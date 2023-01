Dopo Tesla, Ford ha deciso di abbassare i prezzi della Mustang Mach-E

30 gennaio (Reuters) – Ford Motor Co (FN) Lunedì ha tagliato il prezzo del suo SUV crossover elettrico Mustang Mach-E a $ 5.900 per veicolo, settimane dopo che la rivale Tesla Inc. (TSLA.O) Ha tagliato il prezzo dei suoi veicoli elettrici a livello globale fino al 20%.

Le azioni di Ford sono scese del 2,9% a $ 12,89 nelle negoziazioni di metà giornata. Tesla è scesa del 6,3%.

La mossa arriva quando i produttori di veicoli elettrici si sentono messi sotto pressione dalle riduzioni di prezzo di Tesla.

“Ford ha tagliato i prezzi delle Mustang EV in risposta alle riduzioni dei prezzi di Tesla. Una mini guerra dei prezzi con i veicoli elettrici inizierà negli Stati Uniti, dando a Tesla una possibilità di ridurre i prezzi di Tesla”, ha detto su Twitter Dan Ives, analista di Wedbush Securities.

La mossa renderebbe nuovamente ammissibile almeno una versione aggiuntiva del Mach-E per un credito d’imposta federale di $ 7.500, che richiede che un veicolo elettrico Ford abbia un prezzo al dettaglio suggerito di oltre $ 55.000 per qualificarsi.

Ford aveva già pianificato di aumentare la produzione di Mach-E nel suo stabilimento in Messico quest’anno da 78.000 a 130.000 veicoli nel 2022, e a novembre ha dichiarato che avrebbe accelerato la produzione della Mustang Mach-E e puntato a un tasso di produzione annuale globale di 270.000 entro la fine del 2023. compresa la sua produzione cinese.

[1/4] La Ford Mustang Mach-E GT viene vista durante l’IAA Mobility 2021 Munich Auto Show l’8 settembre 2021 a Monaco, in Germania. REUTERS/Michaela Rehle/File foto

Ford costruisce la Mach-E in Messico e in Cina.

“La riduzione dei prezzi di Tesla è un duro colpo per le sue possibilità di competere nei modelli EV, e la Mustang Mach-E compete direttamente con la Model Y di Tesla”, ha affermato Garrett Nelson, analista di CFRA Research.

Ford sta tagliando il prezzo di varie versioni del Mach-E fino all’8% e tagliando il prezzo della batteria estesa di circa il 19%. I modelli a basso costo ricevono piccole riduzioni di prezzo da $ 600 a $ 900. Le riduzioni di prezzo di Ford riguardano solo i prezzi nordamericani.

L’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, ha dichiarato su Twitter: “Il ridimensionamento ridurrà i tempi di attesa dei clienti. E attraverso una maggiore produzione, riduciamo i costi, permettendoci di condividere questi risparmi con i clienti”.

Ford ha venduto 39.458 Mach-E negli Stati Uniti lo scorso anno, rispetto ai 27.140 del 2021.

Motori generali (GM.N) Altri lunedì hanno affermato di non avere intenzione di adeguare i prezzi. La casa automobilistica di Detroit a giugno ha tagliato i prezzi di Bolt di circa $ 6.000 e fino al 18% per la versione più economica, e all’inizio di questo mese il veicolo si è qualificato per un credito d’imposta federale di $ 7.500.

I clienti esistenti di Mustang Mach-E in attesa della consegna dei loro veicoli riceveranno automaticamente la riduzione del prezzo, ha affermato Ford.

Reportage di David Shepherdson a Washington, Joseph White a Detroit e Aishwarya Nair e Nathan Gomez a Bangalore; Montaggio di Krishna Chandra Elluri, Nick Zieminski e Christian Schmolinger

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.