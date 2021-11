Disney Plus paga $ 2 al mese per streamer nuovi e di ritorno

Disney Plus offre un ottimo affare agli streamer che hanno lasciato il suo servizio o che non hanno ancora provato. Per gli abbonati di ritorno nuovi e idonei, Disney Plus costa solo $ 2 al mese.

Questa offerta è una delle tante pubblicità che sono state annunciate come parte del suo previsto Giornata Disney Plus L’evento si svolge il 12 novembre. Gli abbonati possono usufruire di offerte speciali presso i suoi parchi in occasione del Disney Plus Day. Le offerte includono il pre-ingresso ai parchi 30 minuti prima dell’apertura presso il Walt Disney World Resort e Disneyland Resort e il download gratuito di foto di Disney Photophos.

Nella vendita al dettaglio, le nuove attività dei proprietari Disney, tra cui Marvel, Pixar e Star Wars, attaccheranno Shaptisney. Gli abbonati Disney Plus possono usufruire della spedizione gratuita negli Stati Uniti e in Europa dal 12 al 14 novembre. Disney EbookNel frattempo, dal 17 novembre sarà disponibile uno sconto di 1 dollaro. L’azienda ha stretto una partnership con Target per offrire regali speciali quando gli abbonati si registrano al negozio.

Disney ha stretto una partnership con Funco per uno sconto del 10% sui prodotti Disney Plus con il codice DISNEYPLUSDAY. (Lo stesso codice può essere utilizzato per uno sconto del 5% sui prodotti Disney su WizKids, che sarà offerto con il tema Marvel dall’8 al 14 novembre.) Inoltre, i nuovi prodotti Star Wars Funco saranno disponibili su BringHometheBounty. .com inizia alle 6:00 PT del 12 novembre.

Inoltre, i cinema AMC partecipanti proietteranno film Disney dal 12 novembre al 14 novembre per $ 5 a biglietto. Non sai mai cosa vedrai fino all’inizio dello spettacolo, e ci sarà un fantastico cortometraggio ad ogni proiezione. Offerte speciali e poster Disney Plus inclusi nel prezzo del biglietto. Più di 200 teatri AMC Parteciperà.

Infine, questo non sarà un evento con una sorta di tradimento NFT nel 2021, vero? Disney ha stretto una partnership con VeVe per offrire NFT esclusivi di statue d’oro di marchi e proprietari all’interno della famiglia Disney. I Simpson. La serie NFT inizia il 7 novembre e la collezione “più rara” sarà disponibile nel Disney Plus Day.

Dopo un prezzo pubblicitario mensile di $ 2, Disney Plus costa $ 8 al mese per il suo normale. Quindi, se hai intenzione di far scorrere il servizio a basso costo e ottenere la cauzione, imposta un promemoria per annullarlo prima di quadruplicare l’abbonamento.