabile che Big Bird smetta di seguire il suo avvocato per la salute pubblica per anni. Nel 1972, Per esempio, Ha aiutato i bambini a dire: “Non aspettare, vaccinati!”

Account Twitter Muppet Wiki – “Insieme a fan e professionisti per creare una risorsa migliore sui Muppets, Sesame Street e Jim Henson” – Continuate così: “Il grande uccello è molto gentile. Sii come un grande uccello ”