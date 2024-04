Kirk Cousins ​​​​ha contattato Michael Benix giovedì sera

Forse Kirk Cousins Sorpresa, scioccato, deluso e/o rattristato dalla scelta di Michael Benix da parte dei Falcons con l'ottava scelta assoluta. Ma il quarterback titolare dei Falcons non ce l'ha fatta con il suo successore.

I parenti hanno contattato Penix giovedì sera.

“Tese la mano. Abbiamo avuto un'ottima conversazione. È arrivato ieri sera”, ha detto Benix venerdì, tramite il video della squadra. “Lo terrò tra me e lui per ora, ma è stata sicuramente una bella conversazione e sono davvero entusiasta di lavorare con lui e lui ha detto che si sente allo stesso modo con me.”

Si prevede che Bennix, che compirà 24 anni il mese prossimo, siederà dietro a Cousins ​​​​per almeno due anni. Non entra in stagione come riserva dal 2018.

Bennix ha detto che si sente bene nel suo ruolo di riserva di Cousins ​​in questa stagione.

“Sì, certo, amico,” disse. “Sono qui per fare tutto il possibile per aiutare questa squadra a vincere le squadre di calcio. Questa è la cosa più importante per me. Voglio vincere, sono un ragazzo di squadra. Questo è quello che sarò nello spogliatoio. Kirk, è un ragazzo straordinario, l'ho visto davvero [Netflix’s] Serie quarterback con lui. Visto che è leale quanto me, pensa solo alla sua famiglia. Mi sono davvero divertito.

“Sono così felice di essere nella stanza con lui, di lavorare con lui, di imparare da lui e di sostenerlo mentre continua la sua carriera.”